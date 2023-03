Csaknem másfélszer többen jelentkeztek idén első helyen a győri Széchenyi István Egyetemre a tavalyinál, ami jelentősen meghaladja az országos növekedési arányt. Az intézmény ezzel megerősítette pozícióját a legjobb hazai felsőoktatási intézmények között.

Az adatok alapján a fiatalok értékelik, hogy a története során mindvégig felelősen gazdálkodó, a vállalatokkal szoros együttműködéseket kialakító egyetem a modellváltással három éve új lehetőségeket, szabadabb működési formát kapott a gazdasággal való összekapcsolódásra, amelynek kiemelt célja a térség versenyképességének erősítése. Mindez hozzájárul a hallgatók sikerességéhez is. Az új, 2024-től tovább bővülő felvételi rendszer szintén növeli az intézmény döntési autonómiáját.

Összesen 5664 fiatal jelölte meg első helyen a Széchenyi István Egyetem valamely képzését az idei felvételi eljárásban.

A szám önmagában is magas, az elmúlt évivel összehasonlítva pedig jelentős, 42 százalékos emelkedést takar, miközben országosan ennél kisebb mértékű, 27 százalékos bővülést regisztráltak. Az intézmény népszerűségét mutatja az is, hogy az összes jelentkezések száma – miután egy fiatal több szakot is választhatott – meghaladja a húszezret, szemben az elmúlt évi 14 ezerrel. Az egyetem ezzel megerősítette helyét a legjobb hazai egyetemek között.

A karok közül a legnagyobb növekedést az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar (+ 86 százalék), az Egészség- és Sporttudományi Kar (+66 százalék), az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar (+54 százalék), az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar (+47 százalék), valamint a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar (+46 százalék) produkálta. Az országos átlaggal szinte hajszálra megegyező emelkedést jegyez a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, illetve az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar.

„A Széchenyi István Egyetem stratégiai célja, hogy Közép-Európa meghatározó tudásközpontjává váljon. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük képzéseinket, kutatásainkat és szolgáltatásainkat.

A jelentkezési adatok alapján a fiatalok vonzónak találják, hogy intézményünkben nyertesei lehetnek a gyakorlatorientált oktatásnak, használhatják európai színvonalú – Győr és Mosonmagyaróvár mellett a ZalaZONE járműipari tesztpályára is kiterjedő – infrastruktúránkat, részt vehetnek hazai és nemzetközi vállalkozásokkal megvalósuló projektekben, startup vállalkozásokban. Új karrierutakat nyithat meg számukra a világ elitjéhez tartozó hallgatói innovációs csapatainkban való tevékenység is. Kiváló oktatóinknak-kutatóinknak és vállalati partnereinknek köszönhetően naprakész technológiai tudást, értékes diplomát nyújtunk hallgatóinknak, amivel könnyen el tudnak helyezkedni, és az átlagosnál magasabb jövedelemhez jutnak” – hangsúlyozta dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

„A Széchenyi István Egyetem az elmúlt időszak folyamatos fejlesztéseivel olyan szakmai, tudományos és képzési környezetet hozott létre, amely minden hallgatónknak kiemelkedő hazai vagy nemzetközi szakmai karrier építésének lehetőségét biztosítja. Ennek alapjait a korszerű infrastruktúra, a folyamatosan fejlesztett képzéseink, a nemzetközi hálózatban működő kutatásaink és innovációs projektjeink biztosítják. Mindezt igazolják a legelismertebb globális felsőoktatási minősítő szervezetek értékelései is. Így a QS legfrissebb világranglistáján egyetemünk a 801–1000. helyen szerepel, míg a Times Higher Education fenntarthatósági célok alapján összeállított rangsorán »a fenntartható városok és közösségek« kategóriában a világ háromszáz legjobb egyeteme közé sorolták. A sikeresen felvételizők egyetemünkön valódi nemzetközi környezetben tanulhatnak, hiszen hallgatói közösségünket már hetven ország fiataljai alkotják” – fogalmazott prof. dr. Friedler Ferenc rektor, tudományos elnökhelyettes.

Dr. Kovács Zsolt, az egyetem általános és oktatási elnökhelyettese azt emelte ki, hogy mind a kilenc karra többen szeretnének felvételt nyerni, mint tavaly. „Rendkívül pozitív, hogy a műszaki és informatikai területeken jelentősen növekedett a nagy hagyományokkal rendelkező képzéseink népszerűsége. Ez összhangban van a kormányzati törekvésekkel is, amelyek célja, hogy a jelentkezők megoszlása jobban kövesse a gazdaság szerkezetét, hozzájárulva hazánk versenyképességének erősítéséhez.

Járműmérnöknek, logisztikai mérnöknek, villamosmérnöknek, gazdaságinformatikusnak csaknem kétszer, gépészmérnöknek, mechatronikai mérnöknek mintegy másfélszer többen jelentkeztek egyetemünkre első helyen, mint tavaly. Számottevően nőtt a mérnökinformatikusnak készülők száma is, emellett új, magas presztízsű szakunk, a programtervező informatikus szintén rendkívül keresettnek bizonyult. Ugyanez igaz Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karunkon a korszerű agrártechnológiákat és a fenntarthatóságot előtérbe helyező szakjainkra is, amelyek közül több esetében szintén közel kétszeres az érdeklődés az elmúlt évihez képest. Szintén slágernek számít a felvételizők körében a gazdálkodási és menedzsment, a jogász, a gyógypedagógia vagy designképzéseink közül a tervezőgrafika képzés. Örülünk annak is, hogy mind tanítónak, mind ápolónak csaknem duplaannyian tanulnának tovább, illetve hogy sok fiatal jelentkezett szeptemberben induló új szakjaink – a programtervező informatikuson kívül a szakoktató, az egészségügyi szervező alapképzés, illetve a szülészeti-nőgyógyászati szonográfia és a gyermekkultúra mesterképzés – valamelyikére” – részletezte dr. Kovács Zsolt. Hozzátette: a számok azt támasztják alá, hogy a Széchenyi István Egyetem a 2020-ban bevezetett új, rugalmasabb, nagyobb szabadságot biztosító működési modellben még sikeresebb.

(Sajtóközlemény)