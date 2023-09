Carnuntum, az egykori Római Birodalom egyik legjelentősebb települése a mai osztrák-szlovák határtól nem messze, Bad Deutsch-Altenberburg község közelében terült el. A maga korában ugyancsak élénk élet zajlott itt, és a település, valamint az itt kialakított katonai tábor fontos szerepet játszott a térség védelmében. A Limes Romanus melletti feltárásoknak köszönhetően ma már jól nyomon követhető a valamikori település társadalmi élete, színes világa.

A Kulturális Világörökség részét képező szabadtéri régészeti park olyan látványosság, amely megérdemel egy egész napos látogatást. A Carnuntinum Múzeum pedig gazdag gyűjteményével ugyancsak nagy élményt jelent a látogatóknak. Az épület külső megjelenésével is a római kort idézi, megnyitása 1904-ben akkora esemény volt, hogy még Ferenc József császár is személyesen tiszteletét tette a megnyitón.

A feltárások körülbelül 170 évvel ezelőtt kezdődtek, és fokozatosan világszenzációnak számító régészeti leletek kerültek felszínre. Aztán 1885-ben megalapították a Carnuntum Baráti Társaságot, amelynek tagjai anyagiakban is segítették a feltárást, a terület és a tárgyak restaurálását, és odafigyeltek rá, hogy azokat a nagyközönségnek is bemutassák.

Nemrégiben egy olyan átfogó kiállítást nyitottak meg a múzeumban, amely jól érzékelteti, miként éltek itt a lakók, mintegy 50 000-en, a település fénykorában.

Carnuntum számos jelentős történelmi esemény színhelye is volt, császárok találkozóhelye, konferenciák helyszíne és nem utolsósorban kultúrák találkozóhelye is, hiszen fontos útvonalon épült. Mindezek tárgyi emlékeinek sok darabját is sikerült az ásatások során megtalálni. A jelenlegi kiállításon ezek szintén bemutatásra kerültek. A tárlókban olyan tárgyak egész sorát láthatjuk, amelyek eddig még soha nem voltak kiállítva, köztük egy hatalmas, a világon is egyedülálló kürt. Mivel Carnuntum a császárok városa is volt, a tárgyak legtöbbje ugyancsak igazi luxusdarab, amelyek az évszázadok során szerencsére jó állapotban maradtak meg a föld mélyén.

A történészek azonban azt jelzik, hogy a luxusdarabok nem csupán a császárok tulajdonát képezték, a köznép is elég gazdag volt ahhoz, hogy ezekhez a cikkekhez hozzájusson. A gyönyörű tárgyak pedig arról is tanúskodnak, hogy a korabeli mesteremberek milyen magas képzettséggel, ügyességgel, a szobrászok pedig micsoda művészi adottságokkal rendelkeztek. A tárlókban így ott sorakoznak a művészi szobrok, vagy azok maradványai, üvegtárgyak, kisebb-nagyobb üvegcsék, amelyekben az olajat, a bort tárolták, az ékszerek, amelyeket a nők ma is nyugodtan viselhetnének. Ezenkívül fellelhetők itt a temetkezési rituálék darabjai is.

Köztudott, hogy a nők már akkor sem vetették meg a szépítkezést, kozmetikai szerek egész sorát használták, amelyeket díszes tégelyekben, dobozokban tároltak. A szemet gyönyörködtető darabokat itt is megcsodálhatjuk. A lakáskultúra szintén magas színvonalat képviselt, az edények, az ajtózárak, a szék- és asztallábak díszítése mind-mind szemrevaló. Mivel a településen katonai tábort rendeztek be, rengeteg fegyver, öltözék, sisak került elő, amelyek ugyancsak annak bizonyítékai, hogy milyen magas színvonalat képviselt a maga korában Carnuntum.

A kiállítás tárlóiban az egyes témaköröknek megfelelően helyezték el a leleteket, külön a használati tárgyakat, külön a dísztárgyakat, a fegyvereket, az ékszereket.

A sok szobor és szobortöredék arról tanúskodik, hogy nagy figyelmet szenteltek a művészeteknek és az alkotások magas színvonalat képviseltek.

Az új kiállítással a múzeum munkatársai azt az elképzelést folytatják, amelyet a múzeum alapítói kitűztek, hogy az újonnan feltárt tárgyakat időről időre bemutatják a látogatóknak. A feltárás ugyanis folyamatos, a régészek dolgoznak, és mindig újabb leletek kerülnek felszínre. Érdemes még az őszi hónapokban látogatást tenni Bad Deutsch-Altenburgba, ahol a múzeum található.

A magyar állami ünnepek alkalmával mindig van magyar nyelvű bemutató, tárlatvezetés.

A múzeum és a régészeti park egyedülálló élményt nyújt nemcsak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is, akik számára mindig kínálnak valami szórakoztató programot is.

(Benyák Mária/Felvidék.ma)