Magyarország egy fokozattal feljebb emelte az együttműködés szintjét Azerbajdzsánnal, a kiemelt stratégiai partnerség szintjére – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten.

A kormányfő a Karmelita kolostorban találkozott Ilham Aliyev azeri elnökkel. Közös sajtónyilatkozatukban Orbán Viktor kiemelte: azért emelték az együttműködés szintjét, mert mindkét ország jól látja, hogy „nemcsak Európa, hanem a világ Európával kapcsolatban lévő térségei is a veszélyek korába léptek”.

A mostani találkozót az különbözteti meg a korábbiaktól, hogy a „nemzetközi viszonyrendszer, amely körülvesz bennünket”, sokkal veszélyesebb, mint bármikor korábban – mondta.

A miniszterelnök megjegyezte: Ilham Aliyevvel több mint egy évtizede dolgoznak azon, hogy a két ország kapcsolatainak mélysége és szélessége „méltó legyen a két országhoz”.

Kifejtette: a Magyarország szomszédságában zajló háború és az arra válaszként adott brüsszeli szankciók egy sajátos veszélyhelyzetet is előidéztek Magyarország számára, ez pedig az európai energiaellátás biztonságának sérülékenysége. Ez felértékelte Azerbajdzsánt, és bár „nekünk Azerbajdzsán eddig is barátunk volt”, most egész Európa számára stratégiailag fontos országgá vált – tette hozzá.

Hangsúlyozta, mindenki tudja Európában, hogy a jelenlegi helyzetre az egyetlen biztató válasz a diverzifikáció: minél több forrásból, minél több útvonalon kell energiát szállítani Európába.

Emlékeztetett: korábban a Nabucco terve, egy energiát déli irányból Európába szállító folyosó gondolata már meghiúsult. A mostani helyzetben azonban nyilvánvaló, hogy a diverzifikáció legreálisabb forgatókönyve az, hogy az Azerbajdzsánban megtermelt energiát szállítják Európába – jelentette ki.

Hangsúlyozta: ezért üdvözlik, hogy Azerbajdzsán elkötelezte magát az európai energiabiztonság javítása mellett. Orbán Viktor kitért rá: egy megállapodás szerint 2027-ig megduplázzák az Azerbajdzsánból Európába érkező földgáz mennyiségét, és aláírtak egy másik megállapodást is, amellyel elektromos áramot szállítanak majd Azerbajdzsánból Európába.

Közölte: mind a földgáz, mind a villamosenergia, amely Azerbajdzsánból érkezik, Magyarországon keresztül halad, ezért Magyarország ennek az új helyzetnek is a nyertese lesz. „Örülünk annak, hogy Magyarország nem a probléma, hanem a megoldás részévé válik az európai energiaellátás szempontjából”

– fogalmazott.

Elmondta: mostantól kezdve a bolgárok, a románok, a magyarok vagy a szlovákok együttműködése az energiaügyben nem regionális, hanem összeurópai kérdés, hiszen egész Európát tudják ellátni ezeken az országokon keresztül, ezért várják, hogy az Európai Bizottság ennek megfelelően fogja majd támogatni a szükséges projekteket.

Ilham Aliyev arról beszélt, hogy jelenleg mindenhol az energiabiztonság a legfontosabb prioritás. Országának bőven van energiája, hogy az európai igényeket az elkövetkező száz évben megbízható szállítóként kielégítsék – jelentette ki.

Azt mondta: Magyarország és Azerbajdzsán régi, baráti együttműködése kölcsönös előnyökkel jár a két országnak és Európának is, ezért is fontos, hogy most megerősítették a partnerségüket.

Emlékeztetett: jó ideje dolgoznak együtt különböző szakpolitikai kérdésekben és azon, hogy szilárd alapot teremtsenek az energetikai együttműködésüknek. Emellett más területeken is kiválóak a kapcsolataik, ilyen az oktatás és a közlekedés.

Ilham Aliyev végül hivatalos látogatásra hívta országába Orbán Viktort. A sajtónyilatkozat előtt hét magyar–azeri megállapodást írtak alá: egyebek mellett az együttműködésről a földgázzal kapcsolatban, a mezőgazdaságban, az űrkutatásban, a migrációt illetően, végül pedig kiemelt stratégiai partnerségi nyilatkozatot.

