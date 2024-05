Mint már beszámoltunk róla, augusztus 8-a és 11-e között rendezik a Nagy Ipoly-takarítást. Az önkéntes folyótisztítás immár negyedik alkalommal valósul meg a folyó határszakaszán. Az önkéntesek számára már megkezdődött az online regisztráció.

Mint a kezdeményezés közösségi oldalán olvasható: „A Nagy Ipoly-takarítás 2024 célja az Ipoly folyó megtisztítása önkéntesek bevonásával az emberi hanyagság miatt felgyülemlett hulladéktól. A kezdeményezés továbbá lehetőséget ad az egyedülálló természeti és épített környezet, az Ipoly és a környező települések különleges világának megismerésére is.”

Az augusztus első felében megvalósuló akcióhoz a szervezők biztosítják a szemétszedéshez szükséges eszközöket, hajókat, továbbá gondoskodnak az önkéntesek napközbeni élelmezéséről, ellátásáról.

A szemétszedés javarészt a vízen történik evezős kishajókból. Azonban van mód a part mentén is hulladékot szedni.

Az online jelentkezési lapon az alapadatok mellett be kell jelölni többek között, hogy mely szakaszon, melyik településnél kapcsolódik be a gyűjtésbe. Valamint a pontos dátumokat is be kell jelölni.

A szemétszedésen kívül más módon is lehet támogatni a többnapos eseményt. A program eredményes megvalósulását anyagi támogatással, védőfelszereléssel, személy- és teherszállítással is segíthetik.

Az önkéntesek az alábbi linken találjál az online jelentkezési lapot. Jelentkezési határidő július 15-e.

Az adatlap kitöltése után visszajelzést a szervezőktől az adatlapon megadott e-mail címre fog kapni, amelyben tájékoztatjuk az Ön számára kijelölt folyószakaszról és a pontos indulási helyszínről. További részleteket az alábbi közösségi oldalon olvashatnak.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)