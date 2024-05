Jól ismert, szeretett előadások és egy új sorozat is szerepel a 2024/2025-ös évadban, melyhez kapcsolódóan különleges ajánlatokkal készülünk. Az előző évekhez hasonlóan a produkciókból szabadon összeállítható egy à la carte „bérlet”, az idei évben a kedvezmény viszont nemcsak a Magyar Állami Népi Együttes által meghirdetett összes programra, hanem a Hagyományok Háza megjelölt gyerekprogramjaira és egyéb folkeseményeire is igénybe vehető.

Az új évadban is izgalmas programokkal várja látogatóit a Hagyományok Háza, melynek egyes előadásaiból szabadon összeállítható egy à la carte „bérlet”. A kedvezmény 3, 4 vagy több különböző előadásra szól és tetszőleges számú jegyre érvényes. Összesen 24 előadásból válogathatunk, úgy, mint a Magyar Állami Népi Együttes nagy ívű zenei tablója, a Nagyvárosi Vándorok, a népszerű Kodály-műveket felidéző Tánckánon, a történeti távlatokat nyitó Kolozsvári piactéren, a női princípiumot a figyelem középpontjába állító Hajnali hold, az idén bemutatott Esti dal vagy a megújult Édeskeserű. Ebből az évadból sem maradhatnak ki Paár Julcsi nagy sikerű gyerekelőadásai, de folytatódnak a Hagyományok Háza népszerű előadás-sorozatai, a Fókuszban a koreográfusok és a Mesterek és tanítványok is. Emellett idén is találkozhatunk a határon túli hivatásos magyar néptáncegyütteseknek lehetőséget adó Határtalan táncfőváros programmal is.

A Magyar Állami Népi Együttes fontosnak tartja, hogy a táncos előadások mellett a zenekar is szerepet kapjon, ezért a 2024 őszi/2025 tavaszi évadban Zenészportrék címmel indítanak új sorozatot. „A februári előadásokon a fúvós hangszerek kerülnek előtérbe, két kiváló zenészünk, Gera Attila és Margetán Máté muzsikálnak majd. Persze itt is lesz tánc, hiszen azon a zenék, amelyeket ezek a művészek a magukénak éreznek, döntő módon funkcionális zenék. Az előadást két fiatal „államis” alkotó, Farkas Máté és Darabos Péter koreografálja és rendezi” – fogalmaz Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője.

Az évezredes folklórkincset magas művészi szinten, korszerű színpadi eszközökkel bemutató együttes 2024-ben is változatlan mottóval, a folyamatos megújulást szem előtt tartva alakítja repertoárját, ugyanakkor fontosnak látja, hogy állandóan változó világunkban a stabilitást képviselje. „Ez a stabilitás a mi hagyományos népművészetünk. Hiába használjuk a legmodernebb technikai eszközöket, nekünk mindig a tudásunkat és hitvallásunkat megalapozó hagyományos kultúra lesz a legfontosabb. A Magyar Állami Népi Együttes feladata, hogy bemutassa a Kárpát-medence gazdag és színes népművészetét, akár az anyaország, akár a Kárpát-medence, akár a nagyvilág számára. Nekünk ezt a folytonosságot kell megmutatni, de mindig az állandóságba kapaszkodva” – mutat rá Pál István Szalonna, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője.

Az együttes két új izgalmas bemutatóval is készül: „Az egyik döntő módon fiatal alkotóinkhoz köthető, hiszen fontosnak tartjuk, hogy ifjú koreográfusaink, táncosaink minél több lehetőséghez jussanak. Másik bemutatónkon pedig a tervek szerint egy más műfajból érkező ifjú, elismert alkotóval dolgozunk majd együtt, hogy ki is ő, az legyen meglepetés” – emeli ki Mihályi Gábor, hozzátéve, hogy a 2025-ben 25 éves jubileumát ünneplő Naplegenda színpadra állítását is tervezik.

További információk ITT.

(Sajtóközlemény)