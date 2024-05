Megnyitotta kapuit a 48. Duna Menti Tavasz, azaz a bábcsoportok és gyermekszínjátszó együttesek országos seregszemléje május 21-én és egészen május 24-ig gyermek báb- és színi előadások várják a nagyérdeműt a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban, illetve délutánonként a Mesevárosban, a művelődési ház előtti téren.

„Ez nemcsak egy verseny, nemcsak arról szól, hogy a diákok hogyan képesek a tanultakat előadni és egymást, mindannyiunkat szórakoztatni, hanem arról,

hogy szeretett anyanyelvünket, kultúránkat, hagyományainkat és népszokásainkat hogyan tudjuk átadni a következő generációnak. És ebben a fiatal generációban bízunk, hogy felnőve ők is átadják mindezt gyermekeiknek, erősítve így közösségünket. Erről szól a Duna Menti Tavasz”

– fogalmazott köszöntőjében Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere. Egyben megköszönte a szervezőknek és a felkészítőknek a munkát.

„Kívánom, hogy a gyerekek élvezzék az itt eltöltött pár napot, kössenek itt barátságokat, hogy az együtt dolgozó csapatok még erősebbre tudják fűzni a baráti szálakat” – tette hozzá a polgármester, majd átadta a város kulcsait Bárdos Gyulának, a Csemadok országos elnökének, aki a kulcsokat a gyerekekre bízta.

Az idén 75. évét ünneplő, jubiláló Csemadok nevében Bárdos Gyula is köszöntötte a seregszemle résztvevőit. „Lassan itt is jubileum közeledik, hiszen a 48. évfolyamnál tartunk, és ebből az alkalomból is külön meg kell köszönnöm azoknak, akik nélkül ez a rendezvénysorozat nem valósulhatott volna meg. Azoknak, akik most is itt vannak közöttünk és azoknak is, akik már föntről néznek le ránk” – fogalmazott Bárdos, megköszönve a pedagógusok munkáját is, majd hozzátette, hogy

„a mai változó világban azok az értékek, amelyeket ti, színjátszók, bábosok, versmondók, hagyományőrzők képviseltek, azok, melyek megtartják a közösségünket a következő időszakokban is.”

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke is köszöntötte a gyerekeket és felkészítőiket. „Itt-ott felvillannak az emlékek, mikor én is itt játszottam a Duna Menti Tavaszon, milyen messziről, több száz kilométerről is érkeztek ide gyerekek. Ez azért is fontos, mert a diákok, résztvevők megtapasztalhatják, hogy Csallóközön, Mátyusföldön túl máshol is élnek magyarok, a Gömörben, a Bodrogközben, az Ung-vidéken, és ők is megtapasztalhatják, hogy ilyen nagy távolságban is magyarul beszélnek” – fogalmazott.

A köszöntők után megkoszorúzták a Duna Menti Tavasznak a művelődési központ előtt elhelyezett emlékművét, majd a gyerekek bevonulásával kezdetét vette az országos seregszemle.

(Nagy/dunaszerdahelyi.sk/Felvidék.ma)