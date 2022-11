A magyar fiatalokat érdekli legkevésbé a közélet Közép-Európában a hasonló korú társaikhoz képest. Ezért is indít kétéves képzési programot partnereivel a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) európai uniós támogatással. Az Erasmus+ program finanszírozásában megvalósuló projekt lehetőséget ad többek között tanárok és közszolgálati tisztségviselők képzésére, egy tudásközpont és információs portál létrehozására. A cél, hogy több száz Kárpát-medencei fiatal tanuljon „demokráciát”, vagyis sajátítson el mások tiszteletén alapuló vitakultúrát, álljon ki a saját és diáktársai jogaiért érdekképviseleti keretrendszereken belül.

A magyar fiatalok a koronavírus-járvány óta érdeklődőbbé váltak a közügyek iránt, mint az azt megelőző évtizedekben, de még így is nagyon alacsony a 15–29 évesek politikai érdeklődése – derült ki korábban a Magyar Ifjúság 2020 kutatásból. Ennek a korosztálynak csupán 11 százaléka beszélget rendszeresen a szüleivel közéleti kérdésekről, a negyedük pedig soha. A barátaikkal és ismerőseikkel még ennél is kevesebbszer kerül szóba a téma.

„A Nemzeti Ifjúsági Tanács öt éve foglalkozik diákönkormányzati vezetők képzésével, valamint gyermek- és ifjúsági önkormányzatok szervezetfejlesztésével. Célunk ezzel a programmal, hogy a Kárpát-medencei fiatalok a képzések során megtanulják, hogyan artikulálják a véleményüket strukturált formában, érdekképviseleti keretrendszereken belül” – mondta Kovács Péter, a NIT elnöke.

Együtt a fiatalokért határokon innen és túl

A „Promoting and Improving Existing Methods of Youth Participation” (röviden: PRIME) című pályázatot a 2022 és 2024 közötti időszakban (amíg tart a program) a Nemzeti Ifjúsági Tanács fogja össze, és olyan szakmai szervezetekkel és egyetemekkel dolgozik majd együtt, mint a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Selye János Egyetem, illetve önkormányzati szervezetek – Székesfehérvár MJV, Kovászna Megye Tanácsa – és az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala.

„Akik ma diákvezetők, holnap döntéshozók lesznek a gazdaságban, a művészetekben, a kisközösségekben, a civil szektorban, az egyházakban, az oktatásban és a politikában is. Számunkra emberileg is, szakmailag is kiemelkedő jelentőségű, hogy a diákvezetők, diákpolgármesterek később is felkészülten, felelősen hozhassák meg döntéseiket. Ezt a célt szolgálja közös projektünk, amelyet mérföldkőnek tartok a rendszerváltás utáni Magyarország történetében” – mondta dr. Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa.

Prof. dr. Fedeles Tamás, a PTE oktatási rektorhelyettese hozzátette, hogy a Pécsi Tudományegyetem életében mindig is kitüntetett helyet foglaltak el a pedagógusképzések és továbbképzések is. „A projekt során Tanárképző Központunk partneriskolai hálózatára és egyetemi oktatóink tudására alapozva azon fogunk dolgozni, hogy a partneregyetemekkel közösen létrehozandó képzések módszertani és szakmai megalapozottsága minden tudományos kritériumnak megfeleljen.”

A PRIME program jó lehetőséget teremt az ifjúsággal foglalkozók számára, legyen szó akár önkormányzatokról, iskolákról és ott dolgozó pedagógusokról, akár a diák- és hallgatói önkormányzatokban szerepet vállaló fiatalokról.

„Nagy megtiszteltetés, hogy Székesfehérvár Önkormányzata aktív partnerként részt vehet ebben a programban. Hiszem, hogy ez elismerése és visszaigazolása annak az immár több mint 10 éves városi összefogásnak, amelyben a Városi Diáktanáccsal, a Hallgatói Tanáccsal, az intézményekkel és a pedagógusokkal együtt dolgozunk az ifjúságot érintő kérdésekben. Sok mindent sikerült elindítanunk és megvalósítanunk, egyik büszkeségünk, hogy immár három alkalommal is Székesfehérvár adhatott otthont az Országos Diákparlament ülésének, és hogy a fiatalokkal közösen számos program és helyi tehetségkutató hagyományát teremtettük meg” – tette hozzá a programindító eseményt befogadó város, Székesfehérvár polgármestere, dr. Cser-Palkovics András.

Mi a cél? Merjenek és tudjanak bátran felszólalni a fiatalok!

A PRIME program célja, hogy olyan akkreditált továbbképzések induljanak, amelyekben elsősorban a fiatalokkal foglalkozó tanárokat és önkormányzati tisztségviselőket képeznek és fejlesztenek majd. Cél továbbá egy megerősödő, határokon is átnyúló diákvezetői képzési rendszer kialakítása, illetve egy tudásközpont és információs portál létrehozása is. A program keretében összegyűjtik és terjesztik az ifjúság részvételét támogató pedagógusok, közszolgálati tisztviselők munkavégzéséhez kapcsolódó gyakorlati ismereteket, valamint feltárják és értékelik a létező jó gyakorlatokat, és ezek alapján dolgozzák ki az ágazati szakmai tudásbázist.

A program során elkészülő tudásközponton és információs portálon a képzés anyagai mellett alapszabályminták és jogi dokumentumok is elérhetőek lesznek, amelyek az alakuló diákönkormányzatok munkája mellett az érdeksérelmet szenvedett diákok és szülők panaszbejelentéseit is segítik majd.

