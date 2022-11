A Csemadok Országos Tanácsa és a Csemadok Ifjúsági Tagozata, csatlakozva a magyar Országgyűlés által meghirdetett Petőfi-emlékévhez, Petőfi-vetélkedőt hirdetett meg a felvidéki középiskolák részére „Szekéren és az apostolok lován a Felvidéken” címen.

A kezdeményezéshez csatlakozott a Pro Patria Honismereti Szövetség, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet.

A döntőre az érsekújvári Csemadok székházban került sor november utolsó hetében. Bárdos Gyula a Csemadok elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, a rendezvény háziasszonya, Neszméri Tünde, a Csemadok ifjúságért felelős elnökségi tagja volt. A zsűri elnöki tisztségét Kovács László nyugalmazott tanár töltötte be, akinek munkáját Rancsó Andrea, a Felvidéki Értéktár Bizottságának elnöke, és Kaszás Kornél, a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett Petőfi Sándor programjának ösztöndíjasa segítette.

A verseny meghirdetésére háromfős csapatok neveztek be a felvidéki középiskolákból.

A megmérettetés három fordulóból állt, melynek az első fordulója a jelentkezési űrlap kitöltése volt, ami szerint a szervezők megismerték a versenyre benevező csapatokat. A második rész a tudáspróba, három feladat megoldásával történt.

A Petőfi Sándor vetélkedő felkészüléséhez a Csemadok Országos Elnöksége az emlékév alkalmából, kiadott egy segédanyagot a vetélkedő részvevői számára, mégpedig a Szél-járás folyóirat tematikus számát.

A lapot Kovács László nyugalmazott tanár állította össze, Petőfi Sándor Úti levelek és Úti jegyzetek című írásai és kortársai visszaemlékezései felhasználásával. Kovács László tanár úr, a kezdetektől a döntőig szervezte és figyelemmel kísérte a vetélkedőt. A lapban szereplő felvidéki emlékhelyek fotóit Görföl Jenő, a Csemadok országos titkára készítette. Ez mellett, a Magyar7 hetilapban, tavasztól kezdődően, Petőfi Sándor életének felvidéki vonatkozásait és a felvidéki emlékhelyek bemutatását közölték, mely szintén segítette a csapatok felkészülését.

A versenyre benevezett csapatok a feladatok elvégzése után Petőfi nyomába eredtek.

Két napon át tartott az a tanulmányút, amelyen felkeresték a felvidéki emlékhelyeket. A körút után, mely számos információt és gazdag tudást adott a diákoknak, négy részből álló feladatsort kaptak, melyet internetes formában küldtek el a bíráló bizottságnak.

Mindezt Kovács László tanár úr mondta el portálunknak, majd hozzátette: „Meglepően jó eredmények születtek, nagyon magas pontszámot értek el a csapatok. Itt, a döntőn találkoztunk újra, ahol a felvidéki emlékhelyek mellett a költőóriás életművével is foglalkoztunk. Voltak versfelismerő írásos és szóbeli feladatok és színesítette az együttlétet, amikor a csapatok egy-egy képviselője Petőfi verset szavalt el. Jelentős feladat volt az eperjesi nagy versíróverseny felidézése, amikor 1845. április 5-én Kerényi Frigyes, Tompa Mihály és Petőfi Sándor mérte össze tehetségét. Hogy ki győzött, azt biztosan nem lehet tudni, de a versenyzők elemzést írtak a versekről, megindokolva az általuk választott verset. Olyan remek kreatív verselemzések születtek, hogy némelyikük, akár most megjelenhetne a médiában” – mondta a zsűri elnöke, majd így folytatta:

„A legnagyobb eredménye a versenynek az, hogy foglalkoztak Petőfi életművével, azon kívül, amit az iskolai tananyag előír. Ebből gazdag tudást szereztek, amit a jövőben hasznosítani tudnak, hisz itt mindenki nyert, aki részt vett ezen a megmérettetésen” – fűzte hozzá Kovács László tanár úr.

A vetélkedőről senki nem ment haza üres kézzel. Minden csapat emléklapot, értékes ajándékcsomagot és egyéni ajándékot is kapott. Az ajándékesőt a Csemadok Országos Elnöksége mellett a társszervezőket képviselő vendégek osztották, nem csak a diákoknak, de a felkészítő tanároknak is.

A dobogó felső fokán a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium „Szőlőszem” csapata állt. A második helyen a galántai Kodály Zoltán Gimnázium „Cicavirágok” csapata, míg a harmadik helyen az ipolysági Szondy György Gimnázium három benevezett csapata közül a „Felföldi csavargók” nevet viselő csapat végzett.

A rendezvényt megtisztelte Kiss Balázs, Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének titkára. Jelen volt és ajándékot hozott Magyarország kassai főkonzulja, Hetey Ágota, aki a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont csapatának és a perbenyíki Mezőgazdasági Szakközépiskola csapatának adta át a megérdemelt jutalmat.

A közeljövőben több ajándék és könyvcsomag kerül még az iskolákba, melyet utólag juttatnak el a versenyzőknek. Köztük, Magyarország besztercebányai konzulátusa viszi el a megérdemelt jutalmat a rimaszombati Tompa Mihály Magyar Református Gimnázium tanulóinak.

Végezetül Neszméri Tünde, a Csemadok ifjúsági tagozatának vezetője portálunknak elmondta: „A Petőfi Vetélkedő meghirdetése és lebonyolítása azzal a céllal történt, hogy a költő életműve, az Emlékév kapcsán közelebb kerüljön a fiatalokhoz. Ez bizonyára sikerült, hiszen elolvastak nagyon sok verset, sőt megtanulniuk, elemezniük, értelmezniük is kellett. A nemes megmérettetéssel sikerült megismerniük Petőfi gazdag életművét, mellyel az ő világképük is bővült. Annak idején én is jártam ilyen versenyekre, ami mindig nagy élmény volt. Igazság szerint egy kicsit értük is izgultam, de nagyon jó volt látni a sok lelkes diákot, akik azért jöttek, hogy nyerjenek. Szerencsére mindenki nyert, tudást, tapasztalatot és persze ajándékot is. Bízom benne, hogy nekik is kellemes élmény volt a vetélkedő és később is szeretettel gondolnak majd vissza erre az eseményre.”

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)