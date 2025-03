140 éve született Kosztolányi Dezső

Kosztolányi Dezső emlékezete – 140 éve született a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja.

140 évvel ezelőtt, 1885. március 29-én született Kosztolányi Dezső, a 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotója.

Költőként, prózaíróként, műfordítóként és esszéistaként egyaránt maradandót alkotott, művei ma is az irodalmi kánon meghatározó részei.

Származása és életútja

Kosztolányi Szabadkán született, a mai Szerbia területén, amely akkor a Magyar Királysághoz tartozott. Itt töltötte gyermekkorát, majd Budapesten tanult, és itt is bontakozott ki írói pályafutása.

A Nyugat első nemzedékének kiemelkedő alakja volt, és szoros barátság fűzte Babits Mihályhoz is.

Pályája során számos műfajban alkotott: költészetében a finom lírai érzékenység, prózájában pedig a lélektani mélység és az emberi sorsok iránti érdeklődés jellemezte. Leghíresebb regényei, mint az „Édes Anna”, „Nero, a véres költő” vagy az „Esti Kornél”, ma is sokak kedvencei. Verseiben és novelláiban gyakran foglalkozott az elmúlás, a gyermekkori emlékek és az emberi lét törékenységének témáival.

Emlékezete és jelentősége

Kosztolányi életműve ma is élő, inspiráló forrás az irodalomkedvelők és kutatók számára. Versei és prózai művei mély emberismeretről és kiváló nyelvi érzékről tanúskodnak, műfordításai pedig hozzájárultak a világirodalom magyar nyelvű gazdagításához. Számos klasszikus szerző, többek között Shakespeare és Goethe műveit ültette át magyarra.

A költő 1936-ban, 51 évesen hunyt el Budapesten, és a Fiumei úti sírkertben helyezték végső nyugalomra.

Bár Kosztolányi elsősorban szülővárosához, Szabadkához kötődik, műveiben olykor a történelmi Magyarország más vidékei is megjelennek, így a Felvidék is. Az első világháborút követő trianoni döntés mélyen érintette, és az ország feldarabolását fájdalommal élte meg. Publicisztikáiban és írásaiban is kifejezte a magyar kultúra egysége iránti elkötelezettségét, és szívügyének tekintette a határon túlra került magyarság sorsát.

140 év távlatából is egyértelmű: Kosztolányi Dezső művei ma is élők, hatásuk generációkon átível, és az egyik legnagyobb magyar íróként tartjuk számon.

Magyar Irodalomtörténet – Arcanum, Erettsegi.hu / Felvidék.ma