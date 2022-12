A megtorlások után pár évvel Kodály szívós pártfogásának köszönhetően ismét visszatérhetett a művészi életbe. Újra kezdődhettek a turnék is, amelyek során eljutott többek között Ausztráliába, Új-Zélandra, Belgiumba, Hollandiába, Svájcba, Grúziába, de koncertezett Japánban és Kanadában is. Emellett számtalanszor fellépett idehaza, valamint Erdélyben és Kárpátalján is. 1963-ban a párizsi nemzetközi énekversenyen nagydíjat nyert, majd utána nemsokára az Országos Filharmónia szólistája lett, a címet egészen haláláig megőrizte. Mindezek mellett számtalan koncertet adott idehaza, Erdélyben és Kárpátalján is.