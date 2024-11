Surovec Róbert először Tornán mutatta be a novelláskötetét

Október 29-én Surovec Róbert szülőfalujában, Tornán mutatta be a Rejtélyek völgyében című novellagyűjteményét. Az esemény nagy érdeklődést váltott ki, a Tornai Nyugdíjasklub épületének terme ugyanis színültig megtelt irodalombarátokkal, helyiekkel. A színvonalas és sikeres író-olvasó találkozót a torna Csemadok-alapszervezet szervezte a község önkormányzati szerveivel.

Surovec Róbert nemcsak a kötetet ismertette, de tekintve, hogy néhány novella Tornán játszódik, betekintést nyújtott az egykori megyeszékhely mozgalmas történetébe és jeles polgárainak életébe is. Az író elsősorban a kutatásairól beszélt, hogy miként tudott meg egyre többet Péchyné Bartóky Máriáról, a tornai Nagyasszonyról, Williger Pálról, az 1848-as honvédról, vagy éppen Kolyaba Pálról, aki már a múlt század elején színdarabot rendezett a településen.

Azt is megemlítette, hogy Péchyné elhanyagolt sírját néhány éve a tornai Csemadok-tagok tették rendbe, és azóta is gondozzák; s ez Williger végső nyughelyére is érvényes. Emellett a szerző kitért a Templom utca alatt húzódó terjedelmes pincére is, amely a második világháború alatt nagyjából háromszázhatvan tornai lakosnak nyújtott menedéket; az egyik novella ugyanis ezzel a témával is foglalkozik. Végül röviden a Tornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapításának körülményeiről is beszámolt, amit ő maga kutatott ki, s amely idén ünnepli a 150. évfordulóját.

Surovec kihasználta az alkalmat, hogy a jelenlévőkkel ismertesse a Magyar Könyv is Magyar Termék mozgalom nemes céljait, amit a Helma kiadó és az afrikai Johannesburgban élő Sky S.T. magyar írónő alapított, és aminek – nagy büszkeségére – ő maga is tagja. Az előadás után sorra érkeztek a gratulációk, majd könyvvásárlás, illetve dedikálás következett. Az est kellemes hangulatú, kötetlen beszélgetéssel zárult.

A Rejtélyek völgyében című novelláskötet a valóság és a képzelet határáig terjedő irodalmi utazásra hívja az olvasókat. A 19. és 20. században játszódó novellák zömét valós események ihlették, melyek megírásához általában korabeli újságcikkek szolgáltak alapul, így ezáltal történelmi értékük is van. Minden egyes oldal újabb titkot, feszültséget, borzongást és megdöbbentő fordulatot rejt. Az érdekesebbnél érdekesebb novellák egyszerre elégítik ki a krimi, a horror, a misztikus műfaj, a lélektani dráma és a történelem kedvelőit.

A felvételeket Zborai Imre és ifj. Király Béla készítette.

(Torna közössége)