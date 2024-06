Az általunk norvégoktól vásárolt földgázra, illetve a terminálokon Németországon át szállított cseppfolyósított gázra a németek által számított pótdíj kizárólag a saját veszteségeik pótlására szolgál. Ezeket a veszteségeket Németország amiatt szenvedi el, hogy az orosz Gazprom 2021 nyarától 2022 nyaráig egyoldalúan és önhatalmúlag teljesen leállította az összes gázszállítmányt, állítja Karel Hirman, Szlovákia korábbi gazdasági minisztere.

„Mindaddig Berlin és Moszkva „gáztestvérek“ voltak a mi kárunkra. Amikor, ez a „testvériség“ a múlt ködébe veszett, a németek azt akarták, hogy a veszteségeiket mi fizessük meg“ – írta közösségi oldalán Hirman.

A földgázért a németek valamivel több mint egy éve kezdtek egyoldalúan pótdíjat felszámolni.

Indoklásuk szerint ezzel fedezik a nekünk szállított gáz tárolási költségeit, mellyel garantálják energetikai biztonságunkat. „A gond csak az, hogy a német gáztárolók kapacitása nem elégséges Németország saját szükségleteinek fedezéséhez sem, tehát ők semmiben sem segítenek bennünket“ – hívta fel a figyelmet Hirman.

2025. január elsejétől a németek eltörlik Szlovákia, Csehország és Ausztria számára ezt a pótdíjat, melyet az általunk norvégoktól vásárolt gázért, illetve a cseppfolyósított gázért számolnak fel, mely Németország területén át érkezik hozzánk. Viszont a volt gazdasági miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy

ezt megelőzően még ugyanezt a pótdíjat félévkor 1,85 euróról megawattóránként 2,50 euróra emelték.

Hirman szerint az ügyben több megválaszolatlan kérdés is van. Például az, hogy ezt a pótdíjat miért nem szüntették meg azonnal és miért emelték meg ilyen jelentősen a megszüntetés előtt?

„Az az indoklás, hogy a törvény szerint nincs más lehetőség, csak év elején lehet változtatást eszközölni, nevetséges és arrogáns érvelés, mivel azt a múltban év közben vezették be és most is év közben emelték“ – mutatott rá Hirman, aki azt is felvetette, vajon mi lesz a már kifizetett összeggel?

„És még egy kérdésem lenne. Vajon mikor térnek észhez a németek és hagynak fel azzal, hogy hibát hibára halmozzanak (nem csak az energiapolitikában) a mi kárunkra is értelmetlenül drága megoldásokkal?“ – zárta Hirman.

(NZS/Felvidék.ma/SITA)