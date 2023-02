A tavalyi évben a szlovákiai és magyarországi fellépőkön, ukrán és japán művészeken kívül Lengyelországból, Bosznia-Hercegovinából, Görögországból, Izraelből, Nagy-Britanniából, Franciaországból és Kazahsztánból érkeztek előadóművészek Fülekre a Városi Művelődési Központ meghívására.

Füleken tehát a kulturális életet sikerült nem csupán visszahozni a járvány előtti szintre, hanem még gazdagabbá és szélesebb körűvé is tenni.

Visszatekintő összegzés a Füleki Városi Művelődési Központ 2022-es kulturális eseményeiről.

Az elmúlt évben Füleken szerepelt a budapesti Nézőművészeti Kft. MUCSI Zoltánnal, KATONA Lászlóval, SCHERER Péterrel és KOVÁCS Krisztiánnal, a komáromi City Reboot többek között CULKA Ottóval és OLASZ Istvánnal, a pozsonyi Štúdio L+S Božidara TURZONOVOVÁVAL, a Kassai Thália Színház BOCSÁRSZKY Attilával, a budapesti Örkény Színház BÍRÓ Krisztával, illetve a pozsonyi GUnaGU Zdena STUDENKOVÁVAL.

A közönségnek utcaszínházi előadást, cirkuszszínházat, performanszot, operett-előadást (Sybill) és koncertszínházat is kínált a VMK, melyeket egyebek mellett a CommandArte Társulat, Juhász ROKKO performer, GÓBI Rita táncművész, illetve a Rátonyi Róbert Színház mutatott be.

A gyerekprogramok keretében 8 mese-, utca- illetve táncszínházzal kedveskedett a művelődési központ a kicsiknek és szüleiknek a Trencséni Városi Színház, a Kuttyomfitty, a MeseFigurák, a Veled Kerek, a Tűzfészek Társulat és a Portál Színház előadásában, de bemutatkozott a közönségnek a két helyi diákszínjátszó csoport is, a Zsibongó és az Apropó Kisszínpad. Az iskolák számára 18 diákelőadás valósult meg valamennyi korosztály számára magyar és szlovák nyelven, melyeket az Actores Rozsnyói Városi Színház, a Csavar Színház, a Portál, a Vekker Műhely, a Trepp Színházi Platform és a MeseFigurák Bábszínház mutatott be.

Az irodalmi, tudományos és közélet neves képviselői is Füleken jártak: ZOLTÁN Gábor író, Matej BERÁNEK történész, BARAK László és VIDA Gergely költők, LECZO Zoltán író, MITROVITS Miklós történész, BALOG Beáta, a Sme napilap főszerkesztője és JUHÁSZ R. József költő, akikkel GAZDAG József, ARDAMICA Zorán, PRÉKOP Mária, VASIK János és NÉMETH Zoltán beszélgetett.

A folklór kedvelői számára a 25 éves Rakonca Néptáncegyüttes jubileumi műsora januárban – a nagy érdeklődésre való tekintettel – két alkalommal is bemutatásra került. Októbertől havi rendszerességgel elindult az Aprók tánca nevű rendezvénysorozat, mely igyekszik a kicsikben a népművészethez, népi kultúrához való kötődést kialakítani.

A nagyobb rendezvények alkalmával fellépett a Foncsik és a Galáris Énekegyüttes, a Jánošík Gyermek-néptáncegyüttes, a File Banda, a Húros és a Hruška zenekarok, a Sendergő, a Krtíšan és a Vidróczki néptáncegyüttesek.

A Palóc Húsvét a Füleki Várban vendége LAKATOS Róbert és a RÉV zenekar volt, az év pedig KORPÁS Éva koncertszínházával zárult Szívharang címmel. Két külföldi együttest is láthatott a közönség: a Mladosť Bosznia-Hercegovinából, a Laografiki pedig Görögországból látogatott el a Nógrádi Nemzetközi Folklórfesztivál keretében.

Sokrétű volt a kínálat a zene területén is. A Városi Pedagógusnapon a FOR YOU ACAPELLA, a Muzsikál az erdőn pedig Barbora BOTOŠOVÁ triója és a CIMBALIBAND aratott nagy sikert. Az UDVart fesztiválon és annak előrendezvényén olyan zenekarok léptek színpadra, mint a magyarországi KISCSILLAG, a hazai JÓVILÁGVAN, a lengyelországi CHEAP TOBACCO, a ruszin népzenei alapokra építő ČENDEŠ, a losonci LAWN DOGS, az egyik legnagyobb sztárzenekarnak számító magyarországi IVAN AND THE PARAZOL, az egykori Kispál és a Borz zenekar frontembere, LOVASI András, valamint a világhírű BESHoDROM. A tavalyi Palóc Napok zenei programját RÚZSA MAGDI, az INFINITY Neoton Show, a STEVE MISIK & Co., a PETER BIČ Project és a TRADITIONAL DIXIE STOMPERS színesítette.

A komolyzene rajongói is rangos előadóknak örülhettek. Koncertet adott Michal MATEJČÍK hárfaművész, JAKAB Tünde fuvolaművész, TÓBISZ Titusz és az ukrán Myroslava HAVRYLIUK operaénekesek Júlia GREJTÁKOVÁ zongorakíséretével, a japán CSEH ISHIGURI Hiromi zongoraművész és CSEH Tamás brácsaművész, BENEDEKFI István és Zoltán, zongora-, ill. hegedűművészek, a The Saxophone Connections formáció tagjai: Ladislav FANČOVIČ szaxofonista, a francia Ken-Wassim UBUKATA csellóművész és a kazahsztáni Leila AKHMETOVA hegedűművész, valamint a DINYÉS Dániel által vezetett Operabeavató keretében fellépett KOLONITS Klára és TÖTÖS Roland operaénekes.

A nagyrendezvényeket további programok – esti mozi, kiállítások, akrobatikustánc- és fényshow, régészeti előadás és interaktív városi séta – színesítették. A dal, az ének szerelmesei öt alkalommal örülhettek énekkari produkcióknak, hiszen a Muzsikál az erdőn és a Karácsonyi koncerten a Melódia Női Kar, a Városi karácsonyon pedig a Pro Kultúra Füleki Férfikar lépett fel. A Melódia XIV. alkalommal rendezte meg a Nemzetközi melódiák szárnyain című hagyományos kórustalálkozóját, a Pro Kultúra pedig negyedszer valósította meg Dalolj, míg élsz című programját.

A VMK égisze alatt működő csoportok – Pro Kultúra, Melódia, Zsákszínház, MeseFigurák, Jánošík, File Banda, Foncsik – két régi-új formációval bővültek: a Mona Balett & Show Dance csoportokban a gyermekek számára elindult a balett- és moderntánc-oktatás. A Rakonca Néptáncegyüttes tevékenysége viszont átmenetileg szünetel, mivel egyelőre nem sikerült biztosítani művészeti vezetőt a csoport élére, miután alapítói, Varga Norbert és Lia több mint 25 év után befejezték tevékenységüket. Köszönet illeti őket több évtizedes sikeres munkájukért!

A Füleki VMK rendezvényei megvalósításához és csoportjai működéséhez továbbra is elsősorban pályázati támogatások útján biztosította az anyagi hátteret. Rekord számú pályázatot nyújtott be, így 2022-ben a VMK történetében az eddigi legmagasabb elnyert támogatási összeget, több mint 44 ezer eurót tudott a rendezvényeire és a csoportjai működésére felhasználni. Mivel az előző évből még további 8 projekt futott, 2022-ben összesen 21 projekt megvalósításán dolgoztak a művelődési központ munkatársai. Támogatói a Besztercebányai Megyei Önkormányzat és a Kisebbségi Kulturális Alap voltak.

2022-ben a 2021-es, járványügyi korlátozások miatt szigorított évhez viszonyítva csaknem ötször annyi rendezvény valósult meg, de még a Covid előtti 2019-es évhez képest is kétharmadával növelték a VMK által kínált programok számát. A látogatottság 2022-ben több mint kétszer magasabb volt az előző évhez képest, sőt a 2019-es év látogatottságát is meghaladta. 2021-hez viszonyítva megduplázódott a fizető látogatók száma, a 2019-es, járvány előtti év eladott belépőjegyeinek száma pedig tovább növekedett.

Füleken tehát a kulturális életet sikerült nem csupán visszahozni a járvány előtti szintre, hanem még gazdagabbá és szélesebb körűvé is tenni. Köszönet illeti a közönséget, hiszen nélkülük mit sem érnek a rendezvények. A VMK munkatársai minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a megszorítások és gazdasági nehézségek ellenére 2023-ban is tartalmas kulturális programokat kínáljanak az érdeklődőknek.

(Sajtóközlemény, VMK/Felvidék.ma)