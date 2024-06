A 13. nyugdíj egységes kifizetése közpénzpazarlás – hívta fel a figyelmet kedden a Gazdasági és Társadalmi Tanulmányok Intézete (INESS).

Hozzátette, hogy az állam kiadásai meghaladják az ország gazdasági lehetőségeit.

„Az egységes támogatások a közpénzek pazarlásával egyenlőek, ezek a jövőben visszafogják a gazdasági növekedést, és ezzel csökkentik a lakosság bevételeit is” – jelentette ki Radovan Ďurana, az INESS elemzője.

Más ilyen támogatások mellett most már ilyen problémát okoz a 13. nyugdíj is, amelyet például azok is megkapnak, akiknek 1000 eurónál is magasabb a nyugdíjuk.

A Szociális Biztosítótól kikért adatok szerint 2024 januárjában 107 712 személynek volt 1000 eurónál magasabb nyugdíja. További 377 366 öregségi nyugdíjas 685 és 999 euró közti összeget kap, az átlagnyugdíj 671 euró.

A minimálbérért dolgozók tisztán 616 eurót keresnek most Szlovákiában, ám 645 517 olyan nyugdíjas van, aki havonta magasabb összeget kap, mint ők.

A több mint 645 ezer ilyen nyugdíjas az összes öregségi nyugdíjas 58%-át teszik ki.

A minimálnyugdíjnál alacsonyabb havi járadékot a nyugdíjasok 4%-a kap.

Az INESS hangsúlyozza, hogy ez a különbség főleg a nyugdíjasok és a gyermektelen, minimálbérért dolgozó emberek között a legszembeötlőbb, mivel az utóbbi csoportba tartozók semmilyen más szociális és egyéb támogatásra nem jogosultak.

Emellett a minimálbérért dolgozók elsöprő többségének nincs saját ingatlanja, a nyugdíjasoknak általában igen, továbbá a munkavállalók kiadásai meghaladják a nyugdíjasokét.

Ďurana szerint a 13. nyugdíj általános folyósítása közpénzpazarlás, holott mindenhol spórolnia kellene az államnak, ahol csak lehetséges. Ellenkező esetben az állam kénytelen lesz újabb adókat kivetni, ami a bérek emelkedését fogja fékezni, és kevesebb bevételt eredményez a munkavállalók számára.

„Ha nem kapnának 13. nyugdíjat azok, akiknek a nyugdíja több mint 1000 euró, akkor 65 millió eurót takarítana meg az állam. Ha azok sem kapnának 13. nyugdíjat, akiknek a nyugdíja magasabb a minimálbérnél, az 398 millió eurós megtakarítást jelentene” – zárta Ďurana.

