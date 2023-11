Amikor ezt a címet olvassák, sokan a politikai élet szereplőire gondolnak, de a közélet nem csupán a politikai vezetés és döntéshozatal, hanem az élet társadalmi területei, azaz kultúra, szociális ügyek és sorolhatnám. Ennek jegyében tartott szabadegyetemet és tisztújító közgyűlést a Femine Fortis – Erős Nők Polgári Társulás Búcson november 17-én és 18-án.

Az Emese Panzióban találkoztak a társulás tagjai, hogy az alapszabály értelmében megválasszák az elnökség tagjait, valamint kiértékeljék az elmúlt időszak eseményeit. Neszméri Tünde elnök értékelőjében elmondta: a szervezet támogatói Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága, amely a Bethlen Gábor Alapon keresztül nyújt pályázati forrásokat, valamint a Szenc és Vidéke Társulás, amely az adók két százalékából befolyt összegből támogatja a Femine Fortist.

Az elmúlt időszakban a szervezet minden évben átadta a Példakép-díjat.

Mint a beszámolóban elhangzott, nagy öröm, hogy maguk a kitüntetettek számos helyen említik az elismerést, nemcsak a díj átvétele után kerülnek ezzel a figyelem középpontjába, hanem a későbbiekben is fontosnak tartják kiemelni.

A szabadegyetemeket sajnos a világjárvány miatt nem sikerült minden évben megtartani, de ezt a pótolták 2021-ben online beszélgetéssel, amelyet a Libertate Polgári Társulással és a Ma7 médiacsaláddal közösen szerveztek meg. Fontos témák kerültek szóba ezeken a rendezvényeken, többek között a kisiskolák sikerei, az örökbefogadás, a bérszakadék, az esélyegyenlőség, a segítségnyújtás fontossága, a függőségek leküzdésének lehetőségei és a szórványlét.

A beszámolók után a tagok megválasztották az új elnökséget, melyben az elnöki tisztséget továbbra is Neszméri Tünde tölti be. Megerősítették, hogy a szervezet örökös tiszteletbeli elnöke marad Bauer Edit alapító elnök. Az elnökség tagjai Németh Gabriella, Hervay Rozália, Kiss Beáta, Szomolai Andrea, Zupko Mária és Reiter Flóra lettek. Az ellenőrző bizottság tagjai Szamos Zsuzsanna és Mihály Katalin.

Az ülésen megállapodás született, hogy továbbra is szükség van a nők bevonására a közéletbe, el kell érni, hogy minden család képes legyen egyeztetni a családi életet és munka világát. Továbbra is keresni fogja a szervezet a női példaképeket és továbbra is fontos a szervezet tagjai számára az önkéntesség és a segítségnyújtás.

Esélyegyenlőség és oktatási reform

A közgyűlés után előadásokat hallgattak a résztvevők. Az első előadást Bauer Edit tartotta, ebben szó esett az esélyegyenlőségről, hogy még mindig nagyon magas a bérszakadék a nők és a férfiak között, ez alapján a szlovákiai nők november 10-e után a férfiakhoz viszonyítva ingyen dolgoznak.

Az oktatási reformról sok szó esik, erről Kiss Beáta és Szomolai Andrea adtak elő, amely után élénk beszélgetés alakult ki. Mindkét előadó kiemelte, számos oktatási reformot éltek már meg, sajnos egyiket sem fejezték be. Túl sok miniszter volt már az oktatási tárca élén, és mindenki új reformokat ígért. A mostani tervezet szerint három ciklusban oktatják majd a tanulókat, az elsőbe az elsősök, másodikosok és harmadikosok tartoznak, a második ciklusba a negyedik és az ötödik évfolyamosokat sorolták, ez ugyan alsó tagozat lesz, de az ötödik osztályban már szakosok fognak oktatni. Ez okoz majd valószínűleg problémát a kisiskoláknak. A harmadik ciklusban az alapiskolások felsőbb évfolyamai tartoznak majd. Sok még a megválaszolatlan kérdés, mondta Kiss Beáta. Szomolai Andrea szerint óriási probléma a demotiváltság, amit ez a reform sem old meg. A témához hozzászólt a búcsi Katona Mihály Alapiskola igazgatója, Győző Andrea, aki nem ilyen szkeptikus, szerinte sok mindenben előrelépést jelent az új reform, például harmadik osztály végére minden tanulónak el kell sajátítania az értő olvasást, és olyan szinten az alapokat, amire bátran lehet majd építeni.

November 18-án a Femine Fortis vendége volt három szervezet, amelyek ismertették tevékenységük lényegét. A Babamúzeumot működtető Kultúráért és Turizmusért Társulásról Szobi Eszter elnök szólt, miután megtekintették a résztvevők a kiállítást, amelyen a felvidéki régiók viseleteit lehet megismerni. A társulás a Babamúzeum működtetésén kívül több rendezvényt is szervez, többek között kézműves táborokat gyermekeknek, ahol hagyományos népi játékokat mutatnak meg a fiataloknak – monda el Mészáros Évi.

A gútai Magyar Asszonyok Ligáját Markovics Tímea és Gőgh Erzsébet mutatták be, akik ajándékot is hoztak, a preckedlit, azaz „gyúrott tésztát”, egy hagyományos ünnepi gútai édességet. A MAL országos szervezetként indult, de ma már csak Léván és Gútán működnek, jótékonykodnak és közösségi rendezvényeket szerveznek. A gútai tájházat a MAL működteti és igazi közösségi térré vált, ahol nagyon sok rendezvényt tartanak.

A Carissimi Nonprofit Alap azért jött létre 2002-ben, hogy támogassa a fogyatékkal élő gyermekek családját, fontos ugyanis az anyanyelvi tájékoztatás és segítségnyújtás. Zupko Mária, a kuratórium tagja szerint az esélyegyenlőség megteremthető, de ehhez a szíveket és a tudatot is a problémák megoldására kell irányítani. Ennek érdekében érzékenyítő programokat is szerveznek, rendszeresen kiadják a Carissimi című lapot is, amelyben szakmai anyagokkal segítik az érintett családokat.

A résztvevők szerint az ilyen szabadegyetemekre a tapasztalatcsere és tudásbővítés miatt is nagy szükség van, fontos lenne, hogy a felvidéki magyar szervezetek, amelyek jótékonysággal és segítségnyújtással foglalkoznak, intenzívebben együtt dolgozzanak, ahogy az is, hogy azok a szervezetek, amelyeknek nők az irányítói és a tagjai, intenzívebben kommunikáljanak egymással.

