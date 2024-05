Harmincegyedik alakommal hirdette meg a Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya a Tompa Mihály Országos Versenyt, amely felmenő jellegű, azaz az egyetlen ilyen jellegű tanulmányi versenye a felvidéki magyar iskolásoknak.

Az osztály-, iskolai és járási fordulók után (néhány járásban körzeti fordulót is tartanak) az országos elődöntők nagy részét is megtartották már. A Pozsony megyei iskolák közös versenyét május 15-én rendezték Szencen a Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola épületében. Ezen összesen 62 versenyző vett részt, valamint két verséneklő együttes.

A Szencen megtartott verseny előtt Kontár Zsuzsanna, az iskola igazgatója üdvözölte a versenyzőket és kívánt nekik sok sikert, kiemelve, aki eljutott az országos elődöntőig, már nyert, hiszen ez is kevés tanulónak sikerült. Az igazgató pár mondatban a középiskolát is bemutatta, arra ösztönözve a versenyzőket, akár itt is továbbtanulhatnak a jövőben.

Fekete Márta, a Csemadok Szenci Területi Választmányának titkára ismertette a tudnivalókat, elmondta, 31. alkalommal hirdették meg a Tompa Mihály Országos Versenyt, az országos fordulóra kategóriánként két személy juthat tovább a Pozsony megyei iskolák versenyéről.

A zsűri tagjai Bárdos Ágnes műsorvezető-szerkesztő, Kaszás Kornél műsorvezető, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa és Lacza Gergely szerkesztő, valamint Gyurcsi Pomichal Mária drámapedagógus, Metzner Zoltán pedagógus, Réte község polgármestere és Neszméri Tünde szerkesztő, a Csemadok ifjúságért felelős elnökségi tagja voltak.

A zsűri szerint nagyon jó művekkel érkeztek a versenyzők, felkészülten, néhány esetben hajszálvékony volt a különbség a versenyzők előadásmódjában. Örömmel vették a tagok azt is, hogy (cseh)szlovákiai írók művei is elhangzottak. Persze voltak általános hibák, de összességében színvonalas versenynek voltak a tanúi a szakemberek, a döntés megszületését bizony időnként élénk vita kísérte.

Gyurcsi Pomichal Mária drámapedagógus, a rétei Révisz színjátszócsoport rendezője értékelésében hangsúlyozta, rendezőként azt is figyelte, ki milyen színészi teljesítményre lenne képes. Véleménye szerint nagyon sok tehetséges előadót láttak a zsűri tagjai, mindenkinek csak azt tudja javasolni, folytassák az előadói tevékenységet.

Az első kategória vers műfajából Fülöp Sára, a Szenczi Molnár Albert Alapiskola és Jesenská Ella, a pozsonypüspöki magyar alapiskola tanulója jutott tovább. A prózások közül Somogyi Vivien pozsonypüspöki és Šilló Mária szenci versenyzők jutottak tovább.

A második kategóriában a verset szavalók között a Szenczi Molnár Albert Alapiskola tanulója, Varga Bernadett és a pozsonypüspöki iskolát képviselő Porubská Viktória lettek a verseny legjobbjai. Próza műfajban a szenci alapiskolából Kovács Szabina és a Pozsonyi Duna Utcai Alapiskola és Gimnázium tanulója, Nagy Ádám képviselik a Pozsony megyei alapiskolákat.

A harmadik kategóriában szoros verseny volt, hajszálnyi különbségekkel, de itt is megszületett a verseny eredménye. A verselők közül két szenci diák bizonyult a legjobbnak: Popálená Stella és Šilló Simon. Próza műfajból a pozsonypüspöki Békefy Laura és a féli alapiskola tanulója, Tepea Heiva Viktória jutottak el az országos döntőre.

A negyedik kategóriából a Szencen megtartott országos elődöntőről szintén műfajonként ketten jutottak tovább, mind a négy versenyző a Pozsonyi Duna utcai Alapiskola és Gimnázium diákja: Schultz Alex és Čerňanská Tímea, valamint Biháryová Bianka és Korpás Johanna.

Az ötödik kategóriában is voltak versenyzők, két verséneklő csoport jelentkezett be a Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskolából. A Dilemma tavaly is részt vett a versenyen, a Fénypontok viszont új formációként jelentkezett. A Dilemma saját verseket adott elő, míg a Fénypontok Radnóti Miklós két megzenésített versével versenyzett. Mindkét együttes arany minősítést ért el, így Rimaszombatban is megmutatják tudásukat.

A zsűrinek még egy fontos észrevétele volt, a Tompa Mihály Országos Versenyek járási és országos elődöntői a magyar irodalom ünnepét is jelentik, hiszen legjobb íróink csodálatos alkotásai hangzanak el, a tehetséggondozáson kívül talán éppen ez a legfontosabb hozadéka a versenynek, hogy a magyar irodalom gyöngyszemeit minél többen olvassák, előadják.

Minden versenyzőnek és felkészítőnek köszönjük az alázatos munkát, a szervezőknek pedig az előkészületeket és a lebonyolítást. Az országos döntőn sok sikert kívánunk minden versenyzőnek!

(Neszméri Tünde/Felvidék.ma)