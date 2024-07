Nincs lényeges javulás a szlovákiai lakosság egészségi állapota tekintetében. A mutatók egy része enyhe mértékben javult csak, míg mások romlottak, derül ki az egészségügyi ellátás 2014–2030 közötti fejlődéséről szóló tavalyi jelentésből. Az egészségügyi tárca rámutatott, hogy az ország a jelenlegi helyzet alapján több területen valószínűleg nem fogja elérni a kitűzött célokat.

„A stratégiai terv első változatának 2014-es elfogadása óta, amely meghatározta a lakosság egészségi állapotát és az egészségügyet érintő kulcsfontosságú mutatókat, 2023-ig nem történt kedvező változás a mutatók értékeiben. A helyzet alakulása alapján feltételezhető, hogy a mutatók (összesen 30 van belőlük) többségénél nem sikerül elérni a kitűzött célt” – közölte a tárca.

Megállapítható, hogy a világjárvány is jelentősen hozzájárult a helyzet romlásához. „A férfiak és a nők várható élettartama csökkent a járvány idején, 2021-ben volt a legalacsonyabb az elmúlt tíz évben”

– vázolta a helyzetet a minisztérium. Az egészségben eltöltött életévek számában Szlovákia mérsékelten enyhítette lemaradását, ám a növekedés üteme nem megfelelő. Mind az általános, mind pedig a csecsemőhalandóság továbbra is magas más európai országokhoz képest.

Szlovákia a közegészségügyi mutatók terén is le van maradva. Némileg csökkent az alkoholfogyasztás és csökkenőben a dohányzók aránya is, de a megelőzésre fordított kiadások továbbra is elmaradnak az átlagtól. A felnőttkori elhízás aránya emelkedett. A gyermekek immunizálása továbbra is magas, de csökkenő tendenciát mutat. Az időskorúak influenza elleni védettségének aránya elmarad az átlagtól, az emlő- és méhnyakrákszűréseken való részvételi arány pedig csökken.

A járóbeteg-ellátás terén a gyermekorvosok átlagéletkorának enyhe emelkedése tapasztalható. Az intézményi ellátás mutatói stagnálnak, vagy rosszabbodnak, különösen a kórházak gazdálkodása tekintetében. Az egészségügyi nővérek száma gyakorlatilag változatlan, bár az orvosok száma lassan emelkedik. Nem javult a helyzet az elektronikus egészségügyi szolgáltatások kihasználása terén, s hasonlóan nincs pozitív elmozdulás a tudománnyal, kutatással összefüggő mutatók terén sem.

(NZS/Felvidék.ma/teraz.sk)