Felújítják a füleki Vigadó történelmi épületét

A füleki Vigadó, amely több évtizede a város kulturális céljaira szolgál, jelenleg felújításon esik át. Március folyamán a Füleki Vármúzeum, mint az épület kezelője, megkezdte a tető rekonstrukcióját. A városi könyvtárnak otthont adó épület belső terének is részleges felújításon kellene idén átesnie.

A fülekiek számára Vigadóként ismert épület 1899-ből származik. A színháztermet 1936-ban építették hozzá. Az épület a múltban több célt is szolgált. Egyesületek és kézművesek találkozóhelye volt, kaszinó és fogadó is helyet kapott benne, az udvari melléképületben pedig polgári iskola is működött.

Az elmúlt évtizedekben a város egyik kulturális helyszínévé vált. A 60-as évektől egymást követően működött itt a Losonci Járási Honismereti Múzeum (később a Füleki Nógrádi Múzeum), majd 2011-ig a városi kulturális központ székhelye volt.

Jelenleg a Füleki Vármúzeum igazgatása alatt áll és

a városi könyvtárnak és a Honismereti Múzeumnak ad otthont. A nyugdíjasklub is itt működik és az udvarát alkalmanként kisebb rendezvényekre használják.

Amint arról a múzeum igazgatója, Titton Viktória tájékoztatott, márciusban megkezdődött a tető azon részének átfogó rekonstrukciója, amelyet a múzeum helyiségeinek 2011-es felújítása során nem állítottak helyre. „Már régóta beázott több helyiség is, elsősorban a nyugdíjasklub helyiségei, a könyvtár előtere és az olvasó.”

A jelenleg zajló munkálatok keretében a felújított rész új tetőszerkezetet és tetőburkolatot kap. Az eredeti épület melléképületekkel is rendelkezik.

„A munka magában foglalja az épület mellék- és összekötő épületrészeinek a tetőkarbantartását is, amelyeken a lemezburkolatot cserélik” – pontosította.

A Vármúzeum saját forrásból 15 ezer eurót fektet a felújításba, az önkormányzat pedig a város pénztárából 10 ezer euróval járul hozzá.

Az igazgató elmondta továbbá, hogy idén a könyvtár két részlege is felújításon esik át – a szakkönyvtári rész és a gyermeksarok. „Erre a célra pályázatot nyújtottunk be a Szlovák Művészeti Alaphoz. Ha a támogatást jóváhagyják, a falak festését és új babzsákok, polcok, asztalok és nyomtató vásárlását tervezzük. Közben zajlik a helyiségek újrarendezése és polcozása a múzeum belső raktáraiban” – tette hozzá azzal, hogy ezeknek fokozatosan fel kellene váltaniuk a külső raktárakat.

„Azok már rossz állapotban vannak, át kell helyezni belőlük a gyűjteményi tárgyakat. A raktárterületet a múzeum saját forrásaiból állítja helyre” – zárta le.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma