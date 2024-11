Egy hiánypótló kötet az Alsó-Ipoly mente mondavilágáról

A Börzsönyvidék sorozat hetedik köteteként jelent meg Magyar Zoltán Népmondák az Alsó-Ipoly mentén című terjedelmes munkája. A hiánypótló kiadvány tizenkét magyarországi település mondavilágát szedi csokorba. A kiadvány anyaországi és felvidéki könyvbarátok, helytörténeti értékőrzők támogatásával jelent meg.

November 15-én este a szobi Érdy János Városi Könyvtár és Információs Központ épületében mutatták be a helytörténeti könyvet. Az eseményen jelen volt a kötet szerzője, Magyar Zoltán néprajztudós, Freml Erzsébet, Népművészet Mestere díjas mesemondó Nagybörzsönyből, valamint a nagyoroszi Mile Zsigmond énekmondó.

Mint Fésű József György, a kötet szerkesztésének közreműködője, a szobi Börzsöny Múzeum Baráti Köre elnöke a könyvbemutatón kifejtette: több évtizeddel ezelőtt indították el a Börzsönyvidék sorozatot a baráti kör gondozásában. A sorozat köteteivel kapcsolatban megjegyezte, hogy az előző kiadványok főként a Börzsöny és az Ipoly mente természeti kincseivel foglalkoztak.

Hosszú idő után ez a sorozat első társadalomtudományi tematikájú kiadványa. Magyar Zoltán néprajzkutató nyomdakész anyagát adták ki. „A néprajz egy nagyon speciális területe, a népmondák kerültek a kötet fókuszába”

– húzta alá Fesű József György.

Mivel a baráti kör nem tudott sikeresen pályázni a kiadásra, így előfizetők és a helyi értékeket támogató könyvbarátok összefogásával adták ki a könyvet. A támogatók között volt a szobi baráti körrel évtizedek óta igen szoros kapcsolatot ápoló ipolysági Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre, amely több példányt is előre megrendelt a hiánypótló kiadványból.

Magyar Zoltán a Börzsöny tövében meghúzódó Ipoly bal oldalán lévő tizenkét településen összegyűjtött mondákat dolgozta fel. A mintegy kétszázhatvan oldalon olvasható 753 történet felöleli a monda műfajának teljes spektrumát, tematikáját tekintve mindazt, amelyről az Ipoly völgyének alsó szakaszán, a Pest megyei településeken az utóbbi száz évben meséltek az ott lakó emberek.

A gyűjteményben számos történeti vonatkozású monda mellett eredetmondák, kincsmondák, falucsúfolók, vallásos tematikájú elbeszélések illetve babonás történetek is szerepelnek – hangzott el a könyvbemutatón.

A szerző a könyv ismertetése mellett szólt többek között az azt megelőző kutatásról is. Az Alsó-Ipoly mente igen gazdag a mondavilágot tekintve. A legtöbb adatközlő Nagybörzsönyből és Bernecebarátiból volt. A mondavilág feltérképezése mellett gazdag fotódokumentáció is készült a kutatás során. Ebből is kerültek be fotográfiák a kötetbe.

A szobi könyvtárban Freml Erzsébet egy, a szülőfalujához kötődő mondát mesélt el a nagyközönségnek. Mile Zsigmond a tematikához illő énekekkel színesítette a kora esti rendezvényt.

A hiánypótló kiadvány remek forrásává válhat a térséget kutatóknak. Emellett az Ipoly mindkét partján élők számára értékes, olykor szórakoztató olvasmányt nyújt a könyv kézbevétele.

Már a szobi könyvbemutatón is megfogalmazódott a kiadvány felvidéki ismertetése. Könyvbemutató avagy előadás formájában a közeljövőben az Ipoly jobb partján is bemutatják a helytörténeti kötetet.

Pásztor Péter/Felvidék.ma