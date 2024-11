Múlt, jelen, jövő – ünnepelt a Csemadok Zonctoronyi Alapszervezete

1949. március 5-én Pozsonyban megalakult a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete, a Csemadok. Az egyesület gyorsan népszerűvé vált a magyarság körében, hiszen az üldöztetések után ez volt az első olyan szervezet, ahol az emberek szabadon beszélhettek magyarul, nyíltan művelhették a magyar kultúrát – kezdte bevezetőjében Mundi Tímea, a Csemadok Zonctoronyi Alapszervezetének elnöke november 16-án a Csemadok megalakulásának 75. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen.

Zonctorony község a Szenci járásban található, gazdag múlttal rendelkezik, a sajtóba az 1980-as években iskolamentési tevékenységükkel is bekerültek. 1995-ben átvették a Helytállásért-díjat is, amelyet a magyar iskolák melletti kiállásért ítéltek oda az akkori magyar parlamenti képviselők, a rossz hír az, hogy a magyar osztályok azóta megszűntek, ennek ellenére, talán – ahogy a mondás tartja – nincsen minden veszve.

A zonctoronyi klub udvarából kellemes illatok terjengtek, ahogy leparkoltam a ház melletti kis utcán,kellemes zene hangja szűrődött ki és az emberek vidám beszélgetése, nevetése. Az udvarra belépve gőzölgött a szarvasgulyás és sült a hal kellemes illata terjengett.

A községet végigszeli a Fekete-víz, népe korábban halászatból és vadászatból is eltartotta magát, erre is emlékeztetett egy kissé a hangulat, ami a klub udvarán fogadott. A terembe belépve Mundi Tímea köszöntött, akinek meglepetésként átadtam a Csemadok alapszervezet alapító dokumentumának másolatát. Megbeszéltük a forgatókönyvet és kezdődött az ünnepség.

Mundi Tímea ünnepi beszédének első felében a Csemadok országos eseményeibe, múltjába nyújtott betekintést. Majd a szót a tehetséges fiatalok vették magukhoz. Popálená Izabella, a XXV. Őszirózsa országos magyarnóta-énekesek minősítő versenyének 1. helyezettje és abszolút győztese, végleges aranykoszorús minősítéssel lépett elősként a képzeletbeli színpadra, előbb a könnyűzene világába kalauzolta a nézőket, majd mindenki nagy örömére operetteket és nótákat is énekelt.

Varga Bernadett, a Tompa Mihály Országos Verseny állandó versenyzője Szabó T. Anna versét adta elő. Popálená Stella és Szkurák Evelin gyönyör viseletben lépett a közönség elé és népdalokat adtak elő. Popálená Stella Laboda Róbert prózáját is elmondta. A tehetséges helyi fiatalok programja után ismét beszédek következtek. Előbb én kaptam szót, mint a Csemadok országos elnökségének tagja, és a Csemadok Szenci Területi Választmánya elnökségének tagja szóltam az egybegyűltekhez, felidézve az első jegyzőkönyv sorait is.

A Csemadok Zonctoronyi Alapszervezete 1951. december 15-én alakult és december 18-án jegyezték azt be. Ez még nem azt jelenti, hogy előtte nem találkoztak szervezetten a tagok, hiszen a megalakulás sorrendje az szerint történt, mikor ért rá egy hivatalnok, hogy az adott településre ellátogasson a hivatalos alakuló ülésre.

A jegyzőkönyv szerint az első elnök Szkurák Lajos lett, alelnök Toronyi Dénes, titkár Torony(i) Titusz, pénztárnok Detáry Jozef, ellenőr Vrškovy Dezső és Vitálos Jólia. Kultúrreferensnek Szabó Istvánt választották. A választmány további tagjai: Leginusz Lajos, Mucska Rozsika, Vince Oszkár és Mészáros Ferenc.

A jegyzőkönyvből az is kiderült, hogy 22 taggal alakult meg a helyi szervezet, de célként tűzték ki, hogy rövid időn belül legalább 50 tagra bővítik a tagságot.

A jegyzőkönyv – természetesen – a kor szellemét is tükrözi, de tudjuk a zonctoronyiakról is, hogy valószínűleg azt elsősorban a saját maguk szokásai és ízlése szerint szervezték, hiába volt a figyelmeztetés a pártszervektől.

Ennek is köszönhető, hogy fennmaradt és ma is aktívan összefogja a helyi magyarságot. Ki kell emelni azt is, a cikk elején említett iskola megmentése, kiállása is a Csemadok tagok munkájának eredménye volt. Beszédemben arra is kitértem, ahol ilyen sok fiatal tehetséges ember él, és vállalják a fellépést is, ott szerencsére van, ki tovább vigye a fáklyát, van ki művelje a magyar kultúrát.

A beszédek sorát Mundi Tímea alapszervezeti elnök folytatta, aki köszönetet mondott az előző elnököknek. 1968 novemberében Hamerlík László lett az elnök, a tagok száma ekkor nagyjából 50 volt, 1980-tól Hamerlík Klára volt az elnök, 1988-tól Matus Adél, majd 1992-ben Vincze Júlia lett az elnök.

Az elmúlt negyven évben nagyon sikeresek voltak a varrótanfolyamok, kézimunka kiállítások, társasjátékok, szüreti és farsangi bálok, tanulmányi kirándulások, szavalóversenyek, író-olvasó találkozók, könyvbemutatók.

Az alapszervezetet 2008 februárjától vezeti Mundi Tímea. Elnökletével számos közösségépítő rendezvényt tartanak, többek között: dőrejárást, tábortüzet, bálokat, nyárbúcsúztatót, tanulmányi kirándulásokat, színházlátogatásokat szerveznek. Kultúrház híján sajnos a lehetőségek végesek. Ennek ellenére az alapszervezetnek 150 tagja van.

Az alapszervezet vezetőségének döntése értelmében emléklapokat adományoztak a még élő volt elnököknek: Hamerlík Lászlónak, Hamerlík Klárának, Matus Adélnak és Vincze Júliának. Valamint Mészáros Ottíliának, aki 16 éve a vezetőség aktív tagja. A kitüntetés átadója után Vincze Júlia kért szót.

Kiemelte: a Csemadokban végzett tevékenység csapatmunka, az elnökön kívül mindenki hozzáteszi a magáét.

A kultúra minden nemzet tükre, szokások ápolása évszázadokon át. Zonctoronyban – ahogy számos más településen – is a Csemadok alapszervezete ápolja a magyar kultúrát, annak megtartását, önkéntesen, szervezetten, bemutatja a faluban is, hogy a gyökereket ápolni kell és a jövő nemzedéknek átadni, mint örökséget.

A kötetlen beszélgetésben a korábbi elnökök nosztalgiáztak is, Hamerlík László – nevetve – egy régi eseményt is elmesélt. 1989.december 22-én Dobos László volt a vendég a Csemadok évzárón. Vészterhes időszakok voltak azok. A gyűlés alatt jött a hír, hogy Gustáv Husák lemondott. Akinek képe ott volt a falon, éppen Dobos László feje felett, valaki bekiabált neki a közönségből, vegye le a volt elnök képét, de ő annyit mondott, vegye le, aki oda tette.

A Csemadok megalapításának hetvenötödik évfordulójának ünnepe közös szórakozással ért véget, a szomszéd faluban élő énekes, Botló Szilvia énekelt, elsőként a „Hazám, hazám, édes hazám, Bárcsak határod láthatnám“ kezdetű dalt. Ennek egyik üzenete a szülőföld és a magyarság szeretete, fogadjuk meg a tanácsot.

