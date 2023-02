Február 7-től a Petőfi Rádió reggeli műsorából lehet megtudni, mely dalok versenyeznek idén az ország első számú televíziós dalversenyében. A Talpra magyarban nemcsak az élő show-ba bejutott dalokat jelentik be, bemutatkoznak A Dal 2023 zsűritagjai is.

Idén is páratlan lehetőséget nyújt a pályakezdő zenészeknek és az új dalukat népszerűsíteni kívánó tapasztalt előadóknak és zenekaroknak a Duna több héten át tartó zenés dalválasztó show-ja. A Dal szériáiban évről évre más stílus hódít teret, a mostani mezőnyt a rock és blues műfaja uralja – számolt be róla a Petőfi Rádió vendégeként Mező Misi, aki idén is ott lesz a zsűriben. A Fonogram-díjas Magna Cum Laude zenekar frontembere már több évad óta lát el ítészi szerepet a produkcióban, amely változatlanul az év dalát keresi.

„A Dal óriási lehetőség, remény és löket. Az egyetlen olyan hazai műsor, ahol főműsoridőben, élőben, az egész ország előtt mutathatják be a dalukat az előadók, akár olyanok is, akik korábban még sosem álltak színpadon. Idén is több olyan fiatal tehetség jelentkezett, akikről korábban nem is hallottam. Ez nem jelent semmiféle hátrányt, hiszen ez egy dalválasztó, ahol a dalokat méretjük meg egymással” – mondta a Talpra Magyar című műsorban Mező Misi, aki már ötödik alkalommal A Dal zsűritagja. A zenész tavaly a zsűrizés mellett a műsorvezetésbe is belekóstolt: 2022 őszén a Jézus és… műsorvezetőjeként debütált, majd az Ünnepelt című karácsonyi műsor megálmodója és narrátora lett.

Az alábbi dalok már biztos, hogy részt vesznek a dalverseny 12. évadában:

1AM x Pál Dénes x Nagy Bogi – Eljátszottam

aZorka – Tavasz, tél

Berki Artúr – Végtelen Harc

Bernadett – Anya bújj mellém

Bihary Kira – Tiszavirág

CARMEN ft. Torres Dani – Félig árva

Dos Diavolos – Nem tanulunk semmiből

Elishaz – A világok haragja

Escape My Shadows – Emlékezni Rád

EVERFLASH – Édenkert

Az elkövetkezendő napokban is érdemes lesz reggelente a Petőfi Rádióra kapcsolni: 8 órától tízesével jelentik be az év dala várományosait és bemutatkozik a zsűri. Péntekre összeáll a 40-es mezőny, amelyek között már ott van Magyarország 2023-as slágere.

Találjuk meg együtt az ország egyik legnagyobb zenei eseményén az év dalát! Kövesd A Dal Facebook és Instagram-oldalát, a műsor hivatalos Youtube és TikTok csatornáját, hogy ne maradj le semmiről!

A Dal 2023 – március 11-től szombat esténként a Dunán!

(mtva/Felvidék.ma)