Őszre 100 euróra is felszökhet a gáz ára, vagy egyáltalán nem lesz gáz?

Az európai gáztársaságok már megkezdték a következő fűtési szezonra való felkészülést, s ez alól nem kivétel a Szlovák Gázművek (SPP) sem. Mint ahogy azt az SPP elnök-vezérigazgatója, Vojtech Ferencz a SITA hírügynökségnek elmondta, már megkezdték a gáztárolók feltöltését. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz gáz ukrajnai tranzitjának leállítása Szlovákia és a nyugati országok irányába komoly gázellátási problémákat okozhat az európai piacon: egyrészt hiány léphet fel, másrészt a gáz ára ismét alaposan megemelkedhet.

„Most atipikus helyzet van a piacon, ami elővetíti azt a problémát, ami ősszel állhat elő. Nem akarom elkiabálni, de előfordulhat, hogy akár 100 euró is lehet a gáz megawattonkénti ára, ráadásul hiány is léphet fel. S itt tenném fel a kérdést az Európai Bizottságnak: vajon mit lépnek akkor? Ezúttal is csak kerülgetik majd a problémát? – vetette fel Ferencz.

Az állami gázművek vezetője elmondta, kiadta az utasítást a kollégáinak, hogy töltsék fel a rendelkezésre álló 9 terawattos gáztárolókat, és béreljenek további 5 terawattos kapacitásúakat.

„Fokozatosan töltjük fel a tárolókat, hogy ősszel ne érjen bennünket meglepetés,

s hogy a kormányfő és Pellegrini államfő megállapíthassa, hogy az SPP példásan teljesítette a feladatát és kellőképpen felkészült a következő fűtési szezonra. Mi hat hónapon át nyugodtak lehettünk, mert elegendő gáz állt és áll jelenleg is rendelkezésre. Még mindig van gáztartalékunk és feltöltjük a készleteinket, kellőképpen felkészülünk az őszre, mert az még tartogathat meglepetéseket“ – jegyezte meg Ferencz.

Az ukrajnai gáztranzit megújítása szerinte nagyon kedvező hatással lehetne az európai földgázpiacra, elsősorban jelentősen csökkennének az árak.

„Amennyiben megújulna az ukrán gáztranzit, az azt jelentené, hogy az orosz gáz ismét áramolhatna Európába, s a jelenlegi 40 eurós piaci átlagár 20–22 euró is lehetne. Tehát mindenkinek el kellene gondolkodnia azon, hogy Oroszország, Ukrajna és hangsúlyozottan az Európai Unió közötti megállapodással újra kellene indítani a gáztranzitot. Akkor ugyanis az EU fellélegezhetne“ – hangsúlyozta Ferencz.

NZS/Felvidék.ma/SITA