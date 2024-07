„A magyar válogatott előtt álló következő feladat a Nemzetek Ligája őszi küzdelmeinek, majd pedig a vb-selejtezősorozatnak a sikeres megvívása, melyeket az MLSZ és az elnökség maximális támogatása mellett Marco Rossi szövetségi kapitány irányít majd” – jelentette be szerdán Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, aki a napokban egyeztetett a kapitánnyal, és a szövetség töretlen bizalmáról biztosította.

A magyar csapat a Németországban zajló Európa-bajnokságon Svájctól 3-1-re, a házigazdáktól pedig 2-0-ra kikapott, és bár Skóciát 1-0-ra legyőzte, nem jutott a nyolcaddöntőbe.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember – akivel kapcsolatban több olyan cikk is megjelent a búcsút követően, hogy akár távozhat is a pozícióból – megköszönte a támogatást, és jelezte, hogy az Európa-bajnokság tanulságainak átgondolását követően,

pár hét múlva megkezdi a felkészülést az őszi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre történő összetartás előkészítésével.

„Németországban megtörtént az Eb lezárása, amelyre a továbbjutásról való lecsúszás miatti csalódottságunk rányomta a bélyegét, de semmi drámai nem történt, és nem is volt kétséges, hogy a munkát folytatjuk. Számtalan nagyszerű eredményben volt részünk együtt, így nem is kérdés, hogy újabbak elérése a célunk – ahogy a szlogenünk is mondja: csak együtt” – fogalmazott az 59 éves Rossi.

Rossi 2018 nyara óta irányítja a válogatottat, amely tavaly – 1985 után először – egyenes ágon jutott ki egy nagy tornára, miután veretlenül végzett az Európa-bajnoki selejtezőcsoportja élén.

(MTI/Felvidék.ma)