A kultúrház presszójában tartotta évzáró gyűlését a Szegab Polgári Társulás. Dolník Tibor alelnök köszöntötte a megjelenteket, köztük Labancz Roland polgármestert. Az idei taggyűlés két részből állt. Az első részben értékelték az elmúlt év tevékenységét, megválasztották a vezetőséget, majd a második részben megemlékeztek a társulás évfordulójáról.

Gyöpös István, a Szegab PT elnöke ismertette az elmúlt időszak tevékenységéről szóló jelentését. A társulás már hagyományosan folytatta sikeres munkáját. Két év kényszerű kihagyás után ismét megrendezték a bátorkeszi borversenyt 18. alkalommal, amelyen a 240 bormintát öt, egyenként öttagú bírálóbizottság kóstolta. „Nagyon hiányzott már a borászoknak a verseny, a közös találkozások. A helyi borászokon kívül a madari, búcsi, negyedi, vásárúti, keszegfalvai, komáromi, farnadi, marcelházi, hetényi, szentpéteri, ebedi, légi, csallóközkürti borosgazdák is neveztek bormintáikkal az idei versenyre. Ez ugyancsak bizonyítja a társulás működésének eredményeit, céljait. A borverseny hagyományosan színesíti a község kulturális palettáját, ugyanakkor ápolja a térségi borkultúra hagyományait. Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több fiatal csatlakozik a borkészítők népes táborához, ezzel is éltetve a borkultúrát” – mondta a társulás elnöke.

A harmadik Bátorkeszi Borpikniket a Szentlászló-, a Galambos- és a Tőkésút-dűlőkben tartották meg. Ez alkalommal 14 borászat várta nyitott pincékkel a vendégeket. Ez a rendezvény a település életében kiemelt jelentőségűnek számít. A nap keretében olyan emberekkel is találkozhattunk, akikkel hosszú ideje nem beszéltünk, a rendezvény összehozza a közösséget. A dűlőkben található pincék többségét mára teljesen felújították, de találhatók itt szerényebb pincék, borházak is, amelyek elsősorban nem a kikapcsolódást, hanem a mindennapi tevékenységet, a munka, az ember alapvető szükségleteit szolgálják. Örömmel tapasztalható, hogy egyre többen fedezik fel a helyi pincék mélyén rejtőző értékeket, amelyek öregbítik a község jó hírét.

Az évzáró taggyűlésen már hagyományosan kiértékelik az elmúlt év borászát, pincészetét, annak ismeretében, hogy a borász, pincészet mennyi érmet gyűjtött össze a különböző borversenyeken.

Ennek alapján a 2022-es év borásza a Bóna Winery Pincészet lett, amelynek vezetője, Bóna Bertalan a díj átvétele után elmondta: „A szőlőhegyen a mennyiség rovására, de a minőség javára dolgozunk. Igyekszünk a lehető legkisebb terhelést mérni környezetünkre, ezért ökogazdálkodást végzünk. Biológiai védekezéssel próbáljuk meg a szőlőültetvényeket nevelni, hogy azok erős immunrendszerrel rendelkezzenek. Ennek a szőlőhegynek a részei vagyunk, ugyanakkor borkészítők is. Célunk egy olyan rendszer létrehozása, amelynek körforgását az ember nem megszakítja, de támogatja. Hisszük, hogy ez a szemlélet a borokon keresztül kifizetődik. Cabernet franc 2018 borunk bekerült a Szlovák Nemzeti Borszalonba! 2020-ban a 100 legjobb szlovákiai bor közé tartozik. Cabernet franc ’18 borunk múlt héten bekerült a Nemzeti Borszalonba. Az Inšpirácia 2019 borunk az AWC Vienna nemzetközi versenyen szerzett ezüstérmet. Első próbálkozásunk volt tradicionális pezsgővel, ahol az alapot 70% Chardonnay adja, kiegészítve 30% Pinot noirral. Ideális az ünnepekhez. Feladatunk az, hogy ezt a minőséget palackokba töltsük. A ‘fresh‘ vonalon olyan borokat készítünk, amelyeket könnyű inni, könnyen érthetőek és gyors fogyasztásra alkalmasak. Elsődlegesen a szőlő aromái dominálnak, amelyek frissnek hatnak. A ‘low intervention‘ vonalon olyan borok találhatóak, amelyeket a lehető legkevesebb beavatkozással állítanak elő. Előállítása azt az elvet követi, hogy a bor magától is el tud készülni, csak annak a feltételeit kell biztosítani. E módszer alapján készítették a bort az őseink is. Csak a bor egészségének megőrzése érdekében avatkozunk bele a bor előállításának folyamatába. Megőrizzük a szőlőhegy, a borász és az évjárat jegyeit, hogy egyedi borokat készítsünk. Ezek azok a borok, amelyek mélyebb érzékelést kívánnak. Még ha egy ember azt is gondolja, hogy nem képes erre, végül a bor magával ragadja.”

Ezt követte a pénztári beszámoló, majd az új vezetőség megválasztása.

A társulás elnökévé a következő négy évre ismét Gyöpös Istvánt választották.

A rövid szünet után következett az ünnepi megemlékezés a társulás húszéves fennállásáról. A 3300 lakosú községben megközelítőleg négyszáz család foglalkozik szőlőtermesztéssel. E nemes hagyomány ápolásának, a szőlősgazdák segítésének, összefogásának céljával alakult meg a SZEGAB Polgári Társulás, amelynek egyik alapítója, Dolník Tibor pedagógus elevenítette fel a társulás megalakulásának körülményeit: „Az MKP Bátorkeszi Helyi Szervezetének választási programjában az 1998–2002 időszakban többek között három nagyon fontos célkitűzés szerepelt. Szükség volt egy, a fiatal tehetségeket támogató pénzalapra, 1999-ben létrehoztuk tehát a Tálentum Pénzalapot. Szükség volt a község polgárait tájékoztató helyi közéleti folyóirat elindítására, így 2000 nyarán útjára indult a Bátorkeszi Alap, és szükség volt egy, a helyi borászokat tömörítő, a falu hírnevét öregbítő szervezetre, így megalakult a SZEGAB Polgári Társulás. A SZEGAB mozaikszó három szó elemeiből jött létre: SZEntlászló, GAlambos és Bátorkeszi.

A névadás alapgondolata az volt, hogy a két legnagyobb bátorkeszi dűlő, a Szentlászló- és a Galambos- dűlő borászainak összefogása a község, Bátorkeszi hírnevének öregbítését szolgálja. A két említett dűlőn gazdálkodó borászokon kívül persze a Borkút és a Tőkés út gazdái is részei az összefogásnak.”

A társulás tagjai sok aranyérmet szereztek a helyi, a regionális és a nemzetközi borversenyeken. A rengeteg szakmai előadásnak, tanulmányútnak köszönhetően a tagság egyre inkább a minőségi borok előállítására összpontosít. A szervezet a helyi borversenyeken kívül többek között megszervezhette már az Ister-Granum Eurorégió Vándor Borversenyét és Duna menti Borút Borversenyét is, és kitartó munkájának köszönhetően Bátorkeszi 2011-től a kitüntető Borfalu címmel is büszkélkedhet.

Kiterjedt kapcsolatrendszere van a társulatnak a Bakonyszentlászlói (testvértelepülés) Kertbarát Körrel. Sokéves hagyománnyal bír a a 2006-tól rendszeresen megrendezésre kerülő Bátorkeszi Borfesztivál, valamint a Borbál.

Muzsla községnek köszönhetően egy nyertes Interreg pályázat segítségével bevonták a bátorkeszi szőlészeket, borászokat is, mert náluk is tömeges igény mutatkozik az efféle szolgáltatásra és az itteni dűlőkbe is kihelyezték a meteorológiai mérőállomásokat, amelyeknek fő hozadéka, hogy egy tudásbázisú rendszer előre jelzi az időjárást, hogy milyen betegség van kialakulóban, mire kell a borászoknak az elkövetkező napokban reagálniuk. Ezeket az információkat az előfizetők megkapják számítógépeikre vagy mobiltelefonjaikra.

Szép Rudolf okleveles élelmiszeripari mérnök, a muzslai borászati laboratórium vezetője elmondta, a frissen nyert szőlőmustok, erjedésben, utóerjedés szakaszában lévő borok, csendes borok vegyi és részben fizikai tulajdonságainak számszerű meghatározásával segítenek a borászoknak. Csendes borok esetében 17-féle analitikai, és részben fizikai mutatót mérnek. A borok fejlődése, érése során, többszöri mérés esetén a mért értékek, illetve azok értelmezése igazi segítséget nyújthat a majdani minőségi termék kialakításában. A borok derítés előtti szakaszában, a fehérjeprofil meghatározásában, valamint ennek függvényében a konkrét derítés technológiájában is segíteni tudunk. Az analízis időtartama a beadott minták mennyiségének függvényében változó, negyed-, félórát vehet igénybe. Mindez a fehérjeprofil, illetve az optimális derítés meghatározásánál hosszabb folyamat lehet. Egy minta mérésének, annak kiértékelésének ára 9 euró. Az eredményeket nyomtatott, vagy elektronikus formában küldjük el a megadott címre.

Ezt követően a Kováts József Alapiskola tanulói: Mészáros Zita szavalattal és Nátek Eszter énekkel köszöntötték az ünnepi megemlékezést, majd megemlékeztek az elhunyt tagjaikról. A társulás elnöke és a község polgármestere okleveleket és tárgyi ajándékot adtak a társulás alapító tagjainak és a borversenyek bírálóinak.

Labancz Roland polgármester ünnepi beszédében méltatta a társulás tevékenységét és Polgármesteri díjban részesítette a társulás elnökét, Gyöpös Istvánt. A megjelentek megtekinthették a társulás tevékenységéről készült kiállítást, amelyet Nátek Mária állított össze. Az évzáró taggyűlés közös vacsorával és eszmecserével ért véget.

