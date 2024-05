Földrajzi és nyelvi összetartozásunk jegyében tavasszal Szlovákia magyarlakta településeire viszi el a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) a popkultúrát. A háromrészes rendezvénysorozaton a magyar nyelvű alternatív popzene legszínesebb alakjai mutatkoznak be sportcsarnokok színpadjain a helyi közönségnek. Május 18-án Királyhelmecen Szabó Balázs Bandája, május 19-én Nyárasdon a Bagossy Brothers Company és május 31-én Komáromban a Margaret Island lép színpadra a felvidéki Jóvilágvan előzenekarral.

„Sajátos történelmünk okán még ma is rendelkezünk egy olyan közös közép-európai kulturális kódrendszerrel, amely nagyban meghatározza, hogy mit gondolunk a világról. A vasfüggönyön innen az átkosban a leosztott szerepeknek megfelelően Magyarország könnyűzenei, ezen belül is rockzenei nagyhatalom volt. Lengyelországtól a Baltikumon át a Balkánig mindenhol értik a zenénket. Vagyis a könnyűzene az a közös közép-európai nyelv, amelyen keresztül a következő generációk is megértik egymást. Ha kis odafigyeléssel és támogatással a nemzeti kultúra karakterjegyeit megtartva beszéljük ezt a zenei nyelvet, akkor a könnyűzene identitáserősítő erővel is bír” – fogalmazott a koncertturné kapcsán Demeter Szilárd, a Petőfi Kulturális Ügynökség vezérigazgatója.

A művészeti ágak közül a zene, kifejezetten pedig a könnyűzene által kapcsolódunk a legkönnyedebb és legtermészetesebb módon a nemzeti kultúránkhoz. A kétnyelvű produkciók a kulturális találkozás közös élményével gazdagíthatnak mindenkit, mindemellett az értékhordozó popkulturális művészet összeköt minket.

A turné másodlagos célja a zeneipar szakmai elősegítése, a zenekarok anyaországi és külhoni érvényesülésének kölcsönös előmozdítása, valamint az egyes zeneipari szektorok szereplőinek kapcsolódása a régióban.

A koncertek állomásai

Május 18. Királyhelmec – Szabó Balázs Bandája

A multiinstrumentalista dalszerző-énekes, Szabó Balázs 2009-ben alapította meg a Szabó Balázs Bandáját, amely az elmúlt években Magyarország egyik legnépszerűbb zenekarává érett, ráadásul úgy, hogy a magyar népzenéből és sanzonos világból egyaránt táplálkozó, popos, rockos, funkos elemekkel és kamarazenei ízesítéssel teljesen egyedi, határbontó és műfajépítő hangzásvilágot hozott létre. További részletek a Facebook-eseményben, illetve az Eseménynaptárunkban.

Május 19. Nyárasd – Bagossy Brothers Company

A Bagossy Brothers Company-t (vagyis a BBC-t) keveseknek kell bemutatni. A gyergyószentmiklósi srácok a legnagyobb magyarországi koncerthelyszíneket is megtöltötték már, eddigi karrierjük során 5 nagylemezt, 1 szimfonikus koncertlemezt, 1 EP-t és egy tavalyi évben megjelent különleges karácsonyi lemezt adtak ki, melyek közül több aranylemez lett, a 2019-es Veled utazom pedig hatszoros platinaminősítést kapott.

Zenei stílusukat és szövegvilágukat egyaránt igazi Kárpát-medencei életérzés jellemzi. További részletek a Facebook-eseményben, illetve az Eseménynaptárunkban.

Május 31. Komárom – Margaret Island

Pozitív, elgondolkodtató popzenéjük és kirobbanóan energikus előadásmódjuk hatására a közönség hamar szívébe zárta a fonyódi kötődésű Margaret Island zenekart. A Lábas Viki, Füstös Bálint és Törőcsik Kristóf alapította csapat több népszerű slágert jegyez, például a 2016-ban berobbant Eső, a Hóvirág, a Veled minden, a Nem voltál jó, a Házszám és a Valahol címűeket.

A zenekar kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektet az értékközvetítésre és a megújulásra, illetve arra is, hogy koncertjeik sokszínűek legyenek, így a közönségük időről időre a zenei élményen túl különleges emlékekkel térhet haza. További részletek a Facebook-eseményben, illetve az Eseménynaptárunkban.

A koncertek előzenekara a felvidéki Jóvilágvan. A Jóvilágvan zenekar 2007-ben alakult a szlovákiai Párkányban. A csapat hisz az őszinte, üzenetközvetítő zene erejében. Négy lemezük jelent meg: Hanne (2011), Štúrovszkaya (2014), Jóvilágvan (2017), A folyó balladái (2021). Zenéjük folyamatosan változik, fejlődik. Legutóbbi lemezükön népzenei ihletésű poprock dalok szerepelnek, mély szimbolikájú, erős szövegekkel. Jelenleg a legismertebb szlovákiai magyar alter formáció.

Mindhárom rendezvény ingyenes! A koncertek a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Petőfi Kulturális Ügynökség szervezésében valósulnak meg.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)