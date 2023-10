Idén először a Duna Sellő kategóriában, a Duna-régióban élő női alkotók legjobb rövidfilmjei is versenyeztek a 4 városban (Bécs, Budapest, Pozsony, Esztergom) megrendezett fesztiválon.

A kategória győztese Gyimesi Anna Szarajevóban is bemutatott Affrikáta című filmje lett. A zsűri értékelése szerint a rendezőnőnek a csodával határos módon sikerül sokféle témát – anyaság, női lét, tinédzserkori szorongás, fogyatékkal élők együttélése… – összefonni, ami minden más rövidfilmben túl sok lett volna. Különdíjat kapott a Berlinale-n is bemutatott ukrán It”s A Date című film Nadia Parfantól.

A narratív rövidfilmek kategóriájában magyar siker született, Beleznai Márk alkotása, a Kakukkfióka lett a legjobb film.

A zsűri indoklása szerint az egy fiatal felnőtt és egy serdülő féltestvér találkozásának története mély, összetett történet. Kapcsolatuk megfogalmazása a film tetőpontján egy spontán tánc kiemelkedő filmes pillanata: a szabadság, a rövid időre egymásra és önmagunkra találás ingatag csodája. A film az egyik legégetőbb társadalmi krízisünk mélyen humanista megközelítésű, letisztult formavilágú, megindítóan szép ábrázolása.

Az animációs kategóriában a francia Carla Melo Gampert nyert La Perra, míg a dokumentumfilmek között a svájci Marie Chemin kapta a fődíjat a „The Ghost from Mariupol” lírai-meditatív filmjével. A finn Saara Ekström Amnion című filmje a kísérleti filmek között, míg az 5 percnél rövidebb filmeknek fenntartott Super Short kategória fődíjasa egy albán film, a Two Suns in the Sunset lett Gentian Gjikopullitól.

A nemzetközi zsűri tagjai idén Noemie Nakai japán-francia színésznő és filmrendezőnő, Camila Kater brazil animációs filmrendezőnő, Richard Tuohy ausztrál filmrendező, fesztiválszervező és dr. Gelencsér Gábor, az ELTE habilitált egyetemi docense, Balázs Béla-díjas filmesztéta voltak.

A nemzetközi zsűri mellett egy egyetemi zsűri is döntött az általuk legjobbnak tartott filmekről. A zsűri tagjai filmes szakokra járó egyetemisták, név szerint Sorosi Eszter, Szokol Judit, Tóth Lili, Fekete Róbert, Gál András és Horváth Mihály.

Az egyetemi zsűri díjazottjai a Duna Sellő kategóriájában a szlovák Alica Bednárikovától a Liquid Bread,

a Short kategóriában a lengyel Jan Bujnowskitól a The Devil, a Super Short kategóriában az amerikai Brian Ratigentől A Body Apperaed at the Lake Today, az osztrák Total Refusal animációja a Hardly Working, a holland Douwe Dijkstra dokumentumfilmje, a Neighbour Abdi és az amerikai Brice Bowman kísérleti filmje, a Museum Closed lett.

A fesztivál kísérő programjában több beszélgetés is szerepelt alkotókkal, forgatókönyvírókkal, filmesztétákkal, filmtörténészekkel, valamint a filmek témáihoz kapcsolódó szakértőkkel.

További információk a fesztivál hivatalos honlapján, valamint a közösségi oldalán találhatóak.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)