A háztartásoknak nyújtandó energiaár-támogatásról december elején számol be a kormány, amikor az Árszabályozási Hivatal (ÚRSO) közzéteszi a jövő évre szóló árreguláció adatait, jelentette be a TA3 vasárnapi politikai vitaműsorában Eduard Heger kormányfő.

„Az év elején, ahogy mindig, közzéteszik az új árhatározatokat. Úgy állapítjuk meg a háztartások számára az energiaárakat, hogy azok elviselhetőek legyenek, és egyben egész évre ársapkát határozunk meg” – magyarázta, hozzátéve, hogy a jövő évi költségvetési javaslat összeállításánál elsőrendű szempont volt az energiaár-támogatás nyújtása a háztartások mellett a vállalatoknak, a közszférának, illetve egyes különösen veszélyeztetett csoportoknak is.

Ezért Heger reméli, hogy a parlament elfogadja a költségvetést. „Ez az embereknek nyújtandó segítségen alapul, amit minden képviselőnek támogatnia kell és bízom benne, hogy meg is szavazzák. Elképzelhetetlennek tartom, hogy valaki ne szavazza meg az emberek megsegítését” – tette hozzá.

A kormányfő támogatta az ideiglenes áfacsökkentést is egyes idegenforgalmi ágazatok, így a síközpontok és az akvaparkok számára. Ezt múlt héten módosító javaslatként terjesztették a parlament elé, majd végül az erről való szavazást a következő ülésre halasztották.

„Mi az energiaárak terén mindenkit támogatunk, minden vállalkozói szubjektum számára ársapkát határozunk meg, de úgy látjuk, hogy a sífelvonóknak, akvaparkoknak lényegesen több energiára van szükségünk. Az ársapka számukra nem kielégítő megoldás” – hívta fel a figyelmet Heger, hozzátéve, hogy amennyiben az előzőek nem tudják folytatni tevékenységüket, a szállodák és az éttermek is vendégek nélkül maradnak.

„Más rendszert akartunk számukra bevezetni, de nem lehetett, ezért alacsonyabb áfával kívánjuk megoldani. Remélem, hogy sikerül használható megoldást találni” – tette hozzá. Mindezt véleménye szerint igazságtalan a házelnök, Boris Kollár személyével összefüggésbe hozni. „Síközpont jóval több van Szlovákia-szerte annál, mely történetesen Boris Kollár tulajdonában van” – tette hozzá a kormányfő.

Mindenesetre nyugtalanító, hogy a kormány már jó ideje bizonytalanságban tartja a lakosságot az egekbe szökő energiaárak hatásának enyhítésére vonatkozóan, amire csekély vigaszt jelent, hogy időként elhangzik, arra törekszenek, hogy az energiaárak elviselhetőek legyenek. Ez vajmi kevés, hiszen ez egy nagyon általános, relatív meghatározás. Kinek lesznek elviselhetőek, a legmagasabb jövedelemmel rendelkezőknek, vagy a nyugdíjasoknak, az alacsony jövedelműeknek, a gyermeküket egyedül nevelőknek, a sokgyermekes családoknak is? Lássuk be, nagyon nem mindegy, annál is inkább, mert a lakosság jelentős hányada már most is nehezen birkózik meg a magas árakkal, az inflációval…

