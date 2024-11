Szijjártó Péter: a békepárti, patrióta erők választási győzelmei reményt adnak a béke visszatérésére

Az utóbbi időszak fontos választásain mindenhol a békepárti, patrióta erők győzedelmeskedtek, és ez minden eddiginél jobb reményt ad arra, hogy a béke végre visszatérjen Európába – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Jahorinában.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a boszniai Szerb Köztársaság elnökével, Milorad Dodikkal tartott közös sajtóértekezletén hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszak fontos választásain mindenütt a magyar kormány barátai nyertek: Ausztriában a parlamenti választáson, a boszniai Szerb Köztársaságban az önkormányzati választáson, illetve az Egyesült Államokban az elnökválasztáson is.

„Mindenhol a békepárti, patrióta erők, a békepárti, patrióta vezetők győzedelmeskedtek. Ez azt jelenti, hogy minden eddiginél jobb reményünk van arra, hogy a béke visszatér Európába

(…) A nyugalom pedig olyan stabilitást ad, amely lehetővé teszi, hogy Közép-Európában a következő időszak a nagy gazdasági felemelkedés időszaka legyen” – mondta.

Majd kifejtette, hogy az új helyzet lehetőséget teremt Magyarország felelős szomszédságpolitikájának folytatására is, amely a nyugat-balkáni európai uniós integráció felgyorsítására és a gazdaságfejlesztési programok végrehajtására fókuszál.

Utóbbi kapcsán sikertörténetnek nevezte azt a programot, amelynek a keretében hazánk körülbelül 26 millió euróval segítette a mezőgazdasági vállalkozásokat a boszniai Szerb Köztársaságban, hogy magyar gyártású eszközöket vásároljanak. „Mivel mindketten nyertünk ezen a programon, ezért úgy döntöttünk, hogy folytatjuk, illetve elnök úr javaslata nyomán azt kiterjesztjük a kisvállalkozások szélesebb köre irányába” – tájékoztatott.

Illetve arra is kitért, hogy magyar cégek megkezdték az előkészítését annak, hogy három nagy, a német fél által felmondott projektben szerepet vállaljanak. És ennek a keretében a naperőmű, a szélerőmű és a szennyvíztisztító telep építése egyesíti majd a környezetvédelmi és a gazdaságfejlesztési célokat.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy az elmúlt hetek patrióta és békepárti győzelmei esélyt jelentenek arra, hogy a nemzetközi politika, és így a Nyugat-Balkán-politika is visszatérjen a kölcsönös tisztelet talajára.

„Itt az ideje annak, hogy leszámoljunk a fenyegetés, a kioktatás és a szankciók politikájával. Itt az ideje annak is, hogy erősítsük a megválasztott vezetőkkel fenntartott civilizált, kulturált párbeszédet” – húzta alá.

„Ez annál is inkább indokolt, mivel az eddigi, fenyegetésekre épülő stratégia láthatóan nem működött, s túl azon, hogy nem működött, még kétségbe is vonta az itt élő népek demokratikus döntéshez fűződő jogát” – vélekedett. „Azt gondolom, hogy most sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint voltunk néhány évvel ezelőtt, és ez a kedvezőbb környezet újabb lehetőséget kínál arra, hogy együttműködésünk még hatékonyabb legyen” – folytatta.

A miniszter végül újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy az elmúlt ezer napban soha nem volt még akkora esély a béketeremtésre Ukrajnában, mint most.

„Őszintén reméljük, hogy Donald Trump elnök úrnak sikerült beváltania a terveit, és sikerül minél előbb elérni a békét.

Mi azt látjuk, hogy minden egyes nap, ami háborúval telik, az újabb halálos áldozatokkal jár, újabb pusztítással jár és újabb szenvedést hoz” – figyelmeztetett Szijjártó Péter.

„Úgyhogy a magunk részéről, ahogy eddig, ezután is a legteljesebb erővel érvelünk a béke mellett. Ez az álláspont Európában kisebbségben van, azonban globálisan nagy többségben (…) És a boszniai Szerb Köztársaság is és mi is büszkén vagyunk tagjai ennek a békepárti többségnek” – jegyezte meg.

Valamint kifejtette, hogy

Európának nyilvánvalóan új stratégiára van szüksége, mivel a kontinens nincs olyan állapotban sem pénzügyi, sem katonai szempontból, hogy az Egyesült Államok helyére lépjen.

„Én abban bízom, hogy Donald Trump győzelme Európában is megerősíti a béke és a kölcsönös tisztelet hangját. És hogyha a kölcsönös tisztelet hangja megerősödik, akkor Brüsszelből is több tisztelettel kell, hogy beszéljenek Bosznia-Hercegovinával és ezen belül ez a boszniai szerbekre is igaz” – összegzett.

