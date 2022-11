1956. november 4-én is bebizonyosodott, hogy a magyarság csak magára támaszkodhat, nem számíthat másra – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken, a nemzeti gyásznapon Dombóváron.

Potápi Árpád János, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján tartott megemlékezésen hozzátette: bár az ENSZ elítélte a szovjet beavatkozást, érdemi segítséget Magyarország nem kapott.

„Ebből is megtanulhattuk akkor, hogy az jár nekünk, amiért mi magunk megküzdünk.”

Azt mondta, a forradalmat leverték, „a tüzet kioltották, de a parázs tovább élt a hamu alatt”. A kiolthatatlan parázs örök érvényű hagyatéka 1956-nak, ezt vitték magukkal azok, mintegy 200–220 ezren, akik elmenekültek az országból. Rajtuk kívül a forradalom áldozatai között van 3000 elhunyt, 20 ezer sebesült, több száz kivégzett forradalmár és több tízezer meghurcolt, bebörtönzött ember – emlékeztetett.

Az államtitkár szerint 1956 parazsa kapott erőre az 1989-es demokratikus rendszerváltásban, és ez gyúlt lángra, amikor az embereknek elegük lett „a kádári terrort is idéző baloldali kormányzásból”.

Kiemelte: 2010 óta megértük Magyarország felvirágzását.

„Sok nehéz helyzetbe kerültünk, de mindegyikben megerősödve folytathattuk munkánkat. Nemzetközi nyomás alá helyeztek bennünket, fenyegettek, majd jött a világjárvány most éppen a háborús szankciók következményei sújtanak bennünket, de Magyarország kormánya továbbra is kitart nemzetünk oldalán, népünk érdekében”

Közölte: az elmúlt 12 év is bizonyíték arra, hogy „ha összefogunk, mindenre képesek vagyunk”. A nemzeti összetartozás érzése és élménye is megerősödött bennünk, de mindezeket az eredményeket most a szomszédban zajló háború közelsége fenyegeti – fűzte hozzá.

Kitért arra, hogy a kárpátaljai magyarság különösen nagy terheket hordoz a háború következtében. A kormány ennek enyhítése érdekében kezdett bele a magyar történelem legnagyobb humanitárius segélyébe, amellyel minden kárpátaljainak segítő kezet nyújt. Éppen ezért

nagyon rossz üzenete van annak, hogy a munkácsi vár udvaráról eltávolították a magyarok által emelt turul emlékművet

– jegyezte meg.

A politikus hangsúlyozta: ez is rávilágít arra, hogy most békére van szükségünk, „a béke az, ami a háborús szankciók okozta válságot meg tudja fékezni”.

Nemcsak 1956. november 4. kötelez bennünket a béke keresésére, hanem a keresztény kultúránk és a legjózanabb érdekeink is – mondta Potápi Árpád János.

(MTI)