Az elmúlt időszakban két sikeres pályázatának köszönhetően szinte teljesen megújult az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskola épülete. A mintegy hétszáz négyzetméternyi alapterületű ingatlan új szigetelést kapott, valamint a fűtési rendszert is lecserélték. Az önkormányzat hathatós együttműködésének az eredményeként szép és megújult épület várja a Nagykürtösi járás egyik legnagyobb magyar iskolájának tanulóit.

„2022-ben egy sikeres pályázatnak köszönhetően az önkormányzatnak sikerült felújítani iskolánk fűtési rendszerét. Ehhez kapcsolódott az épület szigetelése is a következő évben” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Gyurász Szilvia, az intézmény igazgatója.

Mint kifejtette, a háromszintes épület szigetelése a Környezetvédelmi Alap iskolák energiatakarékosságára irányuló projektjének köszönhetően valósult meg. Az önkormányzat által elnyert pályázati támogatás megközelítette a négyszázezer eurót.

A több mint hatvanöt éves épület szigetelése 2023 júniusában kezdődött el. A téli hónapokra be is fejeződött a teljes épület külső homlokzatának és padlásterének a szigetelése. Emellett kicserélték a vízelvezető csatornákat, s új villámhárítókat is kapott az épület. Ugyanakkor kicserélték még azokat a nyílászárókat, melyeket az elmúlt évtizedben nem sikerült megújítani. Az iskola kültéri ajtóit is sikerült kicserélni. Az eredeti, mára már megkopott szigeteletlen, több mint hatvanöt éves ajtókat váltották le új és modern nyílászárókra.

A teljes körű felújításnak köszönhetően energiatakarékossá vált az épület. Mintegy harmadával csökkent a 2023-as fűtési szezonban a gázfogyasztásunk – jegyzi meg az intézményvezető. A szigeteléssel új arculatot kapott az iskola. Decens halvány és sötétebb barna színkombinációban pompázik az ingatlan.

A szigetelést megelőzte a teljes fűtési rendszer cseréje. Ipolynyék 2022-ben mintegy 180 ezer eurós projekt révén végezte el a munkálatokat. Új kazánok, vezetékek beszerzése mellett az összes radiátor cseréjét is elvégezték.

Az említett pályázatoknak köszönhetően teljesen megújult és megszépült az épület. Bár még akad munka bőven, igaz, ezek már kisebb léptékűek – mondta Gyurász Szilvia. A folyosók kifestését szintúgy elvégezték a szigetelés kapcsán, azonban az osztálytermek ajtói cserére szorulnak. Még az eredeti ajtókkal vannak ellátva. Ez részben önerőből, illetve az önkormányzat segítségével kivitelezhető.

A tavaszi időszakban egy kis játszótérrel gazdagodik az iskola.

Az U alakú épület hátsó udvarán kerülnek elhelyezésre a játszótér elemei. A helyi COOP Jednotával közösen beadott pályázat összértéke hatezer euró. A kisebb játszóteret főleg az alsó tagozatos tanulók használhatják. Gondoltak a felső tagozatosakra is, számukra is kihelyeznek majd játszóelemeket.

A Nagykürtösi járás egyik legnagyobb magyar iskolájába jelenleg 118 tanuló jár. Zömmel ipolynyékiek, ám a szomszédos falvakból is vannak bejáró diákjaik. Éppen ezért érkezett hathatós támogatásként 2022 szeptemberében a Rákóczi Szövetség iskolabusz-hálózata révén kapott kilencszemélyes kisbusz.

Zajlik az élet a Balassi Bálint Alapiskolában. Március elején itt szervezik meg a Tompa Mihály szavalóverseny járási fordulóját. Már készülnek a március 15-ei ünnepségre. A tanintézmény bekapcsolódott a Rákóczi Szövetség által szervezett március 15-ei ünnepi rendezvénysorozatba is.

Tavasszal immár 13. alkalommal szervezik meg a térségi szinten is igen népszerű Palócföldi Csalogány népdalversenyt. Április elejére tervezik a beiratkozást, ám egész hónapban várják majd a szülők és a leendő elsősök jelentkezését.

A Balassi Bálint Alapiskola közösségi oldalán további információk találhatóak.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)