Kedden este a kassai református templomban adta elő közös karácsonyi műsorát a Márai Sándor Magyar Tannyelvű Gimnázium és Alapiskola énekkara és Lírai Színpada.

Az egybegyűlteket a helyi lelkész, Orémus Zoltán köszöntötte, majd néhány kicsi alapiskolás gyerek bemutatta rövid műsorát. Ezután következett a nagyobbak zenés-verses előadása. A karnagyok Ferencei Andrea és Kekeňák Szilvia, a Lírai Színpad vezetője pedig Bodon Andrea.

Az ismert dalok mellé rövid karácsonyi jeleneteket, szavalatokat társítottak a diákok. Ez tette igazán színessé és különlegessé az egész programot. Felcsendült a Ghymes zenekartól a Karácsonyi kabát című dal, vagy a mindenki által ismert Reszkessetek, betörők! című filmből a Somewhere In My Memory is.

A templom szinte teljesen megtelt nézőkkel, akik óriási tapssal hálálták meg a műsort a tanároknak és gyerekeknek.

Jövő tavasszal az énekkarok kerek születésnapokat ünnepelnek. A jubileumi koncertre valószínűleg a kassai Művészetek Házában kerül majd sor.

(Chovan Lilla)