Szili Katalin: a kollektív bűnösséget egyszer és mindenkorra el kell törölni

A kollektív bűnösséget egyszer és mindenkorra el kell törölni, ez egyes területeken, például Kárpátalján még nem egyértelmű, a Vajdaságban viszont már megtörtént a történelmi megbékélés is – hangsúlyozta megnyitóbeszédében Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó a Nyolcvan éve történtek a magyarellenes atrocitások – A történelmi megbékélés egy évtizede című konferencián szerdán Szabadkán.

Hozzátette:

nyolc évtized után ki kell mondani, hogy „nem lehet senkit bűnösnek tekinteni sehol, csak azért, mert egy nemzethez tartozik, csak azért, mert éppen magyarnak született”.

A miniszterelnöki főtanácsadó szerint a most élő nemzedékeknek az a feladatuk, hogy átadják ezt a tudást a következő generációknak, hogy a XXI. században ne következhessen be az, hogy bárki is egy másik közösséget bűnösnek tekintsen, „vagy ártatlan emberek életét azért vegye el, mert úgy gondolja, hogy a kollektív bűnösség létezik”.

MTI/Felvidék.ma