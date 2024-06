A magyar labdarúgó-válogatott Csoboth Kevin 101. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte Skóciát vasárnap a németországi Európa-bajnokság utolsó fordulós csoportmérkőzésén Stuttgartban, ezzel négyesében harmadik helyen végezve megőrizte esélyét a nyolcaddöntőbe jutásra.

A küzdelmes találkozón végig a magyarok álltak közelebb a vezetéshez, mert a riválist mindkét félidőben egy-egy alkalommal csak a kapufa mentette meg a góltól. A tízperces hosszabbítás utolsó pillanataiban aztán egy gyors ellentámadás végén Sallai Roland visszagurított labdájából a csereként beállt Csoboth megszerezte az “életben maradást” jelentő gólt.

A csoportkör végén hatból a négy legjobb harmadik jut tovább, jelenleg a magyarok három ponttal és mínusz hármas gólkülönbséggel állnak.

A csoport, 3. (utolsó) forduló:

Magyarország-Skócia 1-0 (0-0)

Stuttgart, MHP Aréna, 52 ezer néző, v.: Facundo Tello (argentin)

gólszerző: Csoboth (101.)

sárga lap: Styles (18.), Orbán (26.), Schäfer (44.), Kleinheisler (75. – pályán kívül), Csoboth (102.), illetve McTominay (51.)

Magyarország:

Gulácsi – Botka, Orbán, Dárdai (Szalai, 75.) – Bolla (Csoboth, 87.), Styles (Nagy Á., 61.), Schäfer, Kerkez (Nagy Zs., 87.) – Szoboszlai, Sallai – Varga (Ádám, 75.)

Skócia:

Gunn – Ralston (McLean, 83.), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (Morgan, 89.) – McGinn (Armstrong, 76.), Gilmour (Christie, 83.), McGregor, McTominay – Adams (Shankland, 76.)

Az már a kezdés előtt nyilvánvalóvá vált, hogy az egyik legjobb hangulatú csoportmérkőzés lesz a magyar-skót, a drukkerek ugyanis rendkívül barátságosak voltak egymással, együtt ittak és énekeltek.

Harminc perccel a kezdő sípszó előtt már szinte mindenki elfoglalta a helyét, a meccs felvezetésekor pedig Gala 1990-es évekbeli slágerére, a Freed from desire című számra egyemberként ugrált és énekelt a közönség. A magyaroknál persze akkor hágott tetőfokára a hangulat, amikor felcsendült a Soho Party elhíresült dala, az Éjjel soha nem érhet véget.

Így szólt a Himnusz Stuttgartban:



Noha mindkét csapatnak csak a győzelem adhatott reményt a továbbjutásra, mégis elsősorban a biztonság jellemezte a játékot az első percekben, eleinte egyik fél sem vállalt fel kockázatot. Valamelyest ugyan a skótoknál volt többet a labda, de az első gyors magyar ellentámadás végén Bolla távoli próbálkozását az ellenfél kapusa csak kiütni tudta. Többnyire a két büntetőterület közötti mezőnyjátékkal teltek a percek, egyik együttes sem tudott a másik védelmi vonala mögé kerülni sem a széleken, sem középen, így helyzetek mellett lövések sem voltak.

Támadásban mindkét fél játékából hiányzott a kreativitás.

A mérkőzés élvezhetősége még inkább visszaesett, mert az apró szabálytalanságok miatt töredezetté vált a játék, ebből a magyarok jöttek ki rosszabbul, mert Styles, Orbán és Schäfer is sárga lapot kapott. A legnagyobb helyzet a 41. percben alakult ki, amikor Szoboszlai veszélyes helyről végezhetett el szabadrúgást, váratlan ívelése után Orbán tisztán fejelhetett, a labda a keresztlécen csattant, de a gólt nem adták volna meg les miatt. Összességében a skótok hiába birtokolták többet a labdát, még csak gólszerzési kísérletük sem volt.

A folytatásra is maradt a biztonsági türelemjáték, a rivális képtelen volt eljutni a magyar kapuig, de Rossi tanítványai is csak elvétve jutottak lövésig, Sallai kísérletét könnyedén védte a skót kapus. Az ellenfél első próbálkozására 53 percet kellett várni, de Adams lövése csúnyán fölé szállt. Az egyedüliként lendületesnek tűnő Sallai másodjára már életerősebb löketet eresztett meg, azonban Hendry blokkolta a labdát.

A találkozón vérfagyasztó pillanatok következtek, mert Szoboszlai beadása után a skót hálóőr mindenkit letarolva ütötte el a labdát, Varga pedig nagy fájdalmak közepette szinte mozdulatlanul a földön maradt.

A segítség lassan érkezett, a magyar játékosoknak kellett sürgetnie az egészségügyi személyzet tagjait és a Vargát eltakaró leplet tartó segítőket. Később a hordágyat is jószerivel Szoboszlaiék tolták a pályára.

Hosszú percek ápolása után – Vargát tapsvihar közepette vitték le a pályáról – folytatódhatott csak a játék, amely ezt követően valamelyest felpörgött. Az utolsó negyedórára kezdett kettészakadni a pálya, mert a döntetlen egyik félnek sem volt jó, komoly gólhelyzet azonban így sem alakult ki.

Szoboszlai láthatóan fizikális problémával küzdött, mert akkor sem tudott lendületesen megindulni, amikor megnyílt előtte a terület, így pedig a szokottnál jóval kisebb veszélyt jelentettek a magyar támadások.

A rendes játékidő végén Schäfer megiramodása okozott izgalmat, Gunn-nak kellett védenie. A tízperces ráadásban elkezdtek rohamozni a magyarok, előbb Szoboszlai tévesztette el nem sokkal a bal alsó sarkot, majd Csoboth viharzott el a jobb oldalon, de a jobb kapufát találta el. A végére teljesen kettészakadt a pálya, ekkor a csapatok fejvesztve rohamoztak a győztes – és reménybeli továbbjutást érő – gólért, Gulácsinak először ebben a periódusban kellett nagyot védenie. Amikor már úgy tűnt, a nagy rohanásban sem lesz gól, akkor a meccs legjobbjának választott Sallai jobb oldali előretörése után tökéletesen szolgálta ki Csobothot, aki eldöntötte az összecsapást és a csoport harmadik helyére lőtte a válogatottat.

A gól után percekig ünnepelt a csapat és a szurkolótábora, ahogy néhány perccel később, a lefújást követően is.

Vargát megműtik, vége a tornájának

A magyar labdarúgó-válogatott középcsatárának, Varga Barnabásnak eltört az arccsontja, így számára véget ért az Európa-bajnokság.

„Zavaros helyzet volt az ütközés, a videobíró vizsgálta az esetet. Úgy tűnt, nincs eszméleténél, nagyon aggódtunk érte, mert az orvosok rendkívül lassan indultak a pályára, mintha nem lettek volna tisztában a sérülés veszélyével és súlyosságával. Eltört az arccsontja” –

idézte fel a meccset követő sajtótájékoztatón az esetet Marco Rossi szövetségi kapitány, aki szeme alá mutatva jelezte, hol szenvedte el a sérülést a Ferencváros futballistája. “Most már rendben van, ez a legfontosabb. Valószínűleg órákon belül megműtik, a torna hátralévő részében már nem számíthatunk rá”.

A 68. percben Szoboszlai Dominik beadása után a skót kapus, Angus Gunn jobbkezével elöklözte a labdát, de bal könyökével eltalálta Varga arcát, aki ezt követően földre zuhant és szinte mozdulatlanul, nagy fájdalmak közepette feküdt a gyepen. Hosszas ápolás után végül nyakmerevítőben és hordágyon vitték le a pályáról.

Rossi: Fortuna istenasszonya végre ránk pillantott

Marco Rossi szövetségi kapitány úgy vélte, Fortuna istenasszonya végre rápillantott a magyar labdarúgó-válogatottra a németországi Európa-bajnokságon azzal, hogy Csoboth Kevin századik percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzte Skóciát a csoportkör utolsó fordulójában.

“A skót csapat többet birtokolta a labdát, főleg az első félidőben. A másodikban kiegyenlítettebb volt a 70. perctől. Ennek ellenére több lehetőségünk volt. Nem hiszem, hogy ne érdemeltük volna meg az eredményt”

– fogalmazott éjszakába nyúló sajtótájékoztatóján a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető. Nagyon csalódott lettem volna, ha pontok nélkül megyünk haza. Lehet így is hazamegyünk, de legalább van három pontunk. Csak a Svájc elleni meccs első félidejét sajnálhatjuk. Németország ellen belefér a kétgólos vereség. Nem voltunk szerencsések a döntő pillanatokban. Most Fortuna istenasszonya végre ránk pillantott, mert eddig felénk se nézett”.

A győztes gólt szerző Csoboth Kevinről az MTI érdeklődésére úgy vélekedett, remekül szállt be a meccsbe a 87. percben, pont ahogyan azt akarta. Szerinte amíg Németország ellen csereként nem ért oda a labdákra, addig ezúttal jól teljesített, előbb kapufát lőtt, aztán betalált. Rossi hozzátette, ugyan 11 játékos kezd, de a cserék segítenek, amikor változtatni kell, “olykor eltalálják” kit kell bevinni és ők eldöntik a mérkőzést, ahogy az most történt.

“A hosszabbításban meg is nyerhettük és el is veszíthettük volna a találkozót. Olyan volt, mint a pingpong, mert mindkét csapat mindent megtett, hogy a maga javára fordítsa a meccset.

Helyzetek számában mi sokkal jobbak voltunk. Nem hiszem, hogy valaha lett volna könnyű győzelmem fontos meccseken. Bulgáriában az utolsó pillanatban jutottunk ki az Eb-re egy öngóllal. Semmit nem vettem készpénznek”

– mondta az 59 éves Rossi a drámai, tízperces ráadásról. “A korom miatt nem feltétlenül veszek részt a következő Eb-n, ezért örülök különösen az első győzelemnek. Eddig egy siker mellett két döntetlen és három vereség a mérleg, ami nem a legjobb, de most boldog vagyok”.

Rossi az MTI kérdésére azt is elárulta, hogy a csapatkapitány Szoboszlai Dominik nem százszázalékos, ugyanis kisebb izomfájdalmai vannak, emiatt a szerdán a németektől elszenvedett vereség óta nem edzett.

“Sorozatkezelésen van túl, egyáltalán ennek köszönhetően játszhatott végül, de jelenleg nélküle nincs magyar csapat. Le akartam cserélni, mert fáradtnak tűnt, de ő az a futballista, aki mindig veszélyes tud lenni a meccs bármelyik fázisban”

– beszélt a Liverpool légiósáról Rossi, aki a skótok által reklamált 11-esről nem beszélt érdemben arra hivatkozva, hogy senki nem foglalkozott a németek elleni meccsen Orbánnal szemben elkövetett szabálytalansággal, ami a rivális vezetését eredményezte.

Kollégája, Steve Clarke viszont úgy vélte, száz százalékig büntető volt, amikor Willi Orbán lerántotta a kiugró Armstrongot.

“Vannak más szavaim is, de azokat nem szeretném használni. Talán jobb lenne csak európai bírókkal nekivágni egy Eb-nek, de a VAR európai volt, viszont minek van, ha ilyenkor nem hívják ki a bírót”

– fogalmazott a skót szakember, aki szerint “egygólos meccs volt”, melyet domináltak, mert náluk volt a labda, igaz, sok helyzetük nem volt. “Ilyen vereség után idő kell, hogy ezt feldolgozzuk. Most két gólt szereztünk, legutóbb csak egyet”.

Clarke úgy vélte, csapata mindent beleadott, az erőfeszítéssel nem volt gond.

“Nagyon jó riválissal játszottunk, félóra után tudtuk, a végén fog eldőlni az összecsapás. A végén kinyíltunk és sajnos nem jutottunk tovább. A két csapat között nem volt különbség” – összegzett Clarke.

Sallai: Barniért is küzdöttünk

A mérkőzés legjobbjának választott Sallai Roland szerint a magyar labdarúgó-válogatott a súlyos arcsérülést szenvedő Varga Barnabásért is küzdött a skótok ellen drámai küzdelemben 1-0-ra megnyert utolsó Európa-bajnoki csoportmérkőzésén.

“Szörnyű pillanat volt Barnit így látni. Szerencsére most már sokkal jobban van. Valószínűleg kisebb műtét vár rá, szorítunk neki, hogy minél hamarabb velünk legyen újra. Érte is küzdöttünk a hátralévő 15-20 percben, ez a siker neki is szól”

– jelentette ki a Freiburg támadója, aki végig nagy kedvvel futballozott, majd a századik percben az ő gólpasszából döntötte el az összecsapást Csoboth Kevin.

A 27 éves futballista leírhatatlannak nevezte, hogy ilyen későn nyerték meg a találkozót. Nem csak neki, hanem az egész csapatnak, a szakmai stábnak és a szurkolóknak egyaránt.

“Bizakodók vagyunk, hogy számunkra kedvezően alakulnak az eredmények. Remélem, nem ez volt az utolsó meccsünk és valaki közülünk megszerzi majd újra ezt az elismerést” – mondta Sallai, aki majdnem a sajtótájékoztatón felejtette a trófeát, de Marco Rossi szövetségi kapitány nevetve utána szólt, hogy azt nem ő érdemelte ki.

Csoboth: leírhatatlan az, amit érzek

Csoboth Kevin, a magyar labdarúgó-válogatott támadója leírhatatlannak nevezte azt az érzést, ami hatalmába kerítette akkor, amikor berúgta a győztes gólt a németországi Európa-bajnokság harmadik csoportmérkőzésének 100. percében vasárnap Skóciának, ezzel életben tartva Magyarország továbbjutási esélyeit.

“Hatalmas boldogság számomra, a sikert és ezt a gólt is Varga Barninak ajánlom”

– utalt az újpesti futballista a Ferencváros csatárára, akinek a meccs 68. percében a skót kapussal történt ütközés következtében eltört az arccsontja, s azóta kiderült, hogy meg kell műteni, a torna hátralévő részében pedig biztosan nem léphet pályára.

“Amikor eltaláltam a kapufát, akkor egy másodpercre édesapámra gondoltam, hogy vajon most mit művelhet otthon. Ugyanakkor tudtam, hogy lesz még lehetőségünk, mert a skótok is rohamozni próbáltak, azt viszont nem gondoltam, hogy megint én leszek az, aki helyzetbe kerül. Örülök, hogy ezt már sikerült gólra váltanom” – nyilatkozta Csoboth, aki elárulta, Marco Rossi szövetségi kapitány azzal az utasítással küldte pályára csereként, hogy mozogjon be az üres területekbe és próbáljon gólt szerezni, vagy gólpasszt adni a társaknak.

“Szeretnénk most kiélvezni ezt a győzelmet, mert jó volt látni a szurkolóinkon, hogy mennyire örülnek. Le a kalappal előttük, az utolsó percig buzdítottak még akkor is, amikor az előző két csoportmeccsen vesztésre álltunk”

– dicsérte a drukkereket a 24 éves futballista.

A válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik úgy fogalmazott, az egész csapatra büszke, különösen azért, mert az utolsó pillanatig küzdöttek és nem adták fel.

“Kevin megérdemelte ezt a gólt, gyerekkora óta ismerem, láttam, hogy mennyi munkát tett bele. Gratulálok neki, élvezze ki, de jó ha tudja, innentől már ez lesz az elvárás”

– jelentette ki a Liverpool légiósa.

Saját állapotáról Szoboszlai elmondta, volt már jobban is, még mindig fáj a lába, de reméli, hogy az elmúlt két naphoz hasonlóan a következő napokban is tud majd még regenerálódni.

“Boldogok vagyunk, de azért Barnira is gondolunk, mert a legfontosabb, hogy ő jól legyen. Én voltam az első, aki odament hozzá az ütközés után. Láttam, hogy mi van, de arról nem is akarok beszélni” – nyilatkozta Varga Barnabás súlyos sérüléséről a középpályás hozzátéve, nem érti a protokollt, hogy ilyen esetekben miért nem rohannak be a pályára azonnal a mentősök, illetve miért nem hozzák gyorsabban a hordágyat.

“Ez mindenki számára egy rohadt nagy kérdés! Azért remélem, hogy mindenki észhez tér, mert most jól jöttünk ki belőle, de remélem, soha többé nem élünk át ilyet”

– fogalmazott a csapatkapitány.

Szoboszlai elmondta, pozitív löketet adott nekik, hogy a hajrában a sérült Vargáért is küzdöttek. Úgy vélte, az utolsó húsz perc ki-ki meccs volt, melynek során az döntött, hogy melyik együttes akarja jobban a győzelmet, valamint a magyaroknak egy kis szerencséjük is volt.

“Innentől már nem a saját kezünkben van a sorsunk, nyilván fogunk számolgatni, de a lényeg, hogy ezen a mai meccsen megtettünk mindent. Reméljük, hogy a többi találkozó a mi szempontunkból kedvező eredménnyel zárul” – jelentette ki Szoboszlai.

A csoportkör végén hatból a négy legjobb harmadik jut tovább, jelenleg a magyarok három ponttal és mínusz hármas gólkülönbséggel állnak, legkorábban kedden, legkésőbb szerdán derül ki, hogy ez elég-e a továbbjutáshoz.

(MTI)