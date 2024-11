Hamarosan befejeződik a vágai híd felújítása

A vágai autópályahíd rekonstrukciója a befejezése előtt áll. A projekt egyedisége abban rejlik, hogy négy hónap alatt sikerült megerősíteni a híd tartószerkezetét, amely egyre kevésbé bírta a forgalom terhelését, de decembertől már a nagysúlyú teherforgalom is kényelmesen és biztonságosan áthaladhat rajta – számolt be a Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság (NDS) Facebook-oldalán.

Hozzátették, a tehergépjárművek az elmúlt időszakban kerülőutakra kényszerültek. A híd megerősítésére vonatkozó munkálatokat pedig szinte kizárólag a híd belsejében, kamráiban végezték. Az acélból és betonból álló hídszerkezet a terhelés és az időjárás viszontagságai miatt idővel tönkrement.

A társaság közleménye szerint a rendszeresen végzett ellenőrzéseknek köszönhető, hogy időben orvosolni tudták a problémákat. „Olyan időpontban folytattuk a rekonstrukciót, amikor a hidat gyorsan és hatékonyan lehetett megmenteni, megerősíteni. A felújítás így nemcsak hatékony, hanem gazdaságos is” – fogalmaztak, hozzátéve, ha nem veszik észre a hibákat időben, annak később végzetes következményei lettek volna a térség közlekedésére.

A társaság tájékoztatása szerint jelenleg a vízszigetelő sávok felragasztása zajlik mintegy tízezer négyzetméteren, aszfaltoznak, illetve 1,3 kilométer hosszan víznyelőt helyeznek el, valamint a híd teljes hosszán korlátot építenek be. A felújítást követően az átadás előtt még statikus terhelési próbát is végeznek majd a hídon – számoltak be.

A SITA hírügynökség szerint az R1-es galántai szakaszán lévő 630 méter hosszú, a Vág folyón és a Királyi-vízművön átívelő híd építési munkálatai több mint 6 millió euróba kerültek, és ez az idei év egyik legnagyobb szlovákiai hídfelújítása. A dél-szlovákiai közúti közlekedés legjelentősebb beruházásának első szakasza várhatóan decemberre ér véget.

