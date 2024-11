Az oktatási tárca szorgalmazza, hogy adják le a telefonjukat az iskolások

Az oktatási minisztérium azt szorgalmazza, hogy az első óra előtt adják le a tanárnak a mobiltelefonjukat az iskolások – tájékoztat a tárca a mobiltelefonok használatának szabályozásáról szóló útmutatóban. Négy további lehetőséget is említenek a mobiltelefonok iskolai használatára vonatkozó szabályokkal kapcsolatban, az intézkedések január 1-jén lépnének érvénybe.

„A mobiltelefont az első óra előtt leadnák a gyerekek az osztályfőnöknek, aki egy erre a célra kialakított tárolóban helyezné el őket. A tárolót a tanár bezárja, majd a tanítás végeztével visszaadja a tanulóknak a mobiljukat” – közölte a tárca.

Az iskolák azonban más lehetőséget is választhatnak, például az iskola bejáratánál is összeszedhetik a mobilokat, vagy a tanulók egy zárható szekrénybe helyeznék a készülékeket. Megoldás lehet az is, hogy a telefon a tanulónál maradhat, azzal a feltétellel, ha nem kapcsolja be, és tanítási idő alatt nem használja.

Azt a megoldást, hogy a gyerekek otthon hagyják a mobiltelefonjukat, a legkevésbé ajánlják.

„A szabályozásnak egyszerűnek és könnyen betarthatónak kell lennie. Az iskola valamennyi tanulója számára világosnak és érthetőnek kell lennie a mobiltelefonokra vonatkozó szabályozásnak” – fogalmazott a minisztérium.

A szabályozás az iskolai eszközökön kívül minden mobiltelefonra és elektronikus kommunikációs eszközre (például okosórákra, tablettekre stb.) vonatkozik. Az útmutató elérhető az oktatási minisztérium honlapján.

Az alsó tagozaton, az elsőtől a harmadik évfolyamig teljes lesz a tilalom az iskola területén a tanítási órákon és a szünetekben is.

A negyedik osztálytól (a nyolcéves középiskola első-negyedik évfolyamában) kivételt lehet tenni, ha azt a tanterv megköveteli, vagy ha a tanár oktatási célokból engedélyezi a mobileszköz használatát.

