A habzó, hűsítő ital, a sör kedvelői, ám nemcsak ők, június 29-én ellátogathatnak az ógyallai sörgyárba és végigkísérhetik miként készül a sör, de a szervezők ezentúl is számos, színes, szórakoztató programmal várják őket és családtagjaikat, kicsiket-nagyokat egyaránt.

A nap kezdetén a Campana Batucada dobshow keretében köszönti az érkezőket. Ekkor kezdődik az első ógyallai sörút akció is, amelyen a gyárban bemutatják az Arany Fácán sör készítését, a kísérők eközben minden kulisszatitkot, érdekességet elárulnak a munkájukról. A nap folyamán több ilyen programra kerül sor, az első sörút 9.45-kor kezdődik, majd minden 15 percben újabb csapat indulhat, az utolsó pedig 15.30-kor.

A Heineken Slovensko szakemberei Martin Melo Melišsel az élen azt is bemutatják, miként kell helyesen csapolni a sört, majd azt is, hogyan kell helyesen párosítani a sört és az egyes ételeket, azaz mely ételekhez milyen sör illik.

Az egész nap során lehetőség lesz kiváló ételek kóstolására, mégpedig helyi vendéglátók jóvoltából. Majd mindazt, amit a nap folyamán, a gyárban, az illetékesektől hallottak, egy vetélkedő formájában is bizonyíthatják. De ezen felül is különféle versenyek, játékok várják az érdeklődőket, amelyek nyertesei értékes jutalmakban részesülnek. A napi élményekről pedig vicces fényképeket is készíthetnek a fotósarokban. A program része a nyugdíjasok táncműsora és a Patejdl Tribute együttes koncertje, amelyben megemlékeznek a legendás, nemrég elhunyt Vašo Patejdl énekesről, zenészről is.

A gyerekek számára szintén szerveznek külön programokat, ők a Csodák udvarán megmártózhatnak a mesék, a szórakozás, a játékok világában. Több mesét is meghallgathatnak, várja őket a körhinta, különféle sporteszközök, mászókák és nem marad el az arcfestés sem.

A látogatók az egész nap folyamán kényelmesen utazhatnak a várost bejáró kisvonaton, a városrészekben 10 óra 20 perckor, 11 óra 20 perckor, 12 óra 25 perckor és 13 óra 30 perckor közlekedik majd, a sörgyár-város-stadion vonalon pedig 14 órától 17 óráig.

Aki ellátogat június 29-én Ógyallára, a sörkóstolással, a sörgyártás titkainak megismerésével együtt kellemes szórakozásban, számos érdekes programban lesz része.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)