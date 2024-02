Kerényi Éva, a Gömör-Kishonti Múzeum igazgatója sajtótájékoztató keretében prezentálta, hogy mi várható a 2024-es évben a múzeum háza táján. A rimaszombati múzeum igazán különleges tárlatokkal készül, itt lesz pl. a Mária Terézia-kiállítás premierje, s elhozzák a budapesti Természettudományi Múzeumból a jégkorszak témájú kiállítást is.

A Gömör-Kishonti Múzeum 1882. szeptember 3-án nyitotta meg kapuit, amikor is megnyílt a Gömörmegyei művészeti és régészeti kiállítás, ami lerakta a későbbi múzeum alapjait, valamint megalapították a Gömörmegyei Múzeumegyesületet. A pozsonyi (1868), árvai (1868), kassai (1872) és trencséni (1877) múzeumok után a rimaszombati az 5. legrégebbi múzeum a mai Szlovákia területén. A Gömörmegyei Múzeum alapítói az intézmény első igazgatóján, Fábry Jánoson kívül Groó Vilmos, Hűvössy Lajos és Terray István voltak. A gyűjtemény 1910-ben költözött jelenlegi helyére, az 1850-ben épült klasszicista épületbe a mai Tompa Mihály téren, ami egykor tüzérségi kaszárnyaként szolgált.

Örömteli, hogy a múzeumalapítónak és első igazgatónak ez év elején emlékszobát nyitottak.

„Eddig nem volt emlékszobája Fábry Jánosnak, 2020-21-ben volt kiállítása, ez bekerült egy emlékszobába s az állandó kiállítás része lett” – tette hozzá Kerényi Éva, a Gömör-Kishonti Múzeum igazgatója, aki irodájának a falára is kifüggesztette Fábry János képét.

El szeretnék érni a megadott látogatottsági kvótát

„Tavaly részlegesen zárva voltunk a felújítási munkák miatt, és ez rányomta a bélyegét a látogatottságra. Nem tudtuk teljesíteni a 6500-as kvótát. A 2023-as évet úgy zártuk, hogy mintegy 3800 látogatónk volt, összesen pedig 5405 fő érkezett a múzeumba. Ez utóbbi számba már beletartoznak azok is, akik valamilyen rendezvényre érkeztek. Több mint 40 rendezvényt készítettünk, 7 kiállítást nyitottunk, s hétvégékre is időzítettünk alkotóműhelyeket. Ezt szeretnénk idén is folytatni, s havonta egy-egy kreatív hétvégét megrendezni a családoknak” – nyilatkozta Kerényi Éva.

Mint megtudtuk, 2023-ban a legsikeresebb kiállítás a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódó tárlat volt, amely április 27-től november 15-ig volt látható, s a Szövetség a Közös Célokért társulással közösen rendezett zárókonferenciával és finiszázzsal ért véget.

„Csak ennek a kiállításnak 1400 látogatója volt, ebben 26 szervezett autóbuszból több mint kilencszáz gyermek tekintette meg a Petőfi Sándor legendás barátságai tárlatot” – árulta el a múzeumigazgató.

Autóbuszos kirándulókat, turistákat várnak

Jó gyakorlat lenne, ha minél több autóbusz útba ejtené Rimaszombatot és meglátogatná a Gömör-Kishonti Múzuemot.

Úgy az állandó kiállítás, mint az időszakos kiállítások nagyon érdekes és értékes látnivalót kínálnak idén is.

A múzeumigazgató elmondta, hogy tavaly a Falfestmények éve is volt, amibe aktívan bekapcsolódtak, s még ehhez kapcsolódik az idei első tárlatuk is, amely január 25-én nyílt meg Középkori és kora újkori fazekasság Gömör-Kishont és Nógrád területén címmel.

Idén pedig a fenntartó, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat kiemelt témának a Szlovák nemzeti felkelés évét határozta meg, s augusztustól fognak ezzel kiemelten foglalkozni, fegyverbemutatókon, szakmai tárlatvezetéseken. Ehhez kapcsolódik most a Hónap műtárgya is, egy Csehszlovák hadi kereszt kitüntetés 1939-ből.

2024-ben öt új kiállítást nyitnak

„Az idei évben öt új kiállítást tervezünk. A nagy sikerű „Dresszkód: Szecesszió” kiállítást hozzuk a tavalyi évről, a januárt a régészettel, a fazekassággal kezdtük. Mindkét kiállítás április végéig tekinthető meg. Áprilisban a csillagászaté lesz a főszerep.

Májusban beindul a szezon, 18-án lesz a Múzeumok éjszakája, amit a barokk korszaknak szeretnénk szentelni. Nagyszabású Mária Terézia-kiállítással készülünk, aminek az alkotója Czédly Mónika gödöllői szabóműhelye, ahol Sisi ruháit készítették 2019-ben, akkor másfél hónap alatt 1200 látogatónk volt. Ezúttal is nagy érdeklődésre számítunk, most 16 kosztümről van szó, két helyiségben lesznek kiállítva. Itt, nálunk lesz a premierje, és Szlovákiában csak itt lesz megtekinthető. S ha sikerül addig elkészíteni, a magyar koronázási ruha hű mása is a tárlatot képezi majd.

Tematikailag a táborainkat is a barokkhoz igazítjuk. Nyáron múzeumi jógát, relaxációs programot szeretnénk az udvaron elindítani. Szeptemberben az Európai Kulturális Örökség napok keretében a subakészítést prezentáljuk, megnyílik az egzotikus kiállítás, amelynek már megvolt a katalógusbemutatója tavaly márciusban. Az idegenforgalmi világnap alkalmából az NKA-pályázatán belül a jégkorszak témájú kiállítást hozzuk el a budapesti Természettudományi Múzeumból. Az adventet pedig a tavaly bevált Tiffany-karácsonnyal zárjuk.

Újításként jelenik meg nálunk két tematikus nap, ezek áprilisban a Hatvani István- és novemberben a Fábry János-napok lesznek. Előbbi a csillagászati napokhoz, utóbbi pedig a múzeumi évkönyv bemutatásához kapcsolódik.

Szintén újítás, hogy a tavaszi, őszi és a téli szünetekben is kínálunk programokat a gyerekes családoknak. Szeretnénk, ha mindenki megtalálná azt, ami hozzá közel áll” – foglalta össze Kerényi Éva.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)