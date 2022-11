Vincze Dóka Krisztián nevét jól ismerik a motorsport kedvelői, hiszen a fiatal gokartversenyző korábban motocrossozott, sőt világbajnokságon is szerepelt Franciaországban, szép sikereket ért el. A név viszont ismerős lehet nagyapja, Dóka Lajos révén is, aki 16 évig Formula Easter (Forma 3 Kelet-Európai megfelelője) pilóta és kétszeres szlovákiai bajnok volt hajdanán, most pedig unokája edzője, menedzsere.

Krisztián sikeres szezont tudhat maga mögött a gokart világában. A Morva Kupa és a Szlovák Bajnokság közös versenyszériájában a tavalyihoz hasonlóan idén is a második helyen végzett. Ráadásul egészen az utolsó fordulóig vezette a mezőnyt, és a bajnoki cím várományosa volt, de az utolsó futamon esős körülmények között tömeges ütközésbe futott, sérült a járműve és csak a 10. helyen ért célba, így hajszállal lemaradt a bajnoki címről. Ez viszont nem befolyásolta, hogy kvalifikálja magát a Grand Final Rotax világbajnokságra, ami november közepén zajlik Portugáliában.

A zselízi versenyzőnek ez immár a 3. lehetősége, hogy részt vegyen a rangos nemzetközi megmérettetésen.

2020-ban ugyancsak Portugáliában tartották volna a versenyt, ám a járványhelyzet miatt végül törölték. Tavaly ugyancsak kijutott a vb-re, de anyagi okokból nem tudott kiutazni Bahreinbe. Ezúttal viszont úgy tűnik, semmi sem gátolja meg abban, hogy megmérettesse magát.

„A világbajnokság már más tészta, ott a világ elitje képviselteti magát, de van spiritusz a srácban. Mondhatnám, génjeiben van a gyorsaság, bármit el tudok képzelni, akár egy kimagaslóan jó eredményt is, de majd meglátjuk”

– mondta Dóka Lajos, a nagyapa, edző és egyben menedzser.

A világbajnoki szerepléssel Krisztián egyedülálló lehet abban, hogy két különböző motorsport versenyszámban is a legmagasabb szintre tudott eljutni.

„Óriási különbség van a beltéri és a szabadtéri gokartozás között. Teljesen más a motorok teljesítménye. A bentiek mehetnek 60–70 km/h-val, a kintiek akár 110–120-szal is. Nem csupán fizikailag, hanem pszichikailag is elfáraszt az odafigyelés sok körön keresztül. Minden apróság számít; egy miskolci versenyen volt rá példa, hogy az elsőként célba érő versenyzőt csupán 1 másodperc választotta el a 38. helyezettől. Szükség is van a jó reflexekre, hiszen 100–150 km/h-s sebességnél nagyon gyorsan történik minden”

– nyilatkozta egy korábbi interjújában a versenyző.

A zselízi pilóta egyébként az elmúlt évadokban több istálló színeiben is versenyzett, korábban az ERT Racing Teamben, majd az osztrák KRD Kirschenhofer Motorsport alakulathoz igazolt. Az elmúlt évadban előbb Erik Maďarič, majd a párkányi Nikolasz Szabó Motorsport versenyautójában nyomta a gázt.

Korábban motocrossosként kétszer is szlovákiai bajnok lett, így szerepelt már világ- és Európa-bajnokságokon. Több szlovák kupát és versenyfutamot is nyert, illetve versenyzett Dániában, Németországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon és Csehországban is, de mint mondja, a mostani gokartos világbajnoki szereplés lesz az eddigi legnagyobb kihívás számára.

„A mostani kiutazás elsősorban a támogatóknak köszönhetően valósulhat meg. Nagyon köszönjük a SymarTech, az Amazonas, az AVA-stav, TaM és a Mira Office vállalatoknak, illetve Csenger Tibor megyei alelnöknek, Martosy Péternek és Halámik Józsefnek, Tóth Mariannak a támogatást”

– emelte ki Dóka Lajos, aki egyben ezúton is szeretne felkérni további vállalkozókat, szerveket lehetőségeik szerint a zselízi versenyző támogatására, mivel a sportága sok költséggel jár, tehetsége viszont megvan a srácnak, hogy magasabb szintekre is eljusson. Álma a Forma 3 vagy 4 elérése.

(Csonka Ákos/Felvidék.ma)