„Eddig mindkét ország sokat profitált a szlovák–magyar együttműködésből, a mi célunk az, hogy mindez így maradjon. Minél jobban működünk együtt, annál jobban tudjuk kezelni az előttünk álló súlyos kihívásokat” – jelentette ki Pozsonyban Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter.

Rastislav Káčer szlovák külügyminiszterrel kezdődtek el a pozsonyi tárgyalások.

„Bár vannak olyan kérdések, amelyekben eltér a két ország álláspontja, Szlovákia és Magyarország szoros együttműködése előrelépést hoz az infrastrukturális projektek és a gazdaság terén” – jelentette ki a hétfői pozsonyi közös sajtótájékoztatón Rastislav Káčer külügyminiszter.

„Sokkal kevesebb az olyan kérdés, amelyben eltérnek a nézeteink, mint ahány olyan gyakorlati és pozitív terület van, amelyekben nagyon szorosan együttműködünk és konkrét előrelépéseket teszünk” – hangsúlyozta a szlovák miniszter. Káčer megemlítette a kisebbségi vegyes bizottság munkáját. „57 intézkedést terjesztettem elő a kisebbségi vegyes bizottság múlt heti ülésén, amelyen a nemzeti kisebbségek jogállásáról volt szó, és mindegyik pontban megállapodtunk. Felszólítottam kollégáimat a kormányban, hogy kezdjenek el dolgozni ezek végrehajtásán, hogy javuljon a szlovákiai magyarok, valamint a magyarországi szlovákok helyzete” – mondta a szlovák külügyminiszter.

Szijjártó Péter azt hangsúlyozta, milyen fontos a jó partnerség és a jószomszédi kapcsolatok ezekben az időkben, amikor komoly biztonsági, energetikai és gazdasági kihívásokkal nézünk szembe. „Magyarország és Szlovákia olyan kiszámítható és megbízható partnerséget épített ki, amely mindkét félnek segít megbirkózni a biztonsági, gazdasági és energetikai nehézségekkel” – mondta a magyar miniszter.

Magyarország és Szlovákia szövetségese és megbízható tagja az észak-atlanti szövetségnek – emlékeztetett Szijjártó Péter, és megköszönte, hogy Szlovákia rendőröket küldött a magyar–szerb határra, az Európai Unió külső határainak védelmére. „Ezeket a határokat támadják. Csak ebben az évben 255 ezer illegális bevándorlót állítottunk meg. Az önök rendőrei találkoztak a migránsok és az embercsempészek agressziójával” – tette hozzá a magyar belügyminiszter. Szijjártó azt mondta, Szlovákia Magyarország második legfontosabb kereskedelmi partnere. Tavaly a kölcsönös árucsere elérte a 13 milliárd eurós rekordot, ez az összeg ebben az évben eddig 43 százalékkal nőtt.

Jövőre még szorosabbra fűzi az együttműködést az Ipoly folyón épülő három híd, valamint az öt új határátkelő megnyitása.

Az Európai Bizottság 135 millió euró értékű, a szlovák–magyar határon átnyúló fejlesztési programot hagyott jóvá – hangsúlyozta Szijjártó Péter, hozzátéve, nagyra értékeli, hogy Szlovákia és Magyarország összekapcsolta energiahálózatait. Újságírói kérdésre válaszolva Káčer azt mondta, meggyőződése, hogy Magyarország ratifikálni fogja Finnország és Svédország NATO-csatlakozását. Szijjártó ezt megerősítette, és leszögezte, hogy erre a jövő év elején kerít sort a parlament.



„Igor Matovič miniszterelnökként sokat tett a magyar–szlovák kapcsolatok fejlesztéséért. Soha nem félt közösen kiállni az érdekeinkért Brüsszelben. A barátság megmaradt azóta is, hogy pénzügyminiszter lett, most is számíthatunk rá, amikor a két ország barátságáról van szó” – írta közösségi oldalán Szijjártó.

„A nemzeti alapon álló pártok mindig jól megértik egymást, hiszen ugyanaz a cél vezeti őket: kiállni a nemzeti érdekekért. Andrej Danko mindig kiállt a szlovák nemzeti érdekekért és nagyra becsülte, hogy mi is ezt tesszük. Most is együtt védjük a keresztény-konzervatív értékeket” – véli Szijjártó Péter.