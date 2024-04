Április másodikán ünneplik a gyermekkönyvek nemzetközi napját.

Az ünnepet 1967 óta a világszerte ismert dán meseíró, Hans Christian Andersen születésnapján tartják. A napot a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) szervezi meg.

Idén Japán a főszervező. A 2024-es nemzetközi nap mottója: „Cross the Seas on the Wing of your Imagination” azaz

Tengereken át a képzeleted szárnyán.

Tavaly Görögország volt az ünnepnap szervezője. A nap mottója akkor: „I am a book, read me” azaz: Könyv vagyok, olvass engem. volt.

A világnap célja az olvasás megszerettetése a gyermekekkel.

Az eseménysorozat szponzorálását minden évben más-más ország vállalja. Ennek kapcsán mottót választanak, valamint felkérnek egy neves írót, hogy üzenjen a világ gyermekeinek, valamint egy képzőművészt a plakát arculatának megtervezéséhez.

2001-ben Magyarország vállalta az ünnepnap lebonyolítását. A plakátot akkor Rényi Krisztina tervezte.

Akkor Janikovszky Évát kérték fel az üzenet átadására. A mottó 2001-ben a következő volt: „És megtudtam, mi a könyvek titka. Az, hogy minden bennük van.”

„Otthon nálunk mindenki olvasott. Anyám is, apám is, nagyszüleim is. Ahogy elnéztem az arcukat, amint a könyv fölé hajolva hol elmosolyodnak, hol elkomorodnak, hol meg feszült izgalommal lapoznak egyet, azon gondolkoztam: hol járnak? (…)

Mi van a könyvekben, mi az a titok, amit nem osztanak meg velem?

Aztán megtanultam olvasni. És megtudtam, mi a könyvek titka. Az, hogy minden bennük van. (…) Nyisd ki a könyvet! Megosztja veled minden titkát.” – írta akkor üzenetében a magyar meseíró.

Magyar szempontból még egy kis fűszer, hogy Csukás István szintén április 2-án született, így aztán dupla okunk van éppen ezen a napon megemlékezni a meseírás és a mesekönyvek jelentőségéről. A kortárs magyar gyerekirodalom szerencsére máig nagyon gazdag, ezért szülőként nem nehéz minőségi köteteket találni.

Felvidék híres meseírója, a gömöri születésű Pósa Lajos, akit a magyar 🇭🇺 gyermekirodalom klasszikusaként tartanak számon. Benedek Elekkel közösen alapította meg az első magyar irodalmi értékű gyermeklapot 1889-ben, amely az “Az Én Újságom” címet viselte. 📰 De hosszan sorolhatnánk a szebbnél szebb magyar mesekönyveket – hívta fel a figyelmet az Sk.CoolTour oldal.

