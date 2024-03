A kormánykoalíció munkájának folytatásához az államfőválasztás második fordulójában a koalíciós pártok minden választójának szavaznia kell. Ezt Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter mondta a TA3 A politikában című vasárnapi vitaműsorában. Ismételten kijelentette, Peter Pellegrini a legmegfelelőbb jelölt, Ivan Korčok államfővé választása pedig a kormánykoalíció felbomlásának kezdetét jelentené. Az SaS vezetője, Branislav Gröhling egy kisebbfajta parlamenti választásnak nevezte az elnökválasztás második fordulóját.

A koalíció a következő két hetet a teljes szavazóbázisának mozgósítására használja fel. Azokra a régiókra is szeretnének figyelmet fordítani, ahol Korčok nyert az elnökválasztás első fordulójában. Minden választó, így a magyar kisebbség szavazatait is meg szeretnék szerezni. Šutaj Eštok cáfolta, hogy bármiféle előzetes megállapodások születtek volna, mivel „az elnökválasztás nem perzsa vásár és nem üzletelés”. Gröhling fontosnak tartja, hogy Korčok a magyar választókat is megszólítsa, hogy ők is elmondhassák véleményüket.

Az SaS elnöke a következő időszakban jelentős Korčok ellen irányuló dezinformációs kampányra számít, szerinte az ellenfelei semmitől sem riadnak vissza. Ezért úgy véli, sokat kell magyarázniuk, harcolniuk a választók félrevezetése ellen.

A belügyminiszter úgy reagált, hogy többet fognak beszélni arról, ki is valójában Korčok. Hangsúlyozta, nem kell kitalálniuk semmit, elég a tényeket felsorolniuk.

Šutaj Eštok szerint várható volt, hogy a favoritok jutnak tovább a második fordulóba, s elégedettségét fejezte ki, hogy Pellegrini a második fordulóban is megküzd az államfői posztért. Gröhling is kijelentette, számítottak rá, hogy Korčok továbbjut a második fordulóba. Szerinte ez annak a jele, hogy az emberek számára nem közömbös, ki lesz Szlovákia köztársasági elnöke.

(NZS/Felvidék.ma/teraz.sk)