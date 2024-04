Öt év kihagyás után ismét megrendezésre került a Márai Kupa, amelyet a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola egyik testnevelő tanára, Bundschuh Gabriella szervez a kezdetektől. Ez a megmérettetés a focistáknak szól. A Márai csapatán kívül négy iskola vett részt a teremfoci-mérkőzéseken (futsal).

Az első Márai Kupa sokkal régebbre nyúlik vissza, mint a járványt megelőző időszak. Az 1994-95-ös tanévben egy itteni diák édesapja, Antony Bertalan indított labdarúgó szakkört az iskolában. 1996-ban szervezték meg először az akkor még Gimi Kupa néven futó versenyt, amelyre más iskolákat is meghívtak. Egyesületek edzői is segítették a munkát, hogy minél többen be tudjanak kapcsolódni. Antony utódja a későbbiekben a néhai Győri Sándor volt, aki szintén nem volt profi edző, de mégis szívvel-lélekkel foglalkozott az érdeklődő gyerekekkel a Máraiban, ugyanúgy, mint elődje. Őt követte fia, Győri Ádám.

Az ifjabb edzők közül legismertebb Prisztács Tamás neve, akivel a Szlovákiai Magyar Gimnáziumok Országos Bajnokságán is bizonyított az akkori minőségi csapat.

2000 óta a Máraiban kerül megrendezésre a Szép Magyar Beszéd országos fordulója is. A Márai Kupát mindig ezzel azonos időben tartják, így az iskolában az országos verseny résztvevői zavartalanul tartózkodhatnak, miközben a focicsapatok és a szurkoló diákok távol vannak az épülettől.

Ez most sem volt másképp. Miközben az iskola épületében 54 versenyző vett részt, addig a kassai Óvárosi Sportcsarnokban felsorakoztak a focisták, a nézőtér megtelt a Márai alapiskolás és gimnazista diákjaival, valamint a tanárokkal.

Idén először új edzővel edzettek a gimnazisták. Labuda Gábor, az intézmény volt alapiskolás diákja másfél éve tart heti rendszerességgel edzéseket a fiúknak.

A mindenki által csak „edző bá”-ként emlegetett Gábor, aki a legutóbbi Márai Kupán még versenyzőként volt jelen, így nyilatkozott a versenyről és a csapata teljesítményéről: „A fiúk ügyesek, ugyanakkor az egész edzésfolyamat nincs teljesen profi módon beállítva számukra. Az elején én is másképp terveztem, de aztán rájöttem, hogy a céljaink nem teljesen ugyanazok a srácokkal. Nekem van egy saját kategóriám az FC Kassában, ahol profi edzőként dolgozom már két éve, ott nyilván mások a célok, mint itt. Ugyanakkor az eredmény számomra lényegtelen, az FC-ben is ezt mondjuk a kicsiknek, hogy nem eredményre játszunk. Én arra törekszem, hogy elsősorban élvezze a gyerek, amit csinál, továbbá fontos az, hogy valahova fejlődjön, akár a sport terén is. Esetleg találjon az edzéseken bármit, amit elvisz haza magával, ami később segíti őt az életben. Sokat kell tanulniuk, van még hova fejlődniük, ahogy nekem is. Természetesen büszke vagyok rájuk és örülök, hogy küzdöttek a meccseken és végig kitartottak.’’

Az idei Márai Kupára meghívott csapatok: Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola, Szikszó; Váci Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, Encs; Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, Szepsi; Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Kassa.

A Márai Kupa végső eredményei:

1. helyezés Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola, Szikszó

2. helyezés Váci Mihály Gimnázium és Kollégium, Encs

3. helyezés Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Kassa

4. helyezés Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, Szepsi

5. helyezés Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa

A különdíjakat a következő játékosok vették át:

A Márai Kupa legértékesebb játékosa (Most Valuable Player, MVP): Roha Patrik (Szikszó)

A gólkirály: Lejko Zsombor (Kassa – Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola)

A legjobb kapus – holtversenyben Rohály Dániel (Encs) és Erdélyi Márton (Kassa – Gimnázium)

(Chovan Lilla/Felvidék.ma)