A Szövetség listáján a 146. helyről indult a párt legfiatalabb képviselőjelöltje, Mácsadi István. Az alábbiakban a vele készített interjút közöljük.

Alig múlt 22 éves, de volt már aktivista, újságíró, politikusként pedig az Esterházy Akadémián profiktól tanulta a közélet csínját-bínját. Esterházys politikusként mi az a plusz, amit nyújtani tud a felvidéki magyarságnak?

Esterházy más korszakban élt, de a a felvidéki magyarságért vállalt önzetlen szolgálata bárki előtt példaként lebeghet a 21. században is, ha az illető szeretne tenni valamit a közösségéért. Azt hiszem, leginkább a közösség iránti alázat, tenni akarás és a megőrzésre méltó elvek, mint az Isten, haza, család terén való meg nem alkuvás jellemzi őt! Esterházysként én is igyekszem ezt képviselni a szerény eszközeimmel. Talán ez az a többlet, amivel mi, esterházys politikusok hozzá tudunk járulni a felvidéki magyarság gyarapodásához. Napjainkban valamivel mérsékeltebben tekintik a magyarokat a rendszer ellenségének, mint Esterházy idejében. Példaképem a legnehezebb, világháborúkkal terhelt időkben is legyőzhetetlen volt, mert szellemileg és lelkileg is erős volt, s a hit forrásaiból táplálkozott. Igazi államférfi volt, akinek a tevékenysége, és élete ma is időszerűen mutatja minden politikus számára az irányt! Ő kell legyen minden közéleti szerepvállaló számára a szellemi iránytű!

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy Martoson, a róla elnevezett Akadémián igazi magyaros környezetben, profiktól sajátíthattam el a politikával és a közélettel kapcsolatos tudnivalókat. A stúdióbeszélgetések modellezésétől kezdve a nyilvános beszéd művészetén át, a kampánykommunikáció különböző stratégiáin keresztül, egészen a verbális, és nonverbális képességek kifinomításáig teljes mértékben felkészítettek közösségem szolgálatára. Kötelességemnek érzem, hogy a rengeteg megszerzett tudást kamatoztatni tudjam a közösségünk javára!

Jóval több fiatalt láthatunk az egyesült magyar pártban, mint a korábbi választásokon, ráadásul az Esterházy Akadémiáról is többen indultok a Szövetség színeiben. Lehet azt mondani, hogy az esterházys fiatalok egyfajta garanciát jelentenek a felvidéki magyar fiatalság képviseletére?

Abszolút! Nekünk fiataloknak nem elég a partvonalon kívülről figyelni a történéseket! Aktívan részt kell venni a közéletben is, politikai szinten erre jelenleg a Szövetség a legjobb partner, melyben sokra tartják a fiatalok munkáját! Jó bizonyíték erre a sok új,és tettre kész esterházys fiatal, legyen akár rajtam kívül a somorjai Brunczlík Viktor, Méry János, a szerdahelyi Edmár Attila vagy épp a komáromi Kiss Márton!

Ez jól hangzik, de mire van szüksége egy felvidéki magyar fiatalnak?

Legelőször is egy biztos jövőkép kialakítására! A felvidéki magyarság fogyásának az egyik oka, hogy a leszakadó régiókból, például Gömörből, Bodrogközből, de Dél-Szlovákia más régióiból is elvándorolnak a fiatalok. Csak Gömörből tíz fiatalból hét más vidéken képzeli el a jövőjét, a falvaink pedig szépen lassan fogyatkoznak. Sajnos ez egy nagyon komoly, és tág problémahalmaz, mely komplex megoldásokat kíván. Úgy vélem, hogy ezen csak a nagypolitikában lehet változtatni. Néhány ponton mihamarabbi változásra van szükség, legyen az otthonteremtés, családtámogatás, regionális beruházások, munkahelyteremtés, vagy a kisebbségi jogok bővítése. Elengedhetetlenül fontos, hogy a fiataljaink itthon tudjanak érvényesülni, a saját szülőföldjükön boldogulni. Éppen ezért kezdeményezi a Szövetség az otthonteremtő hitelprogramok azonnali megindítását, de a létező programok innovatív továbbfejlesztésére is szükség van! Fontos, hogy az otthonteremtő támogatások az energiahatékonysági céloknak is megfeleljenek! Azonnal fel kell gyorsítanunk az állami és önkormányzati bérlakások építését, be kell vezessük az ideiglenes családi támogatásokat is, az állandó, klasszikus támogatások mellé.

A magyarság drasztikus fogyásának a másik, a legfőbb oka az asszimiláció. A magyar népesség demográfiai mutatói több ponton is elmaradnak a többségi társadalom mutatóitól, legyen szó akár termelékenységről, etnikai reprodukcióról vagy a természetes fogyásról. Ezen a tendencián jogaink bővítésével tudnánk javítani, kész konkrétumokkal: a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény (kisebbségi törvény) elfogadásával, a magyar, mint regionális hivatalos nyelv bevezetésével, a magyar nyelvű digitális ügyintézés – online elérésével, szorgalmazzuk közösségünk részére az önálló államigazgatási intézmény, úgynevezett Kisebbségi Hivatal létrehozását, valamint a szabad jelképhasználat mellett nagy hangsúlyt fektetnénk a kétnyelvű közúti táblák, és a teljes vasúti kétnyelvűségre is.

Vigyük Pozsonyba a falvainkat! – hirdeti a 146-os jelölt, Mácsadi István. Mit ért ez alatt pontosan? Hogyan lehetne felzárkóztatni a magyar régiókat, és mely területek fejlesztése lenne a legfontosabb itt Szlovákia déli és keleti felén?

Halaszthatatlan feladat a déli és keleti régiók fejlesztése, az ehhez szükséges regionális beruházások! A vak is látja, hogy abnormális az a diszkrimináció, ami az itt élő magyarokat és szlovákokat sújtja! Hadd említsek három példát! Szlovákiában 860 km autópálya és gyorsforgalmi út van, ebből csak 102 kilométer a déli és keleti járásokban. De beszélhetünk a munkanélküliségről is! A munkanélküliséggel legerősebben sújtott első három járás közül kettő található Dél- és Kelet-Szlovákiában! De gondoljunk csak az infrastruktúra hiányára! Csak az általam képviselt Lévai járásban 22 olyan település van, ahol sem a csatornázás, sem az ivóvízhálózat nincs kiépítve! Mindezt pedig nem nézhetjük tovább tétlenül! Minél hamarabb meg kell kezdeni a régió felzárkóztatását! Pozsony nem dughatja továbbra is homokba a fejét, tudomásul kell vegye, hogy komoly problémák vannak vidéken! Autópályaépítés, a hiányos falubeli infrastruktúra kiépítése és munkahelyteremtés! Erre van szükség a régióinkban azonnal!

A Szövetség a nemzetiségek, és a déli és keleti régiók pártjaként hivatkozik magára, ám sokak szerint a gyakorlatban inkább egy magyar etnikai párt. Most akkor melyik?

Mindkettő! A magyar etnikum vezetésével az itt élő magyarok és más nemzetiségek regionális pártja. Mit jelent ez? A Szövetség a régiók pártja, éppen ezért szerepelt a pártlistán a magyar mellett szlovák, ruszin és roma nemzetiségű képviselőjelölt is. Sajnos a párt megtisztulásával egy kiváló ruszin képviselő is távozott, de a célunk ettől még nem változott! A kezdetek óta hangsúlyozzuk a déli és keleti régiók fejlesztésének fontosságát ebben pedig egyedülállóak vagyunk egész Szlovákiában! Nincs még egy párt a politikai palettán, mely ezt komolyan gondolná! A nagyszámú magyar lakosság iránti ellenérzésből az összes szlovák párt a saját országának déli és keleti részére egy olyan régióként tekint, ahonnan pusztán be kell söpörni a magyar szavazatokat, majd ezt követően négy évig nem kell vele foglalkozni! Kamu ígéretekkel és kamu magyar jelöltekkel próbálják meg kiszúrni a dél-és kelet-szlovákiai magyarok, és a köztünk élő nemzetiségek, vagyis szlovákok, romák és ruszinok szemét! A szűkös források priorizálása és a magyarság iránti ellenérzések miatt nemzetiségtől függetlenül büntetve van mindenki, aki délen vagy keleten él! Normális ez a helyzet? Komolyan gondolják a déli és keleti országrészben élő szlovákok, hogy a Szövetség nélkül lehet változtatni a helyzeten? Melyik párt tett bármit is azért, hogy a helyzet érdemben változzon? Aki itt él, az mind veszít! Mi, magyarok pedig mind itt élünk. A magyarság megmaradása, és a déli és keleti régiók gyarapodása kéz a kézben jár! Nincs egyik a másik nélkül, ezért minden déli és keleti szlováknak is a Szövetség az egyetlen lehetőség!

Hogy látja, sikerült a pártnak megszólítani a többségi társadalomból is választókat?

A párton belül Gyimesi György, jómagam és sokan mások igyekszünk hangsúlyozni, hogy erős üzeneteket kell hogy közvetítsünk, és a régiók problémáin túl a teljes Szlovákiát érintő kérdésekről is ki kell fejtenünk a véleményünk! Egyértelmű üzenetet kell képviselnünk az orosz–ukrán háború, az LMBTQ, vagy migránskrízis kapcsán is! Ha határozott, kétnyelvű üzeneteket juttatunk el a szlovák és magyar választókhoz, akkor a jelenleginél jelentősen több szlovák polgártársunkat tudjuk megszólítani! A párt hivatalos kommunikációjában vannak hiányosságok, de jómagam a lakossági fórumokon tisztán és egyértelműen leszögeztem az álláspontomat! Remélem, ezzel nem vagyok egyedül! A kampány során sok szlovák konzervatív beállítottságú emberrel is találkoztam, akik támogatásukról biztosítottak. Falubeli ismerősök, egyetemi osztálytársak, vagy épp volt focista csapattársak is mondták, hogy számíthatok a bizalmukra!

Mit üzen azoknak, akik bizonytalanoknak a Szövetség párt sikerét illetően, és inkább szlovák pártra adnák voksukat? Miért érdemes egy magyar pártra adni a szavazatot? Még a bejutás is kérdéses, miért ne szavazzon hát magyar jelölt egy biztos szlovák bejutóra?

Elsősorban azért, mert akármelyik más pártra is szavaznak, a déli és keleti régiók helyzetén egyik sem fog érdemben változtatni. Az itt elhelyezkedő községek évi több ezer eurós bevételtől esnek el, mert a pénz visszaosztásánál alkalmazzák a diszkriminatív nagyságrendi és magassági kvótát. Nekünk magyaroknak, és a köztünk élő más nemzetiségű embereknek is az az érdekük, hogy ne legyen államilag diszkriminálva a régióink. Ami pedig a bizonytalanságot illeti, a felmérések sok esetben negatív irányba terelik a magyar közvélemény hangulatát! Mi azonban jobb, ha tudatosítjuk: választást kell nyernünk, nem pedig közvélemény-kutatást! Gondoljunk csak a három évvel ezelőtti választásra, amikor is rendre 10% felé mérték a Progresszív Szlovákia pártot, majd a választások napján még a bejutási küszöböt sem ugrották meg. Vagy gondoljunk a tavalyi megyei választásokra! Nyitra megyében 7%-ra mértek Csenger Tibor megyeelnök-jelöltet, aki végül a 17%-ot kapott. Ez 10%-nyi különbség a mi javunkra! Dobjuk hát a kukába ezeknek a közvélemény-kutató cégeknek a felméréseit, mert pontosan ott a helyük! Most 149 név szerepel a Szövetség listáján, van egy jól kiépített pártstruktúránk, erős helyi szervezeteink, és rengeteg aktivistánk. A kampányhajrá pedig itt van a nyakunkon! Az utolsó napokban is használjuk ki az online tér lehetőségeit, vagy kopogjunk be minden háztartásba, és telefonon mozgósítsuk a szavazóbázisunkat! Ha mindenki elvégzi a munka rá eső részét, akkor garantált a siker! Belülről is látván a folyamatot, azt mondhatom, hogy abszolút bizakodó vagyok!

Ahogy kampányidőszakban lenni szokott, a szlovák pártok különböző ígéretekkel igyekeznek megszólítani a magyar választókat is. Mi a véleménye a szlovák pártok magyarokat érintő kisebbségi politikájáról? Lát olyan pártot, amellyel egyes kérdésekben együtt lehet működni?

Elsősorban magunkra számíthatunk! Nem fogják mások kikaparni helyettünk a gesztenyét! Teljesen egyértelmű, hogy annyi jogunk lesz, amennyit kiharcolunk magunknak! Ha bekerülünk a parlamentbe, akkor bizony a mérleg nyelveként kormányon leszünk, ahol kompromisszumkészségünkkel a lehető legtöbb eredményt kell kiharcolni közösségünk érdekében. Sok szlovák párt indít magyar jelöltet vagy alkot meg egy úgynevezett kisebbségi programot, de az elmúlt 30 év alatt ezek egyet jelentettek az üres ígéretekkel, a legjobb esetben elbuktak a koalíciós tárgyalásokon, vagy kimerültek egy gesztusértékű „keszenem”-ben. Nem beszélve a liberális, progresszív pártok kisebbségi programjairól melyek az őshonos nemzeti közösségeket rendre egy kalap alá veszik a szexuális kisebbségekkel. A kettőnek azonban semmi köze egymáshoz! Milyen közös politikai célja lehet egy homoszexuálisnak és egy magyar embernek? Más a két kisebbség problémája, mások a célkitűzéseik, minden más. Az egyik egy őshonos kisebbség, mely ezer éve él ezen a területen, a másik ellenben egy, az ember szexualitásával kapcsolatos kérdéskör mely a pszichológia területe, és véleményem szerint nem közügy, hanem magánügy. Éppen ezért nem kezelhetjük ugyanúgy a két csoportot, csak mert mindkettő „kisebbség”. És bár mindig üdvözlendő, ha valaki nyitott a magyar nemzetiség irányába, de akkor ne félmegoldásokkal vagy üres ígéretekkel házaljanak, hanem legyenek nyitottak a magyarság tartós megmaradását segítő javaslatainkra is!

Egyértelműen kizárja akkor egy PS-val való szövetséget?

Minden a magyarságot előrevivő megoldásban érdekeltek vagyunk, ezért az ilyen ügyekben bárkivel együtt tudunk működni. De egy koalíció a progresszívekkel részemről kizárt! A normalitást meg kell őrizzük! Ahogy a kampány során mindig is hangsúlyoztam, az én életemben az Isten-haza-család hármasa szolgál iránytűként mind a hétköznapokban, mind a közéletben!

Mit gondol Ficóról? A közvélemény-kutatók a választás esélyeseként rendre őt említik meg, mi több a jobboldali magyar választók is szimpatizálnak vele az Orbán Viktort másoló politikája miatt! Ha bejutna a Szövetség a szlovák parlamentbe, akkor elképzelhetőnek tartja a Smer-SD-vel együttműködést?

A felmérések alapján legnagyobb valószínűséggel a Robert Fico vezette Smer fog kormányt alakítani. Sok településen aktivistaként járom az utcákat, rengeteget beszélgetek a választópolgárokkal, és sokan a Smerre készülnek leadni a szavazatukat. Ennek az oka pofonegyszerű: Fico a Fidesz kommunikációs narratíváját tolja minden felületen. Mi, magyarok azonban nem felejthetjük el, hogy mi történt Fico kormányzása alatt! Bennünk, felvidéki magyarokban emlékezetes nyomot hagyott, amikor megalázták és kiutasították Malina Hedviget az országból, vagy DAC-szurkolókat vertek felsőbb utasításra, állami jóváhagyással. A szociáldemokrata kormányok voltak azok, amelyek a Beneš-dekrétumok alapján léptek fel, és új lendületet adtak a magyarok földjeinek elkobzásához. Az államhatalom a nép szavát figyelmen kívül hagyta a párkányi és peredi sikeres helyi népszavazások után, amikor a községük eredeti nevét szerették volna visszakapni. És a sort még hosszan folytathatnám!

Szóval akkor se PS, se Smer?

Ha a Szövetség tényező akar lenni, akkor a fájó emlékek ellenére sajnos nem zárhatjuk ki a Smer-t, mint lehetséges koalíciós partnert, mert a tét ezen a választáson sokkal nagyobb, mint korábban volt! Itt és most a normalitás küzd a brüsszelita liberálisok rémálomvilágával szemben. A volt miniszterelnök határozottan hangot ad véleményének, és sikeresen tematizálja a közéletet, ez pedig közel áll sok felvidéki magyarhoz is, mert számukra a józan ész, a nemzet, a kereszténység a fő érték. Ezek azok az alapértékek, amelyre fel tudják építeni az életüket. Szomorú, de jelenleg a minden hájjal megkent Fico álláspontja az, ami egyezik a mi véleményünkkel, mind az Ukrajna területén vívott háború, a fertőző nyugati ideológiák, az erőszakos szexuális kisebbségek térnyerése, vagy akár az idegen kultúrából beáramló gazdasági bevándorlók kapcsán. Ez pedig elegendő lehet egy jövőbeni koalícióhoz.

Az ellenségem ellensége a barátom?

Nem, semmiképp! Ha bele akarunk szólni a folyamatok alakulásába, akkor a Szövetségnek benne kell lennie a következő kormányban! Remélhetőleg úgy alakul a helyzet, hogy a két nagy tömb, a brüsszeliták és a normalitást őrzők közt a Szövetség a mérleg nyelve tud lenni! Akárhogy is lesz, ha van rá lehetőség, kormányra kell kerüljünk, mert így szerezhetjük meg a legtöbb befolyást a sorsunk alakítása felett! Sajnos nincsen módunk megválasztani, hogy milyen legyen a koalíciós partnerünk. Adott lehetőség van, választanunk kell a legkisebb rossz elve alapján a meglévő szlovák pártok közül és abból kell kihozni a magyarság számára a lehető legtöbbet! Magánvéleményként mondom, hogy a Smer győzelme esetén nem szabad eleve kizárni egy Ficóval való együttműködést! Bizonyos feltételek teljesítése esetén elképzelhetőnek tartom a koalíciót, mert vannak közös céljaink. De még egyszer mondom, csak bizonyos feltételek mellett! És még ezután sem lesz a Smer a barátunk! Ezt számtalanszor elmondom a Smerrel szimpatizáló magyaroknak! Néhány szimpatikus dolog miatt még nem szabad elfelejtenünk, mit tettek velünk és az országgal! Minket, magyarokat csak a Szövetség képvisel, és ez egyértelmű lesz az első magyarellenes intézkedésnél azok számára is, akik hallgattak a szlovák pártok szirénhangjára. Csak a Szövetségnél van jó helyen a magyar szavazat! Ha mi együtt is működünk a Smerrel, azt határozott indokkal fel lehet bontani! Ahogy Richard Sulík zsarolta az OLaNO-t és állt ki a SaS érdekeiért, úgy kell a Szövetségnek is képviselnie a magyarok érdekeit egy koalíciós partnerrel szemben! Élnünk kell a zsarolási potenciálunkkal, akárkivel működünk együtt. Ha meg akarjuk valósítani a programpontjainkban leírtakat a való életben is, akkor a Szövetségre adott voks az egyetlen garancia, és egy koalícióban való lehetséges részvétel! Itt az ideje, hogy berúgjuk az ajtót, és beköszönjünk a szlovák parlamentbe! Szeptember 30-án álljunk ki magunkért, mindenki menjen el szavazni a Szövetségre és vigyük el végre Pozsonyba a régióinkat!

(Amberboy Levente/Felvidék.ma)