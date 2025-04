Új elnökség a Diákhálózat élén

A szlovákiai magyar egyetemistákat tömörítő nemzetközi szervezet, a Diákhálózat (DH) március 28. és 30. között immár 43. alkalommal tartotta meg a közgyűlésének tekinthető Hallgatói Parlamentjét. A rendezvény sikeres lebonyolításáért a pozsonyi székhelyű József Attila Ifjúsági Klub felelt.

A Hallgatói Parlament meghatározó témáit ezúttal a szervezet belső munkásságát érintő kérdések és projektek alkották, mint például a Felsőoktatási Tájékoztató Körút (FTK), amelynek elsődleges célja az egyetemi élet népszerűsítése a középiskolások körében, és egyben létfontosságú a Diákhálózat fennmaradásának szempontjából, a Szakmai Gyakorlat (SzakGyak) tervezetének újragondolása, valamint a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia (FTDK).

Az előző Hallgatói Parlamenten bemutatott Cultural Compass projektet is kiértékelték, ennek fő célja a kiválasztott nonprofit szervezetek számára való segítségnyújtás és kapcsolatépítés volt, vezetőképzések, kulturális programok és jótékonysági események által.

A Diákhálózat több tagszervezete is eseménydús évet tudhat maga mögött, hiszen a Kazinczy Ferenc Diákklub (KAFEDIK), a József Attila Ifjúsági Klub (JAIK) és a kassai KiKelet egyaránt jubileumot ünnepelt. Idén pedig a Juhász Gyula Ifjúsági Klub (JUGYIK) is nagyszabású eseménysorozattal készül fennállásának 60. évfordulója alkalmából, miközben maga a Diákhálózat is megkezdte saját jubileumi ünnepségének előkészületeit. Ennek részeként Udvardi Péter, a szervezet egykori elnöke előadást tartott a Diákhálózat megalakulásáról, a szervezet múltjáról, valamint személyes tapasztalatairól is.

Hrapka Sára lemondásával a tagszervezetek új elnököt választottak Kontra Martin Róbert személyében, aki a Comenius Egyetem harmadéves joghallgatója, emellett a Pozsonyi Magyar Szakkollégium diákelnöke és a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klub oszlopos tagja.

A jelenlévők hálájukat fejezték ki a leköszönő elnök kitartó és gyümölcsöző munkájáért.

Az elnökválasztással az elnökség is megújult, az új elnökségi tagok a következők:

Kontra Martin Róbert – elnök

Horváth Norbert, Molnár Imre – általános alelnökök

Kelemen Ádám – belügyi alelnök

Garai Viktória – gazdasági alelnök

Szabó Konrád – marketingért felelős alelnök

Horváth Zenkő Veronika – oktatásügyi alelnök

Pracu Eszter – projektvezető

Csóka Zsófia – Alma-főszerkesztő

Borovszký László – Gímesi Művelődési Tábor-főszervező

Méhes Klaudia – sajtóreferens

Bartalos Mónika és Bartalos Réka – FTDK-koordinátorok

Pivoda Vivien és Soltész Luca – FTK- és DiNaMit-koordinátorok

Belák Dániel – SzakGyak-koordinátor

Orosz Kiss Réka – Alumni-koordinátor

Csonthó Noémi – főellenőr

Az elnökségből távozott Matus Fanni (külügyi alelnök), Kubovics Gergely Máté (belkapcsolatokért felelős alelnök), Németh Áron (programkoordinátor), Sulczi Dóra (marketingért felelős alelnök), Lőrincz Virág (sajtóreferens), Sztyehlík Fanny (SzakGyak-koordinátor), Krajnyík Fanni (DiNaMit-koordinátor) és Šavel Denis (IT-alelnök).

Nagyszerű munkájukkal mind-mind hozzátettek ahhoz, hogy a Diákhálózat sikeres időszakot tudjon maga mögött.

Méhes Klaudia sajtóreferens