Korčok végül a PS-nél landolt, de az elemző szerint túlspekulálta a döntést

Elképzelhető, hogy a PS soraiba lépő Ivan Korčok vetélytársa lehet a mozgalom elnökének, Michal Šimečkának, vélekedett a SITA hírügynökségnek nyilatkozva Juraj Marušiak politológus, a Szlovák Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézetének munkatársa.

„Másrészt viszont tény, hogy Korčoknak semmilyen pártpolitikai tapasztalatai nincsenek“ – tette hozzá. A volt államfőjelölt maga is hangsúlyozta, hogy három évtizedes diplomáciai és külügyminiszteri ténykedése után első alkalommal lép be egy pártba. Diplomataként több kormány idején is szolgált, a miniszteri posztra pedig az SaS jelölte, mely ugyancsak hívta őt a soraiba, ahogy a parlamenten kívül rekedt Demokrati párt is.

Korčok hosszas pávatánc (lásd. amikor valaki minden irányban igyekszik magát hitelesnek, vonzónak, őszintének és elkötelezettnek mutatni, de a valóságban csak a saját érdekei fontosak – a szerk. megj.) után végül a legerősebb ellenzéki mozgalom, a Progresívne Slovensko soraiban kötött ki. Mint a hétfői sajtótájékoztató alkalmával hangsúlyozta, nem akart kísérletezni és olyan pártot választott, mely a jövőben is demokratikus mozgatóerőnek számít Szlovákiában.

Azt viszont tagadta, hogy a PS elnöki posztjára törne.

A politológus azonban úgy látja, hogy Korčok túl sokáig halogatta a döntést. Az államfőválasztás óta, melynek során 1,2 millió szavazatot szerzett, immár hét hónap telt el, ezért kérdéses, hogy sikerül-e megfelelnie a PS elvárásainak és jelentősen erősíti-e sorait.

Michal Šimečka ezzel kapcsolatban annyit jegyzett meg, hogy Korčok belépésével új korszak kezdődik a PS számára.

„Úgy vélem, hogy Korčok az államfőválasztás után túl sokáig várt a döntéssel, és az eltelt idő alatt jócskán feledésbe merült, ezért egyáltalán nem valószínű, hogy beváltja a hozzá fűzött reményeket“ – állapította meg Marušiak.

