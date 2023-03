A Pál utcai fiúk a Komáromi Jókai Színházban

A Komáromi Jókai Színház pénteken mutatja be Dés László–Geszti Péter–Grecsó Krisztián A Pál utcai fiúk című zenés játékát. A Molnár Ferenc világirodalmi rangú ifjúsági regényéből készült színpadi adaptáció Rédli Károly rendezésében, Gergye Krisztián koreográfiájával látható Komáromban.

A próbafolyamatot casting előzte meg, a meghallgatások alapján alakult ki a Pál utcai fiúk és a vörösingesek csapata, a főbb szerepeket kettős szereposztásban osztotta ki a színház. Játszanak az előadásban gyerekszínészek (a legfiatalabb szereplő 14 éves), a pozsonyi és a budapesti színművészeti egyetem hallgatói, a Jókai Színház színészei, valamint további vendégművészek is.

„Nagyon izgalmas a regény világa: a gyerekszemmel láttatott háború, igazságtalanság, a felnőtté válás… Ezek azok a témák, amelyeket mi is fontosnak tartottunk. De mindig fel lehet fedezni, illetve fel lehet erősíteni más rétegeket. Például: a Pál utcai fiúk a grundon játszanak, de a grund nem az övék.

A gyerekek közötti konfliktusnak az a gyökere, hogy nem akarják odaengedni a vörösingeseket focizni. Asszociálhatunk arra is, hogy adott egy ország vagy egy terület, amin belül két embercsoport háborúzik egymással, noha nem kellene, mert ugyanazt szeretnék elérni, csak más eszközökkel – és miközben lényegtelen dolgok miatt csatáznak, nem veszik észre a fő veszélyt. A grundot valaki sokkal erősebb veszi el tőlük. Talán a mindennapjainkból is ismerős a képlet. Ugyanígy, nagyon fontos ebben a történetben az emberség, az emberi törékenység és a gyerekvilág, amit szeretnénk a színpadon megteremteni. A díszlet- és a jelmeztervekkel is ebbe az irányba haladtunk, hogy minden olyan legyen, mintha a néző is gyerekszemmel nézné a grundot.

Nem a zord valóságot teremtettük meg, hanem azt, ahogy a gyerekek elképzelik ezt a teret. További fontos motívum Nemecsek belső világa, mindaz, amit átél: nemcsak felülkerekedik saját magán, legyőzi a saját démonjait, hanem megváltja az egész csapatot. A halála nem a végpontja ennek a történetnek, hiszen éppen ez békíti ki a két csoportot, és az a téma, amit ő hozott be a történetbe, tovább él” – mondja az előadás kapcsán Rédli Károly rendező.

Az előadás díszleteit Szőke Anita m. v. tervezte, a jelmeztervek Gadus Erika m. v. munkáját dicsérik. Lightdesigner: Miklós József m.v., sounddesigner: Ditzmann Tamás m.v. Korrepetitor: Pálinkás Andrássy Zsuzsanna. Dramaturg: Varga Emese.

Szereposztás:

Rácz tanár úr Fabó Tibor

Janó, a grund őre Skronka Tibor

Boka Béhr Márton

Áts Feri Matusek Attila

Nemecsek Papp Csaba m.v. / Rákos Olivér e.h.

Geréb Nagy Ferenc Levente e. h. / Brezovszky Dániel György m.v.

Barrabás Melecsky Kristóf m.v. / Oláh Béla m.v..

Kolnay Szebellai Dániel

Idősebb Pásztor Árva David m.v. / Budai Márton Zoltán m.v.

Fiatalabb Pásztor Béhr László István e.h. / Budai Márton Zoltán m.v.

Csónakos Hégli Bence m.v.

Csele Bognár Tamás e.h. / Monori Dominik m.v.

Weis Jónás Szabolcs m.v. / Németh Levente m.v.

Leszik Pikler Mátyás m.v. / Németh Krisztián Róbert m.v.

Richter Monori Dominik m.v. / Pikler Mátyás m.v.

Szebenics Heriner William e.h. / Bús Péter m.v.

Vendauer Farkas Olivér m.v.

Építészmester Nagy László

Vörösingesek Balla Barnabás e.h., Pócs Barnabás m.v.,

Révész András Benedek m.v., Béhr András Bertalan m.v.,

Bernáth Áron m.v., Naňo Nimród m.v.

