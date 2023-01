Kiskőrösről jelentkezik szombaton a Kossuth Rádió Országjáró című műsora. Az adásban többek között megszólal Petőfi Sándor hasonmása, és további újdonságokkal is várják a hallgatókat a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódva a költő szülővárosából.

Az Országjáró hétről hétre bemutatja a műsor helyszínéül szolgáló település vagy települések kulturális, történelmi, természeti kincseit, épített örökségeit, hagyományait és gasztronómiai különlegességeit.

Megszólaltat olyan helyi művészeket, zenészeket, képzőművészeket, lelkes civileket, akik minden rezdülésükkel kötődnek szülővárosukhoz, vagy falujukhoz. Nemcsak hitet, lelkesedést és ihletet merítenek közvetlen környezetükből, hanem alkotásaikkal, közösségformáló erejükkel építik és gazdagítják lakókörnyezetüket.

Ezúttal egy különleges helyszínről, Kiskőrösről, Petőfi szülőházából jelentkezik a műsor, ahol többek között vendég lesz Bánföldi Szilárd, az ifjú színművész. A költő modern kori hasonmása Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata felkérésére főszerepet vállalt abban, hogy a közösségi média segítségével szólítsa meg a fiatalokat. Így bármikor összefuthatunk vele az utcai forgatagban is, ha pedig úgy tartja kedve, akkor akár a költő kiskőrösi szülőházánál is elszaval egy-egy verset, mint ahogy ezt teszi majd az Országjáró műsorában is. A műsor készítői adásban is megszólaltatják azt a köztéri versautomatát, amely a Petőfi 200 emlékévre készült kiskőrösi diákok közreműködésével, és aminek segítségével Petőfi Sándor verseit hallgathatják meg magyarul és más nemzetek nyelvén az alföldi kisvárosba érkezők.

Petőfi-relikviákat is bemutatnak a nap folyamán: fellapozzák azt az anyakönyvi kivonatot, amelybe bejegyezték a költő születését, de Petőfi életútját, kiskőrösi tartózkodásának történeteit is hallhatjuk.

A helyszínről az M1 aktuális csatorna is élőben jelentkezik.

A műsor felvételén készült képgalériát a Kossuth Rádió Facebook-oldalán tekinthetik meg a hallgatók, csakúgy, mint a korábbi adásokét. A műsor újra meghallgatható a Médiaklikken.

Országjáró a Kossuth Rádióban Kiskőrösről – január 14., szombat 10:00-12:00, valamint 14:30-17:30 között.

(Az MTVA Sajtó és Marketing Iroda sajtóközleménye)