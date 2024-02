Mára Ipolyság üde színfoltjaivá váltak a Fő téren lévő gazdabolt kirakatában berendezett kis képzőművészeti tárlatok. A forgalmas nemzetközi út tövében lévő bolt kirakatánál napi szinten sok járókelő áll meg megtekinteni az aktuális kiállítást. Az ötletgazdák a képzőművészetet és a helyi és környékbeli tehetséges művészeket népszerűsítik a kezdeményezésükkel.

„Képzőművészetet az utcára, ez volt a célunk a kezdeményezéssel. Kivinni tehetséges fiataljaink műveit a közterületre” – mesélte a Felvidék.ma megkeresésére Velebný Márta ötletgazda, az Agropredajňa – Gazdabolt munkatársa. Mint hozzátette, a bolt tulajdonosai szintúgy támogatják a képzőművészetet.

Mint fogalmazott, a galériákat csak tudatos galérialátogatók keresik fel.

Azonban a főút mentén lévő üzlet kirakatában bárki megcsodálhatja az alkotásokat. Megismerkedhet a legkülönfélébb alkotási technikákkal, művészeti felfogásokkal. Akár ihletet is meríthet az alkotásra, vagy a galériák felkeresésére

– véli Velebný Márta.

Egy évvel ezelőtt került megrendezésre a bolt egyik nagyobb kirakatában az első tárlat. Az Ipolysági Művészeti Alapiskola képzőművészeti szakának akkori vezetőjével, Czibulya Líviával vette fel a kezdeményező a kapcsolatot. A képzőművészeti szak növendékeinek alkotásai kerültek bemutatásra.

Az eltelt időszakban több kirakatkiállítás is megvalósult. Az évszakokhoz kapcsolódó dekoráció is megjelent az ablaküvegeken. Főleg tehetséges fiatalok művei láthatók a kirakatban. A gyerekek örömmel mutatják be családtagjaiknak, ismerőseiknek a kiállított alkotásaikat. Emellett természetfotók is helyet kaptak már az elmúlt hónapokban az kirakatüveg mögött.

Jelenleg Czibulya Líviának, a képzőművészeti szak nyugállományú tanárának és Skaldan Friderikának, a képzőművészeti szak jelenlegi oktatójának közös tárlata látható a gazdabolt kirakatában.

A két művész legutóbb tavaly decemberben mutatkozott be további négy ipolysági kötődésű művésszel a zólyomi egykori városháza kiállítótermében. Erről itt írtunk bővebben.

És vannak már további tervek is. A kezdeményező elmondta, az Ipolysági Művészeti Alapiskola növendékei tárlatának néhány alkotásra kerül ki legközelebb a kirakatba.

A képzőművészet népszerűsítése mellett ezzel színesíti a történelmi városközpont képét.

Követendő példa ez a remek kezdeményezés!

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)