Robert Fico (Smer-SD) kormányfő Michal Šimečka PS-elnök leváltását javasolja a kormánypártoknak a parlament alelnöki posztjáról a kormányellenes tüntetések miatt, szerinte az ellenzéki párt elnöke a nyilvánosságot hergeli. Emellett azért is bírálja, hogy a Művészeti Alap (FPU) támogatást nyújtott a Milan Šimečka Alapítványnak. Erre Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) kulturális miniszter hívta fel a figyelmet.

„A felbérelt ellenzék azért ordítozik, mert a kulturális minisztérium személyi és vezetői döntéseket hoz, melyek a gyakorlatban azt jelentik, hogy a kultúrában – már elnézést a kifejezésért – mindenféle fura alak elesik a bőkezű költségvetési támogatásoktól” – jelentett ki Fico. Ennek kapcsán bírálta a Milan Šimečka Alapítványt, amely szerinte 2020 óta több mint 650 ezer euró támogatást kapott.

Állítása szerint ez pénzforrást jelent a PS elnöke, Šimečka családja számára. Szerinte az ellenzéki tüntetések célja, hogy védjék a Šimečka család anyagi érdekeit.

„Šimečka a felettesei utasítására tüntetéseket szervez, a hergelésének pedig végzetes következményei lehetnek. Emellett politikailag annyira naiv, hogy még a kulturális miniszter leváltását is kezdeményezi a parlamentben. Azért, mert a miniszter asszony el akarja vágni a családját az anyagi forrásoktól” – jegyezte meg a kormányfő.

Fico szerint a PS elnöke visszaél a demokratikus intézményrendszerrel, például a tüntetésekkel, hogy a családja anyagi érdekeit védje. Ezért bejelentette, hogy javasolni fogja a kormánypártoknak a PS elnökének leváltását a parlament alelnöki posztjáról. Azt akarja, hogy egyszerre tárgyaljon a parlament a kulturális miniszter és Šimečka leváltásáról.

„Jó kis mulatság lesz, mi mindenről szerezhet tudomást az ország. És ha ez megvalósul, nem a kulturális miniszter bukása lesz az eredmény, hanem a naiv Šimečkáé” – tette hozzá.

Šimkovičová és Lukáš Machala, a tárca szolgálati hivatalának igazgatója a héten jelentette be, hogy a Művészeti Alap támogatást nyújtott a Milan Šimečka Alapítványnak. Emellett előre, a 2025-ös és 2026-os évre is jóváhagyott támogatást, amit szokatlannak neveztek, az alap viszont ezt visszautasítja. Az alap szerint bevett dolog több éves támogatások jóváhagyása. A támogatásokról szóló döntések befolyásolásának vádját a Milan Šimečka Alapítvány is visszautasította, és valótlannak nevezte, hogy a Šimečka család a haszonélvezője az alapítvány működésének. A PS elnöke is visszautasította, hogy kapcsolatban áll az alapítvánnyal, amelyet független személyek irányítanak, független igazgatótanács, és éves pénzügyi jelentései elolvashatók a világhálón.

(TASR/Felvidék.ma)