Sajtótájékoztató keretén belül mutatták ma be a Komáromi Kulturális Nyár több hónapon keresztül zajló színes programfüzérét, amely nyüzsgő belvárost ígér Komáromban: színházi előadások, koncertek és fesztiválok váltják majd egymást június elsejétől egészen szeptemberig bezárólag. A részletekről Keszegh Béla, Komárom polgármestere, Lakatos Róbert, az Egressy Béni Városi Művelődési Központ igazgatója és a programsorozat társszervezői tájékoztattak.

Ahogy Keszegh Béla fogalmazott, a város célja, hogy Komárom belvárosa megteljen művészettel és emberekkel, ezzel segítve a belvárosban működő vállalkozásokat is. A művelődési központ által szervezett gazdag programkínálat megvalósulásához a város mintegy 30 ezer euróval járul hozzá – jegyezte meg.

„Komáromban olyan művelődési ház működik, amely mozgósítani tudja és össze tudja fogni a külsős szervezőket” – szögezte le.

A Komáromi Kulturális Nyár június első hétvégéjén a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Komáromi Jazzpiknikkel kezdődik a Tiszti pavilon udvarán, illetve a szombati napon megrendezik a hagyományos városi gyermeknapot a Egressy Béni Városi Művelődési Központban, illetve a Klapka téren, ahol a gyermekek ajándék fagylaltot kapnak és ügyességi játékokban vehetnek részt. Keszegh Béla leszögezte, minden hétvégén szólni fog az élő zene a belvárosban. A programsorozat fontos célja, hogy a legkülönfélébb ízlésvilágú embereket megszólítsa minőségi zenével, mindemellett hangsúlyos szempont az is, hogy a helyi előadóknak is teret adjanak. A polgármester a programok közül kiemelte az első alkalommal megrendezésre kerülő Komáromi Yoga Fest-et, amelyre a jóga világnapja alkalmából június 18-án kerül sor a Tiszti pavilon udvarán. Ide érkezik Izraelből a Tzafit Yoav tánccsoport is július 16-án, amikor jellegzetes kóser ételek kóstolására is alkalom nyílik a zsidó kultúra, táncművészet, zene megismerése mellett. Az idei nyáron folytatódik a művelődési központ által tavaly elindított „hashtagKN” címet viselő zenei projekt: a szakmai zsűri 8 zenekart választott ki a 16 jelentkezőből.

Lakatos Róbert igazgató a színes programkavalkáddal kapcsolatban megjegyezte, bármelyik nagyváros műsorkínálatával vetekedhet, nemcsak mennyiségben, de minőségben is.

Mint mondta, a Klapka téri kávéházi muzsikák programjaiban kizárólag helyi, profi előadóművészekkel lehet majd találkozni. Érkezik az 50 éves Muzsikás együttes, és idén is kétnaposra tervezik a Szent István-napi ünnepséget, amelyet a Népművészet Ünnepe címmel rendeznek meg augusztus 19-én és 20-án. Kiemelte, a nyár folyamán megvalósulnak színházi előadások, rock- és popzenei koncertek, de jelen lesznek a mulatós zenék legjobbjai is.

„Ha ezt így folytatjuk, Komárom valóban meghatározó kulturális város lesz, nemcsak Dél-Szlovákiában, az országban, de a Kárpát-medencében is” – fogalmazott.

A korábban hosszabb tradícióval rendelkező Lehár-nyár ugyan a tavalyi, tizedik évfordulóján befejezte a vasárnapi koncertek szervezését, ám annak szervezője, Klemen Terézia, a Lehár Ferenc Polgári Társulás elnöke elmondta, június 17-én megrendezik a II. Nemzetközi Katonai Fúvószenekari Fesztivált, amelyre három országból 105 fúvós érkezik 15 órától a Tiszti pavilon udvarára. A programnak lesznek kísérőrendezvényei szerte a városban, mondta. Augusztus 25. és 26. között pedig megrendezik az Operettfesztivált, szintén a Tiszti pavilonban. Az esemény fővédnöke Szinetár Miklós lesz, aki egy beszélgetés keretén belül az operett reneszánszáról is értekezik majd.

Társszervezőként Kiss Réka, a Villa Camarum Polgári Társulás elnöke arról számolt be, hogy idén is megrendezik a Komálom Gyerkőcfesztivált, amely rendhagyóan háromnaposra bővült idén a MOL Alapítvány támogatásának köszönhetően. Holop Ferenc, a Helios Fotoklub elnöke arról számolt be, hogy társulásuk Komárom városához kötődő tematikus kültéri kiállításokat szervez a nyár folyamán.

A sajtótájékoztatót követően az Egressy Béni Városi Művelődési Központ és a Matica slovenská komáromi alapszervezete friss együttműködésének részleteiről az intézmény igazgatója, Černek Jozef, a Slovenskí Rebeli Folklór Színjátszócsoport vezetője és rendezője tájékoztatta portálunkat. Kiemelte, elsősorban a Komárom városával, valamint a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központtal való kiváló együttműködés mentette meg csoportjukat a felszámolástól.

„Igazán gazdag programmal készültünk erre a nyárra is, ami különösen a város kiváló együttműködését tükrözi. Azt hiszem, mindenki nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy a járvány után mindannyian igazán megérdemlünk egy tökéletes és kultúrával teli nyarat” – fogalmazott.

Mint mondta, idén ősszel elindítanak egy új közös projektet, amelyben magyar táncok és dalok elemei jelennek meg szlovák előadásaikban, „mert Komáromban ez a természetes”.

Elmondta, szeptembertől az Egressy Béni Városi Művelődési Központtal együttműködve szeretnének egy szlovák folklóregyüttest is indítani a legfiatalabb táncosok és énekesek számára. „Azt tapasztaltuk, hogy ha tiszteletben tartjuk a város természetes környezetét, az találkozik a közönség tetszésével” – mondta, hozzátéve, ahogy a magyar előadásokat szívesen fogadják a termeikben, úgy a szlovák előadásokat, amelyek nagy termet és nagyobb nézőszámot igényelnek, a művelődési központban rendezik meg. Így a Lázadókkal is két előadást terveznek idén a Városi Művelődési Központban, az elsőt – a Szeretőt (Milenka) most vasárnap, a Boszorkányt (Bosorka) pedig július 2-án láthatja a közönség az Egressy Béni VMK-ban.

